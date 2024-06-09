Этим людям томатный сок пить нельзя — вы в списке?

Томатный сок считается одним из самых полезных. Но всё ли так гладко? Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Из всех соков томатный считается если не самым полезным, то самым безопасным. В отличие от подавляющего большинства фруктовых соков, в нем нет подсластителей, консервантов и других добавок, которые ни один напиток не красят (хотя некоторые как раз красят, и еще как). Максимум, что в него могут добавить, так это небольшое количество соли. Так что, выпивая стакан-другой томатного сока, мы можем быть уверены, что никаких бесполезных, а то и вредных для здоровья веществ не получим. Но всё ли так однозначно? Об этом мы спросили врачей.

Что полезного есть в томатном соке

Во-первых, у томатного сока относительно низкая калорийность — около 20 ккал в 100 граммах свежевыжатого сока. Поэтому его часто можно встретить в различных диетах. Но если вы собираетесь похудеть, помните, что подсоленный сок возбуждает аппетит и справиться с желанием поесть будет сложно. Еще томатный сок можно встретить в диете пациентов с ожирением и сахарным диабетом. Потому что он снижает уровень сахара в крови.

Во-вторых, томатный сок богат витаминами — бета-каротином (провитамин А), витаминами группы B, C, Е, PP. А по содержанию магния и железа томаты занимают одно из первых мест среди продуктов. Добавьте к этому ликопин — природный краситель, который отвечает за насыщенный красный цвет помидоров.

— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — В свежих томатах, в зависимости от яркости окраски, его количество достигает 50 мг/кг. Больше всего ликопина содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.



Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний, регулярное употребление томатного сока может предотвратить развитие целого ряда нарушений обмена веществ.

Достоинства томатного сока можно перечислять долго Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Есть ли польза в магазинном томатном соке

По словам врачей, выбор сока на магазинной полке — это русская рулетка. Верить всему, что написано на упаковке, нельзя, но и говорить, что в пакетированных соках нет никакой пользы, тоже неправильно. Вероятный выход из ситуации — выбирать соки с надписью «рекомендовано для детского питания». Ставя такую маркировку, производители берут на себя хоть какие-то обязательства.



— Добавление к сокам для детского питания каких-либо пищевых добавок (красителей, стабилизаторов) и ароматизаторов категорически запрещено как в нашей стране, так и за рубежом, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Исключением служат лишь некоторые натуральные добавки. Например, натуральные фруктовые ароматизаторы, полученные по специальной технологии при приготовлении концентрированных соков, а также лимонная и аскорбиновая кислоты.



Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области.



Кому нельзя пить томатный сок

Пить томатный сок могут почти все, но есть некоторые ограничения. Помимо индивидуальной непереносимости, есть как минимум восемь случаев, когда он противопоказан.

Если у вас в анамнезе есть что-то из этого списка, лучше вам томатный сок не пить Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Кроме того, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом, они противопоказаны пациентам с заболеваниями желчных путей и желчнокаменной болезнью.



Кормящим матерям томатный сок пить не рекомендуют, если малыш страдает диареей.