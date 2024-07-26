Самая сочная грудка: показываем новый способ приготовления ужина для всей семьи

Надоело есть вареную куриную грудку в погоне за идеальной фигурой или просто хочется разнообразить меню? Тогда этот вкусный рецепт сочной и нежной курицы вам точно подойдет. Готовить его максимально просто, так что справится даже новичок на кухне. В списке ингредиентов:

Пока еще не наступила осень и сезон шашлыков в самом разгаре, успевайте собраться на даче или за городом. У нас как раз по этому поводу есть отличный вариант маринада для курицы. Ее вы можете приготовить не только на решетке, но и на гриле, запечь в духовке, пожарить или потушить.