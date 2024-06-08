Больше трех тысяч новосибирцев собрались в Технопарке, чтобы попробовать необычное пиво

SibCraftFest проходит в своем обычном месте - в столовой Технопарка и на площадке перед зданием. Свою продукцию - 300 с лишним сортов - сюда привезли более 50 пивоварен со всей России. Пространство фестиваля разделено на две зоны. Участники-пивовары выставили свои образцы внутри здания. Для входа туда нужно купить билет, но посетители могут попробовать любое количество образцов уже без дополнительной оплаты. Во дворе же, куда может прийти любой желающий, расположились точки с уличной едой, которую продают за деньги.

Пивной фестиваль в Новосибирске проходит не первый год и уже успел разделиться на рождественский и локальный (впервые состоялся в прошлом году). Публика приходит сюда не только просто повеселиться, многие действительно стараются попробовать побольше разных необычных напитков, часть из которых может никогда не появиться в продаже в Новосибирске. Большинство образцов мало похоже на то, что можно встретить на пивных полках обычного супермаркета. Есть здесь и вовсе странные сочетания со вкусом «смузи из огурца и лайма», «рассольника с перловкой», новых железнодорожных шпал и т.д. Подобного рода напитки можно сравнить с вычурными нарядами на модных показах, которые в большинстве своём никогда не будут производиться массово, но привлекают внимание публики.