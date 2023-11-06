Можно ли отравиться картошкой? 7 неожиданных фактов, которые вы о ней не знали

По словам Татьяны Неумолотовой, картофель отлично подходит для рациона тех, то занимается физической активностью:



— Небезосновательно картофель называют вторым хлебом. Он питателен и быстро насыщает, так как почти на четверть состоит из углеводов. Поэтому его можно включать в рацион людям, расходующим много энергии, — рассказала врач.



То, что картофель отлично подойдет для активных людей, подтвердила и врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова:



— Картофель богат питательными микроэлементами: витамин С в большом количестве, калий и антиоксидант-глутатион. Это углевод и в составе своем содержит крахмал, является источником энергии.

