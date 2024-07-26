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Самая сочная грудка: показываем новый способ приготовления ужина для всей семьи

Так куриную грудку готовить лучше всего

1 743
4 комментария

Надоело есть вареную куриную грудку в погоне за идеальной фигурой или просто хочется разнообразить меню? Тогда этот вкусный рецепт сочной и нежной курицы вам точно подойдет. Готовить его максимально просто, так что справится даже новичок на кухне. В списке ингредиентов:

  • куриная грудка — 600 граммов;

  • черный перец, паприка, соль;

  • растительное масло;

  • лук репчатый — 200 граммов;

  • болгарский перец — 120 граммов;

  • томатная паста;

  • сливки — 200 миллилитров;

  • вода.

Подробный способ приготовления смотрите в видеоинструкции выше.

Пока еще не наступила осень и сезон шашлыков в самом разгаре, успевайте собраться на даче или за городом. У нас как раз по этому поводу есть отличный вариант маринада для курицы. Ее вы можете приготовить не только на решетке, но и на гриле, запечь в духовке, пожарить или потушить.

Лето — сезон сбора грибов. Читайте, какие блюда можно приготовить из лисичек.

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Комментарии
4
Евгений1974
26 июля 2024, 14:45
Что это вообще, зачем? С кучей косяков приготовлено, к тому же.
Гость
26 июля 2024, 14:14
Сочная глюкоза
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