Какую гречку не стоит покупать? Топ лучших и худших марок

Гречка — один из любимых и популярных продуктов россиян. Она не только вкусная, но и очень полезная. Люди выбирают ее на гарнир, а также для завтрака и ужина из-за доступности по цене и наличию в каждом продуктовом магазине. Роскачество решило проверить, что предлагают производители и опубликовало рейтинг гречки разных марок на своем сайте.
Специалисты изучили 36 торговых марок гречневой крупы от известных производителей. Для анализа выбрали рассыпную гречку и в порционных пакетиках. Анализ продукта провели по 464 показателям. Взяли товары из всевозможных ценовых категорий: от 4 рублей за 100 грамм до 63.
Топ-10 худших марок гречневой крупы по мнению Роскачеста:
Теплые традиции
Красная цена
Лавровская
Лента
Вишневый сад
Агро-Альянс
Агрокомплекс Выселовский
Правильный выбор
Раздолье золотое
Щедрый год
У всех вышеперечисленных производителей рейтинг исследования от 2,75 до 3,75 звезд из возможных пяти. Основные проблемы:
низкое содержание белка и углеводов;
несоответствие крупе высшего сорта;
плохой вкус;
высокое содержание нешелушеных зерен и расколотых ядер;
низкое содержание витаминов В1 и В2, железа и фосфора;
превышение нормы калия;
фактическая масса ниже заявленного на упаковке;
наличие примесей в составе.
Однако, как пояснили в Роскачестве, вся исследованная крупа безопасная: в ней нет опасных токсинов, мертвых и живых насекомых, личинок, пестицидов. Отдельно гречку проверили на микробиологические показатели.
— Поскольку некоторые потребители не варят гречку, а заливают ее водой и оставляют, например, на ночь. Такой способ приготовления позволяет сохранить больше полезных веществ, которые разрушаются при воздействии температуры. Тест показал, что в гречневой крупе нет бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка, спорообразующих почвенных бактерий B. cereus, дрожжей и плесени. А значит, исследованную гречку можно «готовить» без варки, — отметили специалисты по итогам исследований.
Топ-10 лучших марок гречки:
Ярмарка;
Arivera;
Makfa;
Spar;
ВкусВилл;
Магнит;
Маркет Перекресток;
Мистраль;
Самокат;
Увелка.
Эти марки получили высший балл: 5 звезд из 5 возможных. В них специалисты не обнаружили недочетов и высоко оценили по всем проверяемым показателям.
Отдельно Роскачество оценило разницу между рассыпной крупой и в пакетиках. Из 36 товаров, 14 были фасованы в удобный вариант для варки.
— В девяти из них не выявлено ни сорных примесей, ни превышений по дробленым ядрам, мучке и т.д. В гречке в пакетиках такое же количество витаминов и аминокислот, как и в рассыпной крупе. Что касается безопасности самих пакетиков для варки, то никакого вреда здоровью они не принесут. Таким образом, использование пакетиков — это всего лишь способ фасовки, который никак не влияет на качество, — заключили специалисты.