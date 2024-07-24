Живо к холодильнику: врачи назвали 8 продуктов, снижающих холестерин

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Врачи рекомендуют есть рыбу хотя бы дважды в неделю. В ней есть практически всё, полезное для тела, мозга, сердца и суставов. А в рыбе жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь, сардины) еще и предостаточно омега-3 жирных кислот. Именно они имеют большое значение для сердечно-сосудистой системы и помогают очищать сосуды от холестериновых бляшек.



Есть также один любопытный момент. Считается, что от 15 до 30% жиров в рыбе — насыщенные, что заставляет нашу печень производить больше холестерина, который в свою очередь закупоривает артерии. Но это справедливо только наполовину. Возьмем для примера скумбрию. В ней содержится около 70 мг холестерина на 100 граммов продукта (примерно как в баранине). Да, если накануне биохимических анализов крови вы съедите килограмм скумбрии, то исследование покажет значительное повышение холестерина. Но, во-первых, сложно представить ситуацию, в которой вам понадобилось съесть столько рыбы за один присест (разве что вы принимали участие в каких-то соревнованиях по скоростному поеданию скумбрии), во-вторых, рост общего холестерина произойдет за счет повышения концентрации в крови липопротеинов высокой плотности. А это «хороший» холестерин, который переносит строительные вещества в клетку.



Помните, что процент холестерина в конечном продукте зависит не только от вида рыбы, но и от способа ее приготовления. Диетологи рекомендуют готовить ее на пару или запекать.



И всё же это не говорит о том, что прямо сейчас надо бросить всё и есть исключительно рыбу. Во всем должна быть мера.



— Например, сейчас продают брюшки на рыбные супы. Их могут есть абсолютно здоровые люди. Из них получается очень жирный и калорийный суп, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Но не каждая слизистая желудка это выдерживает. А вот супы на белой рыбе более мягкие, более спокойные.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

