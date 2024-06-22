Летающие сковородки, драки, ругань и увольнения: главные скандалы шоу Константина Ивлеева

В Екатеринбурге Константин Ивлев мило пообщался с нашими коллегами Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Все, кто лично знает Константина Ивлева, отмечают, что это добрый и мягкий человек с прекрасным чувством юмора. Однако в программе «На ножах» знаменитый повар предстает жестким критиком и часто использует слова, зацензурированные звуком бьющейся посуды. Впрочем, и тарелки побить в эфире главный телешеф тоже может. MSK1.RU собрал выпуски, в которых Константин Ивлев дал волю эмоциям и действительно оказался на ножах с сотрудниками тех заведений, где снимали шоу.

Шоу «На ножах» показывают на телеканале «Пятница». Шеф Константин Ивлев приезжает в ресторан, который испытывает финансовые трудности, и полностью меняет его концепцию. В каждой серии «адский шеф» выбирает заведение, пробует там блюда, заглядывает на кухню, где всё проверяет, и, как правило, ругается. Затем проводит «испытание полной посадкой»: приглашает в ресторан много-много гостей и наблюдает, справится ли персонал с таким наплывом. Обычно не осиливает. И тогда шеф решает, что кафе нужно преобразить, и буквально за ночь меняет концепцию, интерьер, набор блюд и прочее. Результат впечатляет не только владельцев, но и гостей.

Константин Ивлев всегда находит, за что покритиковать заведение. У одних это давно устаревший интерьер и видавшее виды меню, у других — нерасторопные официанты и повара, которые не умеют готовить, у третьих — проблемы с гигиеной и условиями хранения продуктов, а у многих — всё и сразу. Порой шеф Ивлев не стесняется в выражениях и резок с работающими в «тонущем» заведении людьми.

Назвал трутнем

Один из примеров — московский ресторан «Базилик» , который показали в 8-й серии 8-го сезона. Заведение находится в спальном районе столицы, на улице Коломенской, и предлагает гостям блюда домашней кухни. Шеф Ивлев устроил грандиозный разбор полетов семейному бизнесу.

Ох и достается порой сотрудникам ресторанов Источник: Na-nozhah.friday.ru











Он был недоволен чистотой и шокирован тараканами, поглумился над салатом из помидоров (и вполне справедливо), часто позволял себе фразы, которые для эфира запикали, и даже побил посуду на кухне. И, в конце концов, назвал сына хозяев, ради которого они и открыли ресторан, трутнем.

Не менее жестко в 9-м сезоне шоу Ивлев раскритиковал московское кафе «Баклажан» на Николоямской. Он высказал свое «фи» вкусовым качествам блюд и поругался из-за неправильного хранения продуктов. Особенно досталось повару и официантам после того, как они провалили полную посадку.

Спасайся кто может Источник: Na-nozhah.friday.ru











Довел до слез

В городе Калязине Тверской области Ивлев довел до слез хозяйку ресторанного комплекса «Усадьба» . При том, что управляющая убыточным заведением вообще-то крепкий орешек — военнослужащая. Также шеф всея Руси «построил» официантов и шеф-повара. Он обнаружил испорченное мясо и ягоды на кухне и эмоционально сообщил об этом владельцам. Блюда за их вкус шоумен назвал «полной фигней».

Клубника не первой свежести Источник: Na-nozhah.friday.ru











Полную посадку ресторан провалил, и после этого между хозяйкой заведения, той самой военнослужащей, и шеф-поваром разгорелся конфликт. Он произошел из-за того, что главная по кухне без ведома управляющей приняла решение закрыть ресторан. В общем, 14-й выпуск 6-го сезона получился нескучным.

Отправил в полет сковородки

Сковородки летали по кухне в 12-м выпуске 4-го сезона в Тамбове. Ивлев приехал в этот город, чтобы спасти кафе «Помидор» . Он крайне резко отозвался о заказанных блюдах, привычный звон бьющейся посуды в качестве запикивания звучит тут часто. После этого Ивлев проследовал на кухню и был шокирован тем, как готовилась еда.

Тут явно нужен звук бьющейся посуды Источник: Na-nozhah.friday.ru











В порыве гнева он запустил одну сковороду в стену, а еще несколько, вместе с едой, — прямиком в мусорный бак. Причина бешенства понятна — сковородки выглядели ужасно, потому что сильно покрылись жиром и копотью.

Уволил персонал

В Туле Ивлев поувольнял официантов — под раздачу в 8-й серии 5-го сезона попало кафе «Маяк» . В день полной посадки персонал путал заказы, заставлял посетителей долго ждать заказ, повара переругались на кухне, а у управляющей сдали нервы.

Очередной разнос Источник: Na-nozhah.friday.ru











Работники кухни получили головомойку от главного телешефа за то, что разогревали еду в микроволновке. Шокированный Ивлев в выражениях не стеснялся.



Впрочем, увольнения персонала после визита Ивлева не редкость. В 1-м сезоне шоу «На ножах» работу потерял бармен, который любил хорошенько все продегустировать. А сам казанский ресторан Bolaq , которому и посвящен 2-й выпуск, был на грани закрытия.

На кухне надо осмотреть все углы Источник: Na-nozhah.friday.ru











После резкой критики Ивлева обиделась, а потом уволилась и повар этого заведения.



Подрался с поваром

В той же Казани Ивлев и повар ресторана корейской и узбекской кухни «Куйлюк» пустили в ход кулаки. Телешеф остался недоволен всеми позициями и сказал, что еда на вкус кислая. Не понравилось заведение и гостям-корейцам — по их словам, это вообще не было похоже на их национальную еду. Другие посетители нашли в супе насекомое.

Когда Ивлев решил предъявить претензии повару, всё вылилось в драку. Отметим, начал ее сам шеф и даже пытался задушить работника.

Драка Ивлева с поваром Источник: Friday.ru

Конфликтовал с владельцами

В Тольятти Ивлев возмутился тем, как вел себя совладелец пиццерии «Супер Рон». Вместо того чтобы мобилизовать все силы на полной посадке, он отстраненно снимал всё происходящее на мобильник. До того ведущий кулинарного шоу разнес в пух и прах сотрудников заведения за антисанитарию: давно не меняли масло во фритюре, развели грязь на кухне, тараканов.

Полно грязи Источник: Na-nozhah.friday.ru











Такой хаос удостоился не одного крепкого словечка от Ивлева, а поведение владельца телешеф назвал примером халатности. В итоге 18-я серия 6-го сезона получилась совсем не скучной.



Не обошлось без ссор и на съемках в Самаре . Правда, здесь конфликт оказался безмолвным. Владелец ресторана «Ярга» , который фигурирует в 1-й серии 1-го сезона, оказался любителем мистики и замкнутым человеком, чем взбесил Ивлева.

Ивлеев за то, чтобы везде был высший класс Источник: Na-nozhah.friday.ru











Хозяин заведения всем видом показывал, как ему не нравятся перемены, кипел, но внутри и на критику шефа лишь кривил губы.

Хлопнул дверью

Искры сыпались на съемках 20-й серии 4-го сезона. В курском ресторане «Эли’S» работают мать и дочь, заведение терпело крах. На эти конфликты обратил внимание Ивлев. Впрочем, это была не главная проблема заведения: повар не смог приготовить даже самое простое блюдо.

Главное — вовремя отскочить в сторону Источник: Na-nozhah.friday.ru











Рассерженный Ивлев просто-напросто выгнал взашей такого непрофессионала. В итоге адский шеф хлопнул дверью и отказался помогать заведению. Такой поворот событий случился впервые за всю историю шоу «На ножах».

А полная жесть случилась в Екатеринбурге . Звезда «Адской кухни» уже бывал в столице Урала, однако оказаться во всех смыслах на ножах ему довелось здесь впервые. Во 2-м сезоне под раздачу попал бар «Эликсир» с покрытым нафталином интерьером — пережитком 90-х.

И снова что-то не так Источник: Na-nozhah.friday.ru











Хозяйки заведения восприняли критику Константина Ивлева в штыки и разругались с ним в пух и прах. Непонятно, для чего они тогда его вызывали, если пытались отстоять свою точку зрения так активно, что в один момент даже указали знаменитому повару на дверь.



А вы смотрите шоу «На ножах»? Да Нет