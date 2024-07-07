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Еда Интересно про еду обзор Врачи рассказали, в каких овощах больше вреда, чем пользы

Врачи рассказали, в каких овощах больше вреда, чем пользы

И почему вы всё равно не сможете от них отказаться

15 564
33 комментария
Вряд ли продавец на рынке расскажет вам всё о пользе и вреде овощей

С одной стороны, овощи считаются чуть ли не самой полезной едой. А особенно упорные адепты здорового питания вообще делают их главным блюдом своего стола. В Америке, например, живет миллиардер и биохакер, который съедает больше 30 килограммов овощей в месяц, чтобы держать себя в форме. Вы только представьте, каких масштабов его метеоризм! Мы до таких объемов овощепотребления вряд ли дойдем, потому что подозреваем, что всё нужно есть в меру, но считаем, что не лишним было бы узнать, с какими овощами нужно быть немного осторожнее, как бы мы их ни любили.

  1. Консервированный зеленый горошек
  2. Помидоры
  3. Картофель
  4. Свекла
  5. Капуста
  6. Баклажаны
  7. Стоит ли отказываться от овощей
1

Консервированный зеленый горошек

Диетологи считают, что человеку достаточно 3–4 столовые ложки консервированного горошка в день. Если эти показатели превысить, можно заработать сильное газообразование (из-за обилия пурина), угнетение выработки ферментов и жировую дистрофию печени. Пожилым людям стоит обходить консервированный горох стороной, потому что в их мышцах может задерживаться пуриновая кислота, что вызовет неприятные болевые ощущения.

Кроме того, консервированный зеленый горошек не подойдет пациентам с заболеваниями поджелудочной железы — в нем много сахара и соли. Также не стоит употреблять его, если у вас есть проблемы с ЖКТ (он может раздражать слизистые оболочки), подагра (высокое содержание кислот в консервированном зеленом горошке может ухудшить состояние), холецистит, гастрит и язва (чтобы избежать обострения). Зеленый горошек может спровоцировать метеоризм у любого человека, поэтому лучше им не злоупотреблять, особенно маленьким детям, беременным и кормящим матерям. Детям до 3 лет лучше употреблять лишь немного свежего гороха, а малышам до 1 года от него лучше совсем отказаться.

2

Помидоры

В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, необходимый для нормального роста тканей витамин В, а в кожуре содержится флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления. Но главная томатная ценность — ликопин.

— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Но искать одну только пользу в помидорах не стоит. Во-первых, того же ликопина наш организм способен переваривать до 22 мг в сутки (а это меньше 3 средних помидоров). Во-вторых, многое зависит от того, где выращены помидоры: в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями. Во втором случае вы рискуете получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Также изредка у людей бывает индивидуальная непереносимость.

— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и 12-перстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и 12-перстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.

Тем, кто страдает желчекаменной болезнью, лучше всего согласовать свой рацион с врачом. Не исключено, что он вообще запретит помидоры.

Кстати, похудеть на помидорах не получится. Они, конечно, низкокалорийные (в среднем 18 ккал на 100 г) и на 95% состоят из воды, но у некоторых людей способны вызвать скачки сахара в крови. Похудеть из-за этого будет проблематично. Кроме того, в помидорах содержится много соли, которая разжигает аппетит.

3

Картофель

В картофеле содержится много калия, существуют даже разгрузочные дни на вареном картофеле, которые помогают вывести лишнюю жидкость из организма. Но он не считается продуктом здорового питания из-за негативного воздействия на уровень сахара в крови. И если бы это была единственная претензия диетологов! Больше всего вопросов к картошке — из-за соланина и крахмала.

— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 г продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

— Также картофельная кожура вырабатывает соланин — он негативно влияет на нервную систему, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — К тому же, картофель обладает высоким гликемическим индексом, то есть очень быстро отдает свою энергию организму. Вы вскоре снова чувствуете голод, а у обменных процессов нарушается здоровый режим.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Если вы увидели на полке магазина зеленый картофель, не спешите его брать. Зеленую окраску картофель приобретает из-за соланина — вследствие нарушений технологии выращивания или потому, что клубни залежались на свету. Из-за такого картофеля вы, конечно, не умрете, но получить легкое отравление можете запросто. Снизить вред картофеля можно, если срезать все зеленые места и готовить в духовке или варить.

4

Свекла

В свекле много сахара, поэтому ее потребление стоит ограничить диабетикам. Тем, кто страдает остеопорозом (или склонен к нему), тоже лучше лишний раз не есть свеклу — она мешает усвоению кальция. Ну а любые расстройства кишечника свекла только усилит.

— Свекла, несмотря на много положительных свойств (улучшает пищеварение, снижает уровень плохого холестерина в крови), может нанести вред организму, — говорит Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.

5

Капуста

Капусту врачи рекомендуют исключить из рациона, если у вас нарушена работа ЖКТ (в этом случае можно есть разве что вареную капусту), есть заболевания щитовидной железы (капуста содержит йод в больших количествах), обострение или воспаление язвы (капуста может стать причиной ухудшения состояния). У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.

— Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется, — говорит Ирина Торопыгина. — Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае, не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день.

6

Баклажаны

Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше ягода, тем больше яда содержит кожица. Поэтому при приготовлении кожицу лучше снимать. В мякоти баклажана также есть вредные вещества, которые стимулируют увеличение количества щавелевой кислоты в организме, что может стать причиной камней в почках.

Летальную дозу баклажанов вы вряд ли съедите. Даже для легкого отравления — с головной болью, диареей, тошнотой, временной дезориентацией и повышением температуры до 38 градусов — придется постараться.

Тем не менее стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть колит, холецистит, камни в почках, обостренный артрит, низкий уровень железа или аллергия на пасленовые.

7

Стоит ли отказываться от овощей

По данным Всемирной организации здравоохранения, овощи (наравне с фруктами) — важные компоненты здорового рациона и должны составлять его половину. Если ими пренебрегать, можно почувствовать ухудшение здоровья и попасть в группу риска по сердечно-сосудистым, онкологическим и другим неинфекционным заболеваниям.

Овощи богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение, они низкокалорийны (в них практически нет жиров), они снижают общий гликемический индекс пищи, которую мы съедаем вместе с овощами, соответственно, снижается скорость пищеварения и усвоения еды, а поступление глюкозы в кровь становится более плавным и длительным. В конце концов, овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

ПО ТЕМЕ
Еда Овощи Баклажан Капуста Зеленый горошек Помидоры Картофель Свекла
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Комментарии
33
bla-bla-bla
16 июля 2023, 10:49
Не ЖРИТЕ МНОГО и будет вам Счастье))
lion2004
16 июля 2023, 13:57
А почему обошли стороной морковь? 🤔
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