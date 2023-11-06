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Можно ли отравиться картошкой? 7 неожиданных фактов, которые вы о ней не знали
Карточки

Можно ли отравиться картошкой? 7 неожиданных фактов, которые вы о ней не знали

Рассказываем, полезен ли этот овощ и как его правильно есть

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Красота картошки так обманчива

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Картофель — поистине уникальный продукт. Его можно жарить, запекать, варить, готовить «в мундире», делать картофельное пюре и суп... В общем, способов приготовления хоть отбавляй. А полезна ли вообще картошка? Насколько часто (и много) её можно есть? Можно ли ей отравиться? Поговорили обо всём этом со специалистами.

1

Чем полезна картошка

Хорошая новость: сырой картофель содержит огромное количество полезных веществ. Как рассказала главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова, в картофеле содержатся:

  • витамины C и группы В;
  • фолиевая кислота;
  • калий;
  • хром;
  • магний;
  • фосфор;
  • железо;
  • цинк.

Все эти вещества в большей степени сконцентрированы в клубнях малого и среднего размера.

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2

Кому в первую очередь нужно есть картошку

По словам Татьяны Неумолотовой, картофель отлично подходит для рациона тех, то занимается физической активностью:

— Небезосновательно картофель называют вторым хлебом. Он питателен и быстро насыщает, так как почти на четверть состоит из углеводов. Поэтому его можно включать в рацион людям, расходующим много энергии, — рассказала врач.

То, что картофель отлично подойдет для активных людей, подтвердила и врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова:

— Картофель богат питательными микроэлементами: витамин С в большом количестве, калий и антиоксидант-глутатион. Это углевод и в составе своем содержит крахмал, является источником энергии.

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3

Как правильно есть картошку

Картофель из полезного продукта можно легко превратить во вредный, если неправильно его готовить.

—При длительном термическом воздействии очищенный картофель частично теряет свои полезные свойства, — предупредила Татьяна Неумолотова.

Чтобы сохранить полезные свойства картофеля, лучше всего запекать его в мундире или варить с кожурой и есть вместе с ней, подсказала Светлана Федорова. Из-за того, что картофель относится к продуктам с высоким гликемическим индексом, врач также советует сочетать картофель с другими овощами, богатыми клетчаткой и белком, чтобы снизить «быстрые скачки сахара в крови».

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4

Как неправильно есть картошку

По словам Татьяны Неумолотовой, картофель стоит исключить из рациона тем, у кого в жизни мало физической активности:

— Чрезмерное употребление картофеля при отсутствии физической активности может негативно влиять на организм, так как он содержит крахмал — полисахарид, который расщепляется до глюкозы.

Врач советует также не злоупотреблять картофелем, если вы больны сахарным диабетом, страдаете ожирением, гастритом или пониженной кислотностью желудка.

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5

Сколько нужно есть картошки

Врач-гастроэнтеролог Светлана Федорова заявила, что у картофеля также есть и оптимальная доза, на которой стоит остановиться:

— Норма употребления картофеля — не больше 10% суточной нормы, это 1–2 средние картофелины.

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6

Чем опасна картошка

Картофель может оказаться опасным, если его долго хранить. Как рассказала Татьяна Неумолотова, после долгого хранения в кожуре проросшего картофеля скапливается вредное вещество — соланин.

— Поэтому перезимовавший в погребе или на балконе картофель необходимо тщательно обрабатывать, срезая кожуру вместе с частью клубня, — предупредила врач.

Татьяна Неумолотова подчеркнула, что употребление продукта, содержащего соланин, приводит к тошноте, диареи, головной боли и боли в животе.

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7

Можно ли отказаться от картошки

Что будет, если полностью отказаться от картофеля в рационе? По словам Светланы Федоровой, это сделать можно — главное, чтобы вместо картошки в рационе появился аналогичный по полезным свойствам продукт.

— Ничего не случится, если полностью отказаться от картофеля, заменив его другими продуктами, богатыми клетчаткой, калием и железом и низким гликемическим индексом, например, батат, — отметила врач-гастроэнтеролог.

Но лучше все-таки не отворачиваться от картофеля, считает Татьяна Неумолотова:

— Исключать картофель из питания полностью не нужно. Достаточно включать его в рацион несколько раз в неделю и не употреблять блюда из картофеля с высокой калорийностью: картофель, зажаренный во фритюре или приготовленный с добавлением жирных соусов. Лучше отдать предпочтение запечённому в мундире или отварному картофелю.

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