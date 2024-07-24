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Еда Интересно про еду обзор Живо к холодильнику: врачи назвали 8 продуктов, снижающих холестерин

Живо к холодильнику: врачи назвали 8 продуктов, снижающих холестерин

И дали рекомендации для борьбы за чистоту сосудов

1 958
4 комментария
Думаете, яблоки вас спасут от лишнего холестерина? Давайте посмотрим, что говорят на этот счет врачи

Повышенный уровень холестерина приводит к самым неприятным последствиям. Одно из наиболее опасных — атеросклероз. Он приводит к сужению сосудов, тромбозам, закупорке артерий, в результате чего кровь перестает поступать к органам, и те погибают. Перспективы, откровенно говоря, так себе. Не так давно мы разбирались, как узнать норму холестерина в крови, а теперь настало время выяснить, какие продукты помогут нам дольше поддерживать здоровье сосудов.

  1. Бобовые
  2. Рыба
  3. Растительное масло
  4. Овсянка
  5. Ячневая каша
  6. Авокадо
  7. Свекла
  8. Помидоры
  9. Что еще поможет снизить холестерин
1

Бобовые

Нут, фасоль, соя, горох и другие бобовые богаты легкоусвояемым растительным белком и клетчаткой, благодаря чему становятся полезными для профилактики образования «плохого» холестерина. Но все-таки «садиться» на одни только бобовые в поисках здоровья врачи не рекомендуют. Потому что любая монодиета и любое излишество принесут один только вред. В случае с бобовыми этот вред проявится в заболеваниях ЖКТ и проблемах с суставами.

Врачи настаивают на том, что питание должно быть разнообразным, и говорят, что бобовые могут присутствовать в рационе не чаще двух раз в неделю. К тому же нельзя употреблять исключительно один вид бобовых — их нужно чередовать, поскольку у каждого есть свои противопоказания. Ну и в тарелке с бобовыми обязательно должно быть хотя бы немного мяса или рыбы. Кстати, о рыбе.

2

Рыба

Врачи рекомендуют есть рыбу хотя бы дважды в неделю. В ней есть практически всё, полезное для тела, мозга, сердца и суставов. А в рыбе жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь, сардины) еще и предостаточно омега-3 жирных кислот. Именно они имеют большое значение для сердечно-сосудистой системы и помогают очищать сосуды от холестериновых бляшек.

Есть также один любопытный момент. Считается, что от 15 до 30% жиров в рыбе — насыщенные, что заставляет нашу печень производить больше холестерина, который в свою очередь закупоривает артерии. Но это справедливо только наполовину. Возьмем для примера скумбрию. В ней содержится около 70 мг холестерина на 100 граммов продукта (примерно как в баранине). Да, если накануне биохимических анализов крови вы съедите килограмм скумбрии, то исследование покажет значительное повышение холестерина. Но, во-первых, сложно представить ситуацию, в которой вам понадобилось съесть столько рыбы за один присест (разве что вы принимали участие в каких-то соревнованиях по скоростному поеданию скумбрии), во-вторых, рост общего холестерина произойдет за счет повышения концентрации в крови липопротеинов высокой плотности. А это «хороший» холестерин, который переносит строительные вещества в клетку.

Помните, что процент холестерина в конечном продукте зависит не только от вида рыбы, но и от способа ее приготовления. Диетологи рекомендуют готовить ее на пару или запекать.

И всё же это не говорит о том, что прямо сейчас надо бросить всё и есть исключительно рыбу. Во всем должна быть мера.

— Например, сейчас продают брюшки на рыбные супы. Их могут есть абсолютно здоровые люди. Из них получается очень жирный и калорийный суп, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Но не каждая слизистая желудка это выдерживает. А вот супы на белой рыбе более мягкие, более спокойные.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Как ни крути, жиры организму нужны. Потому что они играют роль источника энергии и составляют 80% ее запасов. Кроме того, они отвечают за усвоение жирорастворимых витаминов, в частности витамина D, который находится в дефиците у многих людей.

3

Растительное масло

Считается, что самые полезные растительные масла — льняное да оливковое. Но в борьбе за чистоту сосудов все масла хороши. Главное, чтобы они были нерафинированными. Потому что в этом случае они подвергаются минимальной обработке — его разве что фильтруют, чтобы удалить тяжелые примеси. И такое масло обычно едят в сыром виде — например, добавляют в салаты.

— В подсолнечном масле содержатся жирные кислоты омега-6 и омега-9, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — В нем также есть витамины А, D, Е, F. Оно нормализует работу ЖКТ и эндокринной системы, способствует очищению печени, предупреждает развитие атеросклероза и тромбоза.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

В оливковом масле также содержатся и омега-9, и омега-3. А еще — витамин К, который помогает бороться со свертываемостью крови и понижать содержание протромбина (высокий уровень протромбина может говорить о полицитемии, тромбоэмболии, злокачественных новообразованиях и угрозе инфаркта). Но особенно ценится оно за приличное содержание главного антиок­сиданта — витамина Е.

— Он защищает организм от воздействия свободных радикалов — веществ, образующихся под действием солнечного света, сигаретного дыма, загрязненного воздуха и радиации. Именно с этими вредными веществами и вынуждена бороться наша печень, — говорит Галина Барташевич. — Также оливковое масло защищает нервную систему от болезни Альцгеймера и депрессии.

4

Овсянка

Для борьбы с повышенным уровнем холестерина прекрасно подойдет и овсянка. Только не какая попало, а грубые овсяные хлопья. Это, возможно, не самый вкусный обед, но в борьбе за здоровье можно пойти на кое-какие жертвы.

— В волокнах овса содержится важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина — бета-глюкан, особые пищевые волокна, которые растворяются и превращаются в вязкую массу, связывающую холестерин. В многочисленных исследованиях показано, что употребление 3 граммов растворимых волокон овса помогает снизить уровень холестерина на 8–23%, — говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Так что смело начинайте свое утро с грубых овсяных хлопьев (не каждый день, конечно, однообразие еще никого до добра не доводило), главное — запомните одно простое правило: хлопья достаточно залить остуженной кипяченой водой за полчаса до еды — так они будут полезнее.

5

Ячневая каша

Еще одна каша, которая пригодится вам в борьбе за чистоту сосудов, — ячневая.

— Ячневая крупа содержит большое количество витамина PP. Он влияет на состояние сосудов и сосудистый тонус, в том числе это касается сосудов головного мозга, — говорит Ирина Торопыгина. — С возрастом в сосудах могут появляться холестериновые бляшки, из-за чего нарушается кровоснабжение, снабжение кровью мозга — тоже. От этого могут возникнуть нарушения памяти, внимания и других когнитивных функций. Если регулярно есть кашу из ячневой крупы, риск развития таких нарушений и деменции может снизиться.

Полезные свойства этой каши во многом связаны с тем, что при производстве она не подвергается шлифовке — с зерен ячменя снимают лишь оболочку, которая не годится в пищу, а полезный внешний слой зерна сохраняется. Соответственно, в итоговом продукте больше витаминов, микроэлементов и клетчатки, которая, попадая в кишечник, стимулирует перистальтику, помогая профилактике и даже лечению запоров, и способствует размножению полезной микробиоты.

— Для того чтобы получить максимальную пользу от ячневой крупы, ее лучше использовать для приготовления каш и гарниров для мясных блюд, блюд из рыбы и птицы, — добавляет врач-диетолог Юлия Чехонина. — Гарниры из этой крупы могут дополняться обжаренным луком, грибами и морковью. Рекомендуемая порция гарнира из ячневой крупы — 150 граммов. Также ее можно добавлять в супы.

Юлия Чехонина — врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологий и безопасности пищи.

6

Авокадо

Благодаря полиненасыщенным жирным кислотам авокадо улучшает память и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Калий в его составе настраивает правильную работу сердца, приводит в норму водно-солевой обмен и повышает стрессоустойчивость. Также фрукт расщепляет лишний холестерин в крови, способствует похудению, помогает при запорах и препятствует анемии.

В плоде авокадо много питательных веществ, а вот сахара и вредных жиров нет. Зато есть жиры полезные, которые, кроме прочего, помогают организму усваивать мощнейший пищевой антиоксидант ликопин. Больше всего его можно найти в красных, оранжевых и желтых овощах, например, томатах.

7

Свекла

Свеклу мы незаслуженно обходим стороной и используем ее разве что для салатов и борщей. А ведь она также подойдет для здорового питания в целом. Еще лучше, если это будет свекольный сок. Свежевыжатый. Во-первых, в нем содержится оксид азота. Этот элемент расслабляет сосуды и снижает высокое давление. Во-вторых, свекольный сок богат флавоноидами, которые и снижают уровень «плохого» холестерина. Ну а для закрепления эффекта в свекле содержится пектин. Он способствует выводу холестерина с желчью, благодаря чему стакан свекольного сока станет неплохой профилактикой инфарктов и инсультов. Но много свекольного сока ради здоровья не выпьешь.

— Свекла, несмотря на то, что она улучшает пищеварение и снижает уровень «плохого» холестерина в крови, может нанести вред организму, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.

Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области.

А еще в свекле много сахара, так что на нее лучше не налегать диабетикам. Тем, кто страдает остеопорозом (или склонен к нему), тоже лучше лишний раз не есть свеклу — она мешает усвоению кальция. Ну а любые расстройства кишечника свекла только усилит.

8

Помидоры

В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, необходимый для нормального роста тканей витамин В, а в кожуре содержится флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления. Но главная томатная ценность — ликопин.

— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень «плохого» холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

9

Что еще поможет снизить холестерин

Понятно, что одними продуктами проблему с холестерином не решить. Если вы всерьез взялись за здоровье, то коррекция рациона — лишь половина дела. Стоит в целом посмотреть на ваш образ жизни и особое внимание обратить на вредные привычки. В Европейском обществе кардиологов для нормализации уровня холестерина рекомендуют вести активный образ жизни, чаще ходить пешком, заниматься бегом или другими физическими нагрузками от 30 до 60 минут в день.

Также не лишним будет следить за весом. Для этого достаточно обратить внимание на объем талии (у женщин он составляет в норме до 80 см, у мужчин — до 94 см) и на индекс массы тела. Нормальным считается ИМТ от 18,5 до 24,9. Ниже начинается истощение, выше — ожирение. Чтобы рассчитать ИМТ, нужно вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Так, девушка ростом в 170 см и весом в 60 кг укладывается в норму. А вес в 75 кг при том же росте расценивается как предожирение.

Врачи также рекомендуют каждый день съедать по 200–400 граммов свежих не крахмалистых овощей и фруктов, употреблять кисломолочные продукты, увеличить количество клетчатки в рационе, ввести в рацион рыбу и морепродукты (до трех раз в неделю), уменьшить потребление копченостей и сладкого.

ПО ТЕМЕ
Бобовые Холестерин Здоровье Еда Рыба Растительное масло Подсолнечное масло Оливковое масло Лосось Скумбрия Сельдь Овсянка Помидоры Авокадо Каша Сосуды
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Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
24 июля 2024, 10:18
Эй, Стасик, по 100 грамм, потом пивасик ?
Grape Reflection 🍇
24 июля 2024, 10:28
Пиво ещё помогает
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