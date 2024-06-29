Нельзя ли полегче: восемь вариантов нежирного мороженого с фруктами и ягодами для жары — есть даже мягкий апероль

Сам вид «фруктового льда» в жаркий день уже охлаждает Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В жару продажи мороженого взлетают до небес, всем хочется чего-то холодного. Но если честно, жирный десерт — это не самое лучшее блюдо в такое время. Человечество, впрочем, давно придумало более легкий вариант лакомства для жары — замороженные соки или сорбеты. Обозреватель НГС прошел по магазинам и киоскам, но обнаружил, что найти что-то хорошее в этом жанре не так просто.



Сорбет, или замороженный сок делается в принципе, по такой же технологии, что и мороженое. Только вместо сливок в мороженицу помещается фруктовое пюре с сахаром. Содержимое охлаждаемой емкости не быстро, но постоянно перемешивается, и в результате получается достаточно стабильная, но рыхлая масса, которую можно зачерпывать ложкой.

Мороженое с дыней в арбузной глазури от «Инмарко» Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Проблема при этом в том, что эти замороженные соки у нас пока не слишком прижились. Поэтому производители массового мороженого ограничиваются, как правило, промежуточным вариантом: покрывают фруктовой массой обычное мороженое.

У «Инмарко» для таких десертов есть отдельный суббренд «Экzo-Фреш». Под ним, например, продаётся эскимо с арбузной глазурью и внутренностью с привкусом дыни. Фруктовая оболочка тонковата, но вкус арбуза ощущается отчётливо. Стоит такая штука обычно в районе 70 рублей.

«Мишка на полюсе» из Казахстана Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Чуть более интересный вариант такого двухслойного мороженого выпускает казахстанская компания «Шин-Лайн». Суть здесь та же, но в качестве основы для фруктовой глазури используются ягоды: брусника, черника и т.д. Внутри обычный пломбир, в который тоже добавляют немного ягодного пюре. Получается эскимо, у которого действительно отчётливо ощущается ягодный вкус, хорошо сочетающийся со сливочной основой. В «Быстрономе» цена без скидки — в районе 111 рублей.

«Луналёд» с мармеладом в глазури со вкусом земляники Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Ещё одной разновидностью этого типа мороженого можно считать эскимо во фруктово-ягодной глазури с мармеладом. У «Инмарко», например, есть «Луналёд» с довольно толстым слоем фиолетового цвета, который почему-то назван земляничным. Мармелад в холоде становится более жестким, так что поначалу это непривычно. Ну а дальше может или понравиться, или будет вызывать раздражение.

«Светофор» из Красноярска Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Красноярская «Славица» предлагает уже чистый «фруктовый лёд» с тремя вкусами (яблоко, лимон и клубника). В составе, правда, столько всего, что его лучше не читать вовсе. Из понятных без объяснений элементов только вода, сахар и концентрированный яблочный сок. Всё остальное — ароматизаторы, красители, стабилизаторы и т.д. Вкус соответствующий, цена тоже: меньше 20 рублей. Правда, и жиров тут нет вообще.

Яблочный щербет с ароматом чёрной смородины Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В «Ленте» под собственным брендом «365» продается десерт, который называется «Щербет» — на упаковке даже указан ГОСТ. Состав этого ГОСТа тоже перед едой лучше не читать (рафинированные, дезодорированные растительные масла, моно- и диглицериды жирных кислот, карбоксиметилциллюлоза, бензоат натрия и т.д.). Но, правда, яблочное пюре тоже обещано.

Результат залит в вафельный стаканчик и на первый укус даже напоминает обычное мороженое с фруктовыми добавками. Но потом становится настолько сладко, что хочется сполоснуть рот водой. Но и цена такова (25 рублей), что потраченных денег не так уж жалко. Кому-то ведь может и нравиться.

Сорбет из «Ярче!» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сорбет из «Ярче!» под собственной маркой сети (точнее компании владельца, «КДВ Групп» — Frutto Bello). В составе обязательный минимум из пугающих слов, но по вкусу это уже значительно ближе к настоящему сорбету. Есть приятная кислота, есть отчётливый ягодный вкус, сама масса быстро начинает таять в тепле. В общем, не идеал, но для своей цены (45 рублей за упаковку 80 граммов) это, пожалуй, лучшее предложение.

Мороженое с алкоголем «Апероль» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Своеобразной разновидностью сорбета можно считать замороженный алкоголь. Например, в баре Le Pin несколько лет назад летом предлагали аж два вида таких сорбетов: из белого вина и на основе коктейля Aperol Spritz.

Сейчас апероль (и другие алкогольные виды) можно купить в точках бренда Mivino. Порция (два шарика) стоит 200 рублей. Правда, шарики не оранжевого, а розового цвета, и узнать в них без подсказки вкус апероля затруднительно. Отчётливо ощущается только алкоголь. Само мороженое слишком сладкое.



Замороженный чай из Новосибирска Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Интересное развитие идеи придумали в новосибирской компании «Софт энд свит» — это замороженное пюре ягод с добавками ароматических трав. В составе не указано ничего, кроме ягод, сахара, патоки, воды (плюс ароматические травы). Причем розмарин, например, чувствуется не только на уровне вкуса и аромата, но и «на зубок». Когда «эскимо» немного оттает, его можно кусать — получается холодная масса с насыщенным ягодным вкусом и сладостью, которая лишь немного больше натуральной сладости ягод. Можно есть как эскимо, но производитель предлагает растворять его в чашке с водой, чтобы получился чай.

Новосибирский производитель не единственный — такие замороженные «чаи» есть в линейке брендов «Чистая линия» и Nordic Tea. Цены начинаются со 100 рублей.



Тем, кому не хочется не только жирного, но и сладкого, можно порекомендовать окрошку или её аналоги из других кухонь мира. Обозреватель НГС как раз собрал недавно коллекцию таких супов, которые есть в меню новосибирских заведений прямо сегодня.