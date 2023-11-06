Можно ли отравиться картошкой? 7 неожиданных фактов, которые вы о ней не знали

1
Чем полезна картошка
Хорошая новость: сырой картофель содержит огромное количество полезных веществ. Как рассказала главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова, в картофеле содержатся:
- витамины C и группы В;
- фолиевая кислота;
- калий;
- хром;
- магний;
- фосфор;
- железо;
- цинк.
Все эти вещества в большей степени сконцентрированы в клубнях малого и среднего размера.
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2
Кому в первую очередь нужно есть картошку
По словам Татьяны Неумолотовой, картофель отлично подходит для рациона тех, то занимается физической активностью:
— Небезосновательно картофель называют вторым хлебом. Он питателен и быстро насыщает, так как почти на четверть состоит из углеводов. Поэтому его можно включать в рацион людям, расходующим много энергии, — рассказала врач.
То, что картофель отлично подойдет для активных людей, подтвердила и врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова:
— Картофель богат питательными микроэлементами: витамин С в большом количестве, калий и антиоксидант-глутатион. Это углевод и в составе своем содержит крахмал, является источником энергии.
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3
Как правильно есть картошку
Картофель из полезного продукта можно легко превратить во вредный, если неправильно его готовить.
—При длительном термическом воздействии очищенный картофель частично теряет свои полезные свойства, — предупредила Татьяна Неумолотова.
Чтобы сохранить полезные свойства картофеля, лучше всего запекать его в мундире или варить с кожурой и есть вместе с ней, подсказала Светлана Федорова. Из-за того, что картофель относится к продуктам с высоким гликемическим индексом, врач также советует сочетать картофель с другими овощами, богатыми клетчаткой и белком, чтобы снизить «быстрые скачки сахара в крови».
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4
Как неправильно есть картошку
По словам Татьяны Неумолотовой, картофель стоит исключить из рациона тем, у кого в жизни мало физической активности:
— Чрезмерное употребление картофеля при отсутствии физической активности может негативно влиять на организм, так как он содержит крахмал — полисахарид, который расщепляется до глюкозы.
Врач советует также не злоупотреблять картофелем, если вы больны сахарным диабетом, страдаете ожирением, гастритом или пониженной кислотностью желудка.
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5
Сколько нужно есть картошки
Врач-гастроэнтеролог Светлана Федорова заявила, что у картофеля также есть и оптимальная доза, на которой стоит остановиться:
— Норма употребления картофеля — не больше 10% суточной нормы, это 1–2 средние картофелины.
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6
Чем опасна картошка
Картофель может оказаться опасным, если его долго хранить. Как рассказала Татьяна Неумолотова, после долгого хранения в кожуре проросшего картофеля скапливается вредное вещество — соланин.
— Поэтому перезимовавший в погребе или на балконе картофель необходимо тщательно обрабатывать, срезая кожуру вместе с частью клубня, — предупредила врач.
Татьяна Неумолотова подчеркнула, что употребление продукта, содержащего соланин, приводит к тошноте, диареи, головной боли и боли в животе.
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7
Можно ли отказаться от картошки
Что будет, если полностью отказаться от картофеля в рационе? По словам Светланы Федоровой, это сделать можно — главное, чтобы вместо картошки в рационе появился аналогичный по полезным свойствам продукт.
— Ничего не случится, если полностью отказаться от картофеля, заменив его другими продуктами, богатыми клетчаткой, калием и железом и низким гликемическим индексом, например, батат, — отметила врач-гастроэнтеролог.
Но лучше все-таки не отворачиваться от картофеля, считает Татьяна Неумолотова:
— Исключать картофель из питания полностью не нужно. Достаточно включать его в рацион несколько раз в неделю и не употреблять блюда из картофеля с высокой калорийностью: картофель, зажаренный во фритюре или приготовленный с добавлением жирных соусов. Лучше отдать предпочтение запечённому в мундире или отварному картофелю.
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