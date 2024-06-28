НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

ясная погода, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 746мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,96
EUR 90,99

СРОЧНО

10 необычных и неожиданных новосибирских храмов

Как получить iPhone 15
Суд над подпольными банкирами
Все чекапы за отпуск
Последние квартиры в ипотеку
Ринулись в Китай
Опасная замена сахару
НГС в Telegram
Еда обзор Этим людям грибы есть нельзя — вы в списке?

Этим людям грибы есть нельзя — вы в списке?

И мы говорим не только о мухоморах с поганками

557
1 комментарий
Даже съедобные грибы могут нанести серьезный вред некоторым людям

Каждый знает, что мухоморы и поганки есть нельзя. Но даже съедобность гриба не гарантирует, что он вам не навредит. Поэтому перед тем, как приготовить лисички, опята и прочие грузди, проверьте, нет ли вас в списке тех, кому лучше отказаться от грибов.


Грибы опасны сами по себе?

Грибы делятся на ядовитые, условно-съедобные и съедобные. Ядовитые (мухомор, сатанинский гриб, ложный опенок, бледная поганка) — опасны для всех без исключения и могут привести к желудочным расстройствам, серьезным отравлениям или смерти. Готовить их бесполезно: токсины не выходят из гриба даже под воздействием высоких температур.

Второй тип — условно-съедобные грибы. В сыром виде они ничем не лучше ядовитых, но после долгой готовки подавать к столу их можно безо всякой опаски. К таким грибам относят волнушки, сморчки, строчки и черные грузди.

Некоторые грибы можно варить хоть сутками напролет — опасными они быть не перестанут

При этом даже в съедобных грибах могут встречаться вредные соединения.

— Опасность может представлять его содержимое, — рассказывает врач Надежда Подкорытова. — Грибы имеют осмотрофный тип питания — впитывают вещества из окружающей среды всей своей поверхностью, поглощая в том числе соли тяжелых металлов. Некоторые грибы — шампиньоны, опята осенние — могут повышать концентрацию вредных соединений. Правильная подготовка и приготовление грибов позволят избежать риска отравления.

Надежда Подкорытова — главный врач ИНВИТРО-Урал.

Что полезного есть в грибах?

При этом грибы — важный продукт в рационе. В них содержится масса полезных веществ.


— В грибах содержатся белок (65–70% от общего количества веществ), витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий, железо, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение. При этом в грибах, как в продукте растительного происхождения, нет холестерина.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.

Кроме того, грибы полезны для диабетиков, так как способствуют снижению уровня глюкозы в крови. А доктор Стивен Гандри в книге «Парадокс долголетия» отмечает, что содержащиеся в грибах полиамины позволяют сохранить молодость.


Кому нельзя есть грибы?

Однако некоторым людям придется исключить грибы из рациона и искать секрет долголетия в чем-то другом. Из-за содержащегося в них хитина — вещества, которое плохо переваривается, — грибы нельзя есть при обострениях заболеваний ЖКТ и склонности к расстройствам стула. Отказаться от этого продукта также нужно аллергикам и тем, кто страдает следующими заболеваниями:

  • колит;

  • гастрит;

  • дуоденит;

  • панкреатит;

  • язвенная болезнь;

  • почечная недостаточность;

  • печеночная недостаточность.

При этих диагнозах грибы можно разве что собирать, но никак не употреблять в пищу


Грибы также противопоказаны маленьким детям: их организм еще не приспособлен для переваривания хитина. Однако врачи отмечают, что в целом вводить продукт в рацион детей нужно, главное — постепенно.


— Грибы лучше вводить в рацион постепенно после завершения периода кормления грудью или для малышей, которые уже начали употреблять твердую пищу, — отмечает Надежда Подкорытова. — При этом грибы нужно давать в умеренных количествах и следить за реакцией организма. Всегда лучше начинать с небольшого количества, чтобы избежать возможных неприятностей.

Но что будет, если человек, которому противопоказаны грибы, всё же съест их? Страстного любителя грибов в таком случае ждут неприятные, хотя и не смертельные последствия: аллергические реакции, желудочные расстройства и отравление.


Сколько можно съесть грибов здоровому человеку?

Даже если вы здоровы как бык, налегать на грибы не стоит.


— Общая рекомендация — примерно 100–200 граммов грибов в день, но конкретное количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма и метода приготовления, — рассказывает Надежда.


А еще стоит помнить, что грибы сочетаются не со всем подряд. Например, их нельзя запивать алкоголем — это вредит печени.

— Одновременное употребление грибов с консервированными продуктами может привести к дисбактериозу, — добавляет Подкорытова.

Что делать, если отравился грибами?

Если после употребления в пищу грибов вы почувствовали тошноту, головную боль, боль в области живота, головокружение, потерю аппетита или слабость, есть риск, что вы отравились.

— В этом случае важно немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, чтобы избежать серьезных осложнений и получить необходимое лечение, — советует Надежда Подкорытова.

В ожидании скорой помощи не лишним будет промыть желудок и собрать остатки употребленных грибов для анализа врачом. Если отравились не вы, а кто-то другой, то перед промыванием необходимо убедиться в том, что человек в сознании и не испытывает сильной рвоты. Если же рвота не прекращается, следует положить человека на бок, чтобы он не захлебнулся, и ждать приезда скорой помощи. Промывать желудок в этом случае нельзя.

ПО ТЕМЕ
Еда Грибы Здоровье Диета Заболевания Опасность Отравление
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
28 июня 2024, 10:10
"их нельзя запивать алкоголем — это вредит печени." Я их не запиваю алкоголем, я алкоголь ими закусываю).
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Лана,  40

Margo,  40

Алексей Потапов,  37

Incognito,  21

Анна,  43

Костя,  31

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление