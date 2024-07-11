Какую гречку не стоит покупать? Топ лучших и худших марок

Какая гречка самая лучшая? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Гречка — один из любимых и популярных продуктов россиян. Она не только вкусная, но и очень полезная. Люди выбирают ее на гарнир, а также для завтрака и ужина из-за доступности по цене и наличию в каждом продуктовом магазине. Роскачество решило проверить, что предлагают производители и опубликовало рейтинг гречки разных марок на своем сайте.

Специалисты изучили 36 торговых марок гречневой крупы от известных производителей. Для анализа выбрали рассыпную гречку и в порционных пакетиках. Анализ продукта провели по 464 показателям. Взяли товары из всевозможных ценовых категорий: от 4 рублей за 100 грамм до 63.

Топ-10 худших марок гречневой крупы по мнению Роскачеста:

Теплые традиции Красная цена Лавровская Лента Вишневый сад Агро-Альянс Агрокомплекс Выселовский Правильный выбор Раздолье золотое

Щедрый год

У всех вышеперечисленных производителей рейтинг исследования от 2,75 до 3,75 звезд из возможных пяти. Основные проблемы:

низкое содержание белка и углеводов;

несоответствие крупе высшего сорта;

плохой вкус;

высокое содержание нешелушеных зерен и расколотых ядер;



низкое содержание витаминов В1 и В2, железа и фосфора;



превышение нормы калия;

фактическая масса ниже заявленного на упаковке;

наличие примесей в составе.

Однако, как пояснили в Роскачестве, вся исследованная крупа безопасная: в ней нет опасных токсинов, мертвых и живых насекомых, личинок, пестицидов. Отдельно гречку проверили на микробиологические показатели.

— Поскольку некоторые потребители не варят гречку, а заливают ее водой и оставляют, например, на ночь. Такой способ приготовления позволяет сохранить больше полезных веществ, которые разрушаются при воздействии температуры. Тест показал, что в гречневой крупе нет бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка, спорообразующих почвенных бактерий B. cereus, дрожжей и плесени. А значит, исследованную гречку можно «готовить» без варки, — отметили специалисты по итогам исследований.

Близкие по цене продукты оказались с разных сторон рейтинга: Увелка в лидерах, а Лента — в аутсайдерах Источник: Дарья Пона / 74.RU











Топ-10 лучших марок гречки:



Ярмарка; Arivera; Makfa; Spar;

ВкусВилл;

Магнит;

Маркет Перекресток;

Мистраль;

Самокат; Увелка.

Эти марки получили высший балл: 5 звезд из 5 возможных. В них специалисты не обнаружили недочетов и высоко оценили по всем проверяемым показателям.

Отдельно Роскачество оценило разницу между рассыпной крупой и в пакетиках. Из 36 товаров, 14 были фасованы в удобный вариант для варки.