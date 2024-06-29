НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

с-в.

 742мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

ТЕМА ДНЯ

Невыносимые условия на оборонном заводе

Как получить iPhone 15
100 000 рублей за идею
Смерти на заводе
Последние квартиры в ипотеку
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
Готика в частном секторе
НГС в Telegram
Еда Лето обзор Нельзя ли полегче: восемь вариантов нежирного мороженого с фруктами и ягодами для жары — есть даже мягкий апероль

Нельзя ли полегче: восемь вариантов нежирного мороженого с фруктами и ягодами для жары — есть даже мягкий апероль

Обозреватель НГС обошел магазины и киоски в поисках холодного десерта с соками вместо сливок

159
Написать комментарий
Сам вид «фруктового льда» в жаркий день уже охлаждает

В жару продажи мороженого взлетают до небес, всем хочется чего-то холодного. Но если честно, жирный десерт — это не самое лучшее блюдо в такое время. Человечество, впрочем, давно придумало более легкий вариант лакомства для жары — замороженные соки или сорбеты. Обозреватель НГС прошел по магазинам и киоскам, но обнаружил, что найти что-то хорошее в этом жанре не так просто.

Сорбет, или замороженный сок делается в принципе, по такой же технологии, что и мороженое. Только вместо сливок в мороженицу помещается фруктовое пюре с сахаром. Содержимое охлаждаемой емкости не быстро, но постоянно перемешивается, и в результате получается достаточно стабильная, но рыхлая масса, которую можно зачерпывать ложкой.

Мороженое с дыней в арбузной глазури от «Инмарко»

Проблема при этом в том, что эти замороженные соки у нас пока не слишком прижились. Поэтому производители массового мороженого ограничиваются, как правило, промежуточным вариантом: покрывают фруктовой массой обычное мороженое.

У «Инмарко» для таких десертов есть отдельный суббренд «Экzo-Фреш». Под ним, например, продаётся эскимо с арбузной глазурью и внутренностью с привкусом дыни. Фруктовая оболочка тонковата, но вкус арбуза ощущается отчётливо. Стоит такая штука обычно в районе 70 рублей.

«Мишка на полюсе» из Казахстана

Чуть более интересный вариант такого двухслойного мороженого выпускает казахстанская компания «Шин-Лайн». Суть здесь та же, но в качестве основы для фруктовой глазури используются ягоды: брусника, черника и т.д. Внутри обычный пломбир, в который тоже добавляют немного ягодного пюре. Получается эскимо, у которого действительно отчётливо ощущается ягодный вкус, хорошо сочетающийся со сливочной основой. В «Быстрономе» цена без скидки — в районе 111 рублей.

«Луналёд» с мармеладом в глазури со вкусом земляники

Ещё одной разновидностью этого типа мороженого можно считать эскимо во фруктово-ягодной глазури с мармеладом. У «Инмарко», например, есть «Луналёд» с довольно толстым слоем фиолетового цвета, который почему-то назван земляничным. Мармелад в холоде становится более жестким, так что поначалу это непривычно. Ну а дальше может или понравиться, или будет вызывать раздражение.

«Светофор» из Красноярска

Красноярская «Славица» предлагает уже чистый «фруктовый лёд» с тремя вкусами (яблоко, лимон и клубника). В составе, правда, столько всего, что его лучше не читать вовсе. Из понятных без объяснений элементов только вода, сахар и концентрированный яблочный сок. Всё остальное — ароматизаторы, красители, стабилизаторы и т.д. Вкус соответствующий, цена тоже: меньше 20 рублей. Правда, и жиров тут нет вообще.

Яблочный щербет с ароматом чёрной смородины

В «Ленте» под собственным брендом «365» продается десерт, который называется «Щербет» — на упаковке даже указан ГОСТ. Состав этого ГОСТа тоже перед едой лучше не читать (рафинированные, дезодорированные растительные масла, моно- и диглицериды жирных кислот, карбоксиметилциллюлоза, бензоат натрия и т.д.). Но, правда, яблочное пюре тоже обещано.

Результат залит в вафельный стаканчик и на первый укус даже напоминает обычное мороженое с фруктовыми добавками. Но потом становится настолько сладко, что хочется сполоснуть рот водой. Но и цена такова (25 рублей), что потраченных денег не так уж жалко. Кому-то ведь может и нравиться.

Сорбет из «Ярче!»

Сорбет из «Ярче!» под собственной маркой сети (точнее компании владельца, «КДВ Групп» — Frutto Bello). В составе обязательный минимум из пугающих слов, но по вкусу это уже значительно ближе к настоящему сорбету. Есть приятная кислота, есть отчётливый ягодный вкус, сама масса быстро начинает таять в тепле. В общем, не идеал, но для своей цены (45 рублей за упаковку 80 граммов) это, пожалуй, лучшее предложение.

Мороженое с алкоголем «Апероль»

Своеобразной разновидностью сорбета можно считать замороженный алкоголь. Например, в баре Le Pin несколько лет назад летом предлагали аж два вида таких сорбетов: из белого вина и на основе коктейля Aperol Spritz.

Сейчас апероль (и другие алкогольные виды) можно купить в точках бренда Mivino. Порция (два шарика) стоит 200 рублей. Правда, шарики не оранжевого, а розового цвета, и узнать в них без подсказки вкус апероля затруднительно. Отчётливо ощущается только алкоголь. Само мороженое слишком сладкое.

Замороженный чай из Новосибирска

Интересное развитие идеи придумали в новосибирской компании «Софт энд свит» — это замороженное пюре ягод с добавками ароматических трав. В составе не указано ничего, кроме ягод, сахара, патоки, воды (плюс ароматические травы). Причем розмарин, например, чувствуется не только на уровне вкуса и аромата, но и «на зубок». Когда «эскимо» немного оттает, его можно кусать — получается холодная масса с насыщенным ягодным вкусом и сладостью, которая лишь немного больше натуральной сладости ягод. Можно есть как эскимо, но производитель предлагает растворять его в чашке с водой, чтобы получился чай.

Новосибирский производитель не единственный — такие замороженные «чаи» есть в линейке брендов «Чистая линия» и Nordic Tea. Цены начинаются со 100 рублей.

Тем, кому не хочется не только жирного, но и сладкого, можно порекомендовать окрошку или её аналоги из других кухонь мира. Обозреватель НГС как раз собрал недавно коллекцию таких супов, которые есть в меню новосибирских заведений прямо сегодня.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Мороженое Десерт Жара в Новосибирске
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Рекомендуем
Знакомства

Никита,  25

Andrey,  33

Виктор,  35

Alex97,  27

Kira,  34

Павел,  34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление