Самая сочная грудка: показываем новый способ приготовления ужина для всей семьи

Надоело есть вареную куриную грудку в погоне за идеальной фигурой или просто хочется разнообразить меню? Тогда этот вкусный рецепт сочной и нежной курицы вам точно подойдет. Готовить его максимально просто, так что справится даже новичок на кухне. В списке ингредиентов:
куриная грудка — 600 граммов;
черный перец, паприка, соль;
растительное масло;
лук репчатый — 200 граммов;
болгарский перец — 120 граммов;
томатная паста;
сливки — 200 миллилитров;
вода.
Подробный способ приготовления смотрите в видеоинструкции выше.
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