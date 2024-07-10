Срезать или выкручивать? Миколог рассказала, как правильно собирать грибы

Некоторые грибники уверены, что если срезать гриб — можно испортить грибницу Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











Жители многих регионов сейчас на выходных отправляются в лес и возвращаются с богатой добычей — полными корзинами белых и лисичек. Но любителей тихой охоты волнует вопрос: как же правильно собирать грибы, срезать или выкручивать из земли?

Точку в извечном споре поставила миколог Ольга Лазарева. По словам специалиста, на самом деле большой разницы в том, как собирать грибы, нет. Главное в этот момент не повредить почву.

— Я слышала еще варианты с раскачиванием и выкручиванием плодовых тел. Многие микологи считают, что для сохранности мицелия нет принципиальной разницы, как собирать плодовые тела. Главное — без значительного нарушения целостности почвы, потому что именно в ней скрыта многолетняя часть гриба — почвенный мицелий. По всей видимости, когда гриб выкручивают, то мицелий повреждают немного больше, чем при срезке. Срезая гриб, в почве оставляют нижнюю часть ножки, которая загрязняется растительными остатками и почвой, — рассказала Ольга Лазарева нашим ярославским коллегам из 76.RU.

Многие грибники уверены, что если срезать гриб, остаток ножки начнет гнить и испортит грибницу. Однако это не так.

— Несобранные грибы и остатки срезанных ножек «заканчивают свою жизнь» одинаково — сгнивают, и на последующую урожайность это не влияет, — заверяет миколог.

Ориентироваться во время тихой охоты нужно на консистенцию гриба. Если ножка плотная и мясистая, его можно выкрутить. А вот если хрупкая и ломкая, то лучше использовать нож.

— Например, белый гриб можно выкрутить, сыроежку выкрутить без нарушения целостности ножки невозможно — она просто сломается, ее проще срезать — пояснила миколог.

