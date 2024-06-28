Этим людям грибы есть нельзя — вы в списке?

Даже съедобные грибы могут нанести серьезный вред некоторым людям Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Каждый знает, что мухоморы и поганки есть нельзя. Но даже съедобность гриба не гарантирует, что он вам не навредит. Поэтому перед тем, как приготовить лисички, опята и прочие грузди, проверьте, нет ли вас в списке тех, кому лучше отказаться от грибов.





Грибы опасны сами по себе?

Грибы делятся на ядовитые, условно-съедобные и съедобные. Ядовитые (мухомор, сатанинский гриб, ложный опенок, бледная поганка) — опасны для всех без исключения и могут привести к желудочным расстройствам, серьезным отравлениям или смерти. Готовить их бесполезно: токсины не выходят из гриба даже под воздействием высоких температур.



Второй тип — условно-съедобные грибы. В сыром виде они ничем не лучше ядовитых, но после долгой готовки подавать к столу их можно безо всякой опаски. К таким грибам относят волнушки, сморчки, строчки и черные грузди.



Некоторые грибы можно варить хоть сутками напролет — опасными они быть не перестанут Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











При этом даже в съедобных грибах могут встречаться вредные соединения.



— Опасность может представлять его содержимое, — рассказывает врач Надежда Подкорытова. — Грибы имеют осмотрофный тип питания — впитывают вещества из окружающей среды всей своей поверхностью, поглощая в том числе соли тяжелых металлов. Некоторые грибы — шампиньоны, опята осенние — могут повышать концентрацию вредных соединений. Правильная подготовка и приготовление грибов позволят избежать риска отравления.

Надежда Подкорытова — главный врач ИНВИТРО-Урал.



Что полезного есть в грибах?

При этом грибы — важный продукт в рационе. В них содержится масса полезных веществ.





— В грибах содержатся белок (65–70% от общего количества веществ), витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий, железо, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение. При этом в грибах, как в продукте растительного происхождения, нет холестерина.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.



Кроме того, грибы полезны для диабетиков, так как способствуют снижению уровня глюкозы в крови. А доктор Стивен Гандри в книге «Парадокс долголетия» отмечает, что содержащиеся в грибах полиамины позволяют сохранить молодость.





Кому нельзя есть грибы?

Однако некоторым людям придется исключить грибы из рациона и искать секрет долголетия в чем-то другом. Из-за содержащегося в них хитина — вещества, которое плохо переваривается, — грибы нельзя есть при обострениях заболеваний ЖКТ и склонности к расстройствам стула. Отказаться от этого продукта также нужно аллергикам и тем, кто страдает следующими заболеваниями:

колит;

гастрит;



дуоденит;

панкреатит;

язвенная болезнь;



почечная недостаточность;



печеночная недостаточность.

При этих диагнозах грибы можно разве что собирать, но никак не употреблять в пищу Источник: Полина Авдошина / Городские порталы













Грибы также противопоказаны маленьким детям: их организм еще не приспособлен для переваривания хитина. Однако врачи отмечают, что в целом вводить продукт в рацион детей нужно, главное — постепенно.





— Грибы лучше вводить в рацион постепенно после завершения периода кормления грудью или для малышей, которые уже начали употреблять твердую пищу, — отмечает Надежда Подкорытова. — При этом грибы нужно давать в умеренных количествах и следить за реакцией организма. Всегда лучше начинать с небольшого количества, чтобы избежать возможных неприятностей.

Но что будет, если человек, которому противопоказаны грибы, всё же съест их? Страстного любителя грибов в таком случае ждут неприятные, хотя и не смертельные последствия: аллергические реакции, желудочные расстройства и отравление.





Сколько можно съесть грибов здоровому человеку?

Даже если вы здоровы как бык, налегать на грибы не стоит.





— Общая рекомендация — примерно 100–200 граммов грибов в день, но конкретное количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма и метода приготовления, — рассказывает Надежда.



А еще стоит помнить, что грибы сочетаются не со всем подряд. Например, их нельзя запивать алкоголем — это вредит печени.



— Одновременное употребление грибов с консервированными продуктами может привести к дисбактериозу, — добавляет Подкорытова.



Что делать, если отравился грибами?

Если после употребления в пищу грибов вы почувствовали тошноту, головную боль, боль в области живота, головокружение, потерю аппетита или слабость, есть риск, что вы отравились.

— В этом случае важно немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, чтобы избежать серьезных осложнений и получить необходимое лечение, — советует Надежда Подкорытова.

