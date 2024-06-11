Только не «Гастрокорт»: где на Центральном рынке искать восточную кухню «для своих» — без высоких цен и разнообразия

Восточный фудкорт Центрального рынка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Превращение Центрального рынка в огромный фуд-корт и концертную площадку до сих пор вызывает споры. При этом противники случившихся изменений частенько бывают не в курсе, что на рынке сохранились и привычная торговля, и многочисленные заведения, которые традиционно можно встретить в подобных местах. С некоторых пор эта часть рыночного общепита получила даже отдельное название «Восток-корт». Обозреватель НГС обошёл его точки, чтобы найти самые стоящие.



На входе в «Гастрокорт» (часть новосибирцев по инерции считают его входом в Центральный рынок) периодически можно наблюдать сцену, когда охранники интересуются у выбивающегося из общей массы посетителя, не ошибся ли он, часом, адресом. Дескать вам, наверное, нужно туда, где фрукты, овощи, мясо и лагман с мантами? Так это нужно рынок обойти с другой стороны, как раз всё там и найдёте.

Это может выглядеть, как попытка какой-то сегрегации, но в сущности охрана права: если человек пришёл на базар, то он действительно пытается войти не в ту дверь.

Фруктовый павильон рынка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Привычный рынок с продуктами сейчас занимает большой, свыше 3,5 тысячи квадратов, павильон со стороны улицы Крылова. Здесь же через проход находится ещё одно строение, которое вытянулось вдоль Каменской — там торгуют непродовольственными товарами. Кроме того, тут уже давно сложился своего рода «восточный кластер» — заведения, рассчитанные преимущественно на тех, кто на рынке торгует и возит сюда продукты. С некоторых пор эта зона даже получила отдельное наименование: «Восток-корт».

Зона «Восток-корта» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Общий зал здесь гораздо меньше, декор скромнее, но раковины для мытья рук имеются, и столы убирают. Разве что публика иная — именно та, которую вежливо, но настойчиво пытаются не пустить на «Гастрокорт». Здесь фейс-контроля нет, можно всем.

Всего в этой зоне работает в районе десяти точек. Вот наиболее примечательные из них.



«Три каzана»: плов

Плов за 300 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Точка начинала работать ещё на «Гастрокорте», но администрация, видимо, решила, что она недостаточно экзотична для этого гастропространства. Название не должно внушать ложных надежд: плов здесь только одного вида. Выбрать можно только размер порции: полная стоит 300 рублей, размер, обозначенный как 0,7, — 250 рублей. В качестве альтернативы можно взять шурпу или кайла (запечённое мясо с картошкой), но идут сюда преимущественно за пловом.



Блюдо это вряд ли полностью устроит гурманов и вообще людей с высочайшими стандартами в отношении плова: в нем больше жира, чем хотелось бы, в казане он выглядит немного неряшливо. Но мяса не жалеют и порция велика даже в уменьшенном виде. Несомненный плюс — подача на красивых тарелках с национальным узором.



«Азиза»: шалыки

В маленьком зале кафе «Азиза» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Довольно крупное по местным меркам заведение с залом сложной формы, состоящим из двух частей. Вход — с улицы (точнее, из прохода между павильонами во внутреннем дворе), где расположена кухня, касса и несколько столов, но основная часть посадочных мест внутри, в вытянутом пространстве, отгороженном от павильона, частью которого оно является, стенкой с окнами.

Здесь всегда много народа, так что если вы заметили свободный стол, то лучше его сразу занять. Заказ нужно делать самому у стойки, но когда блюда будут готовы, их принесут к вам за стол. Главное — не прозевать момент, когда зазвучит ваш номер, его выдают на бумажке после оплаты.

Шашлык из баранины и урама-кабоб из кафе «Азиза» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Основное блюдо здесь — шашлыки, причем их тут имеется как минимум 5–6 видов. Есть, например, нечасто встречающейся у нас узбекский урама-кабоб — рулетики из мяса и курдючного жира. Делают шашлыки под заказ, что тоже бывает далеко не всегда — частенько нажаренное впрок просто выкладывают на мангал греться перед подачей. Но, конечно, придётся чуть-чуть подождать.



К шашлыкам можно, конечно, попридираться: и соли чуть больше, чем нужно, и жесткий кусочек может встретиться, но в целом в соотношении цены и качества это едва ли не лучшее возможное предложение. Потому что мясо сочное, порция нормального размера, есть из чего выбрать. Считать компанию восточных людей, часть из которых говорит на непонятном языке, плюсом или минусом, решать вам.

Цены подозрительно невысоки. Большая часть позиций стоит 200 рублей, остальное ещё дешевле (для сравнения: в шашлычной на «Гастрокорте» шашлыки из баранины и говядины стоят до 590 рублей). Заведение можно рекомендовать как крайне бюджетный вариант для тех, кто хотел бы сгонять для смены обстановки куда-то другую страну, но не может пока себе этого позволить. Меньше чем за 300 рублей с учётом напитка и куска лепешки можно почувствовать себя туристом.

«Парим манты»: манты и чучвара

В заведение можно напрямую зайти как изнути, так и снаружи Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Точка имеет два входа: с улицы и изнутри павильона. У неё есть своя маленькая зона на пару столов, но, если они заняты, можно перейти в общую зону. Большинство клиентов, впрочем, приходят забрать еду с собой. В меню есть стандартный минимум из плова и лагмана, но основные блюда все же — манты, пельмени и чучвара.

Порция мантов за 250 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Мантов есть два вида: с говядиной и тыквой. Как и положено в таких местах, продукт уже готов и ждёт в пароварке, так что если не случится очереди, от заказа до получения готового блюда пройдет буквально минута. Продаются манты только порциями по пять штук. Оно и правильно: те, кому надо дегустировать, пусть идут на «Гастрокорт», а сюда люди приходят просто поесть.



Манты достаточно крупные, пяти штук хватит для вполне сытного обеда, если вы не заняты физическим трудом. Тесто достаточно тонкое, но от лежания в пароварке не рвётся. Внутри рубленная говядина,, достаточно бульона, с пряностью, но без ненужной остроты. К мантам положен тонко нарезанный лук, который хорошо сочетается с блюдом и вообще полезен в плане более эффективного переваривания пищи.

«Исфахан»: чебуреки

Чебуреки по 70 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Небольшое кафе со стороны основных павильонов рынка. Внутри с десяток столиков, в меню более или менее стандартный набор (плов, лагман, манты), но ударная позиция здесь чебуреки. Их жарят заранее, не под заказ, но поток покупателей большой, так что даже с подноса чебурек будет с высокой степенью вероятности ещё горячим и хрустящим. Одна штука стоит 70 рублей — это в два раза дешевле, чем, например, в сети «Чебурек.Ми», но и выбора никакого. То есть можно выбрать только не брать чебурек вовсе, а взять, например, беляш.



Никаких особенных откровений здешние чебуреки не сулят, внутри много лука, но мясо есть тоже. Добротное среднего уровня изделие, предназначенное для тех, кому хочется, как герою фильма «О чём говорят мужчины», «какую-нибудь гадость съесть: чебурек, сосиску в тесте или беляш». Ну, или вы просто любите чебуреки без каких-то особых условий.

Грузинский хлеб

Грузинская лепешка за 70 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Формально пекарня с тоне (традиционная грузинская печь такого же типа, что и тандыр) расположена чуть дальше — у центрального въезда на рынок со стороны улицы Крылова. Но по факту это часть именно «базарной» половины нанешнего Центрального рынка. Тем более, что пекарня эта работает с тех времен, когда никому и в голову не могло прийти, что когда-то на рынке посетители будут поглощать Том Ям, бургеры и устриц с просекко.

Если атмосфера «Восток-корта» для вас слишком брутальна, то можно ограничиться и «Гастрокортом». Тогда вам может пригодится большой обзор гастропространства от НГС, вышедший в августе прошлого года. С тех пор здесь открылось немало новых точек (а часть старых закрылись), но список перечисленных заведений по-прежнему актуален.