Сибирячка потратила 1288 рублей на еду и осталась голодной: курьер отдал заказ кому-то другому

Жительница Новосибирска Екатерина Семенова заказала доставку еды из общепита для всей семьи, но так и не дождалась заказа. Позже выяснилось, что курьер отдал продукты кому-то другому. Девушка отметила: помимо испорченного настроения ей долго возвращали деньги, которые фактически списали ни за что.
Осталась без еды
— Для доставки выбрала «СберМаркет», так как он подарил промокод на скидку за заказ из ресторана (вместо 1500 девушка потратила 1288 рублей). Заказ стали собирать где-то минут через 30 из ресторана, который очень близко от нашего дома. Еще через полчаса мне неожиданно позвонил курьер и сказал, что ему нужны какие-то три цифры заказа, которые у него требуют для того, чтобы он мог забрать заказ, — вспоминает историю Екатерина.
Девушка не поняла, о каких цифрах речь, а чуть позже снова перезвонила курьеру, так как заказ все еще из заведения не забрали. Екатерине пришлось продиктовать все, что она заказала, и только тогда в ресторане и сервисе разобрались с ситуацией. До этого готовая и упакованная еда где-то остывала.
— Курьер позвонил и спросил адрес на случай, если в приложении что-то будет непонятно. По моим подсчетам минут через 10 он должен был оказаться на нашем пороге. Но прошел час, а курьер так и не приехал. Я стала писать в чат поддержки, но там отвечал бот. Прошло два часа, а курьер так и не приехал. Позвонила ему, он ответил, что заказ отдал лично в руки, и уже час, как находится дома, — вспоминает девушка.
Курьер назвал адрес, по которому привез заказ — улица совпала, а дом оказался другой.
— Позвонила на горячую линию, там выслушали, возмутились, посочувствовали и уверили, что деньги вернут. Прошли сутки, денег на счете нет. Написали на следующий день в поддержку, они сказали, что произошла ошибка и они не зафиксировали возврат денег. Мол, ждите еще трое суток. Вообще, хотелось бы, конечно, чтобы не только деньги вернули, но и курьера уволили, — возмутилась девушка.
Позиция курьера и «СберМаркета»
При этом курьер в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что ни в чем не виноват. Якобы когда мужчина получил заказ и отметил его у себя, в приложении высветился другой адрес по той же улице.
— Видимо, был сбой системы. Когда отдавал заказ, мужчина меня уже ждал в подъезде. Поэтому я отдал без задней мысли. Меня не уволили, и даже сказали, что моей вины тут нет — был сбой, — сообщил НГС курьер, пожелавший остаться анонимным.
В «СберМаркете» также прокомментировали произошедшее. Там сообщили, что знают о проблеме.
— Мы знаем о ситуации и с клиентом на связи. Списанная сумма уже возвращена и поступит на счет в ближайшее время, — сообщили после обращения корреспондента НГС в пресс-службе «СберМаркета».
После этого Екатерина сообщила — деньги на счет ей поступили.
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