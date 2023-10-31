Сибирячка потратила 1288 рублей на еду и осталась голодной: курьер отдал заказ кому-то другому

— Курьер позвонил и спросил адрес на случай, если в приложении что-то будет непонятно. По моим подсчетам минут через 10 он должен был оказаться на нашем пороге. Но прошел час, а курьер так и не приехал. Я стала писать в чат поддержки, но там отвечал бот. Прошло два часа, а курьер так и не приехал. Позвонила ему, он ответил, что заказ отдал лично в руки, и уже час, как находится дома, — вспоминает девушка.



Курьер назвал адрес, по которому привез заказ — улица совпала, а дом оказался другой.



— Позвонила на горячую линию, там выслушали, возмутились, посочувствовали и уверили, что деньги вернут. Прошли сутки, денег на счете нет. Написали на следующий день в поддержку, они сказали, что произошла ошибка и они не зафиксировали возврат денег. Мол, ждите еще трое суток. Вообще, хотелось бы, конечно, чтобы не только деньги вернули, но и курьера уволили, — возмутилась девушка.

