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Больше 3 тысяч новосибирцев собрались в Технопарке

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Еда Больше трех тысяч новосибирцев собрались в Технопарке, чтобы попробовать необычное пиво

Больше трех тысяч новосибирцев собрались в Технопарке, чтобы попробовать необычное пиво

На фестиваль СибКрафтФест привезли 300 образцов со всей России

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Фестиваль проходит не первый год

В новосибирском Технопарке проходит очередной фестиваль крафтового пива. Заранее билеты на него купили больше 3000 человек.

SibCraftFest проходит в своем обычном месте - в столовой Технопарка и на площадке перед зданием. Свою продукцию - 300 с лишним сортов - сюда привезли более 50 пивоварен со всей России. Пространство фестиваля разделено на две зоны. Участники-пивовары выставили свои образцы внутри здания. Для входа туда нужно купить билет, но посетители могут попробовать любое количество образцов уже без дополнительной оплаты. Во дворе же, куда может прийти любой желающий, расположились точки с уличной едой, которую продают за деньги.

Свою продукцию сюда привезли более 50 пивоварен со всей России

Кроме дегустаций и еды участники могут занять себя около пивными развлечениями вроде «бирпонга» (мячом от пинг-понга нужно попасть в стоящий бокал). Посетителей так же развлекают музыкальные группы выступающие во дворе.

Пивной фестиваль в Новосибирске проходит не первый год

Пивной фестиваль в Новосибирске проходит не первый год и уже успел разделиться на рождественский и локальный (впервые состоялся в прошлом году). Публика приходит сюда не только просто повеселиться, многие действительно стараются попробовать побольше разных необычных напитков, часть из которых может никогда не появиться в продаже в Новосибирске. Большинство образцов мало похоже на то, что можно встретить на пивных полках обычного супермаркета. Есть здесь и вовсе странные сочетания со вкусом «смузи из огурца и лайма», «рассольника с перловкой», новых железнодорожных шпал и т.д. Подобного рода напитки можно сравнить с вычурными нарядами на модных показах, которые в большинстве своём никогда не будут производиться массово, но привлекают внимание публики.

Кроме пива, на фестивале представлен так же сидр - напиток брожения из яблок. У него, кстати, сейчас тоже появился свой отдельный фестиваль - третий раз он прошел две недели назад в центре Новосибирска, на улице Ленина.

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