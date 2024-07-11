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Еда Какую гречку не стоит покупать? Топ лучших и худших марок

Какую гречку не стоит покупать? Топ лучших и худших марок

В одних недовес, в других — несоответствие по составу

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2 комментария
Какая гречка самая лучшая?

Гречка — один из любимых и популярных продуктов россиян. Она не только вкусная, но и очень полезная. Люди выбирают ее на гарнир, а также для завтрака и ужина из-за доступности по цене и наличию в каждом продуктовом магазине. Роскачество решило проверить, что предлагают производители и опубликовало рейтинг гречки разных марок на своем сайте.

Специалисты изучили 36 торговых марок гречневой крупы от известных производителей. Для анализа выбрали рассыпную гречку и в порционных пакетиках. Анализ продукта провели по 464 показателям. Взяли товары из всевозможных ценовых категорий: от 4 рублей за 100 грамм до 63.

Топ-10 худших марок гречневой крупы по мнению Роскачеста:

  1. Теплые традиции

  2. Красная цена

  3. Лавровская

  4. Лента

  5. Вишневый сад

  6. Агро-Альянс

  7. Агрокомплекс Выселовский

  8. Правильный выбор

  9. Раздолье золотое

  10. Щедрый год

У всех вышеперечисленных производителей рейтинг исследования от 2,75 до 3,75 звезд из возможных пяти. Основные проблемы:

  • низкое содержание белка и углеводов;

  • несоответствие крупе высшего сорта;

  • плохой вкус;

  • высокое содержание нешелушеных зерен и расколотых ядер;

  • низкое содержание витаминов В1 и В2, железа и фосфора;

  • превышение нормы калия;

  • фактическая масса ниже заявленного на упаковке;

  • наличие примесей в составе.

Однако, как пояснили в Роскачестве, вся исследованная крупа безопасная: в ней нет опасных токсинов, мертвых и живых насекомых, личинок, пестицидов. Отдельно гречку проверили на микробиологические показатели.

— Поскольку некоторые потребители не варят гречку, а заливают ее водой и оставляют, например, на ночь. Такой способ приготовления позволяет сохранить больше полезных веществ, которые разрушаются при воздействии температуры. Тест показал, что в гречневой крупе нет бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка, спорообразующих почвенных бактерий B. cereus, дрожжей и плесени. А значит, исследованную гречку можно «готовить» без варки, — отметили специалисты по итогам исследований.

Близкие по цене продукты оказались с разных сторон рейтинга: Увелка в лидерах, а Лента — в аутсайдерах

Топ-10 лучших марок гречки:

  1. Ярмарка;

  2. Arivera;

  3. Makfa;

  4. Spar;

  5. ВкусВилл;

  6. Магнит;

  7. Маркет Перекресток;

  8. Мистраль;

  9. Самокат;

  10. Увелка.

Эти марки получили высший балл: 5 звезд из 5 возможных. В них специалисты не обнаружили недочетов и высоко оценили по всем проверяемым показателям.

Отдельно Роскачество оценило разницу между рассыпной крупой и в пакетиках. Из 36 товаров, 14 были фасованы в удобный вариант для варки.

— В девяти из них не выявлено ни сорных примесей, ни превышений по дробленым ядрам, мучке и т.д. В гречке в пакетиках такое же количество витаминов и аминокислот, как и в рассыпной крупе. Что касается безопасности самих пакетиков для варки, то никакого вреда здоровью они не принесут. Таким образом, использование пакетиков — это всего лишь способ фасовки, который никак не влияет на качество, — заключили специалисты.

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Гречка Гречневая крупа Продукты Проверка качества Роскачество Рейтинг
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Комментарии
2
Гость
11 июля 2024, 17:23
ну, сразу видно, у кого есть деньги и кто забашлял за место🗿
Гость
11 июля 2024, 17:26
самая лучшая гречка - это МЯСО😋
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