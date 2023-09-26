Вилки не нужно: обозреватель НГС поел в «лучшем ресторане России» — чем там кормят и сколько это стоит

Человек так уж устроен, что ему непременно нужно знать, кто первый и лучший, даже если у самого человека по этому поводу совсем другое мнение. В российском ресторанном бизнесе существуют самые разные рейтинги (в том числе и Народная премия НГС), но обычно они локальны. Единственный проект, который сегодня раздавал бы места для заведений по всей стране это премия WHERETOEAT, которая учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. В этом году премия назвала имена лучших заведений России, возглавил который небольшой ресторан из Санкт Петербурга под названием Birch («Бёрч»). Обозреватель НГС Стас Соколов, оказавшись в городе на Неве, решил проверить на себе кухню и сервис ресторана №1.
Что за премия
Голосование в премии тайное, в нём принимают участие выбранные организаторами эксперты. Экспертов довольно много, так что кому-то одному повлиять на результаты премии не получится. На оценки, выданные ресторанам, конечно, влияют и созданный вокруг заведений медийный шум, и авторитет ресторатора, и просто представления о том, что сейчас считать хорошим заведением. В «длинный лист» премии за 2023 год (100 лучших заведений России), например, смог пробиться только один ресторан из Новосибирска — Skopin.
Тем не менее рейтинг действительно включает заведения, заслужившие уважение и признание со стороны профессионального сообщества. Можно обсуждать места, но вопросов по поводу того, что вообще тот или иной ресторан делает в топ-10, мне лично слышать не приходилось. Показательно, что в первой десятке московские заведения заняли только половину списка. Сопоставимый с ними вклад внёс Санкт-Петербург — четыре ресторана. А единственным не столичным заведением оказался красноярский винный бар 0,75 please.
Место и атмосфера
Понять, что перед вами какое-то заслуженное заведение, просто проходя или проезжая по Кирочной улице, довольно сложно. Скромная вывеска, никаких дорогих машин на парковке (вся парковка в центре платная), да и само заведение совсем не велико. Внутри посреди зала стоит длинный общий стол, который можно, конечно, занять весь, если вы пришли большой компанией, но вообще там обычно могут сидеть совершенно незнакомые люди. Такой современный подход, дающий возможность пообщаться и обсудить съеденное с другими посетителями. Миллионер ты или скопил денег на поход в приличное место, а сидеть будете локоть к локтю.
Дизайн, что называется, северный: строгий, но элегантный — бетон, дерево, сталь. Грамотный свет, который на каждом столе выделяет именно блюдо (удобно для фотографирования).
В обед в воскресенье найти место внутри было невозможно, причём столы были заняты отнюдь не табличками «резерв», а действительно сидящими за ними посетителями. По большому столу тянулись клубы пара от какого-то блюда или коктейля, поданного с жидким азотом, были слышны движения приборов, зал окутывал ровный гул негромких разговоров.
Свободный столик нашелся только на веранде. Девушка официант была дружелюбна и любезна без навязчивости. В целом, едва ли я в принципе встречал такое качество сервиса, когда люди не просто стараются, но и прекрасно знают, что и когда нужно делать. При этом в общении не было ни малейшего признака заносчивости, почти неизбежной в модном месте. Официанты были готовы ответить на любые вопросы о меню и винной карте. Контраст был тем более ярок, что я не отошел ещё от торговцев хот-догами в Петергофе, которые смотрят на посетителей как на... внезапно забредших в императорский парк простолюдинов.
Еда
Если винная карта представляла собой небольшой «журнал», то список блюд уместился на одном листочке: семь закусок, два супа и четыре основных блюда. Это, в целом, почти всегда очень хороший признак. Заведение не пытается заранее удовлетворить максимум возможных запросов, а берет на себя смелость предложить только базовый выбор (обычно это мясо, рыба, птица и какой-то вегетарианский вариант), полагая, что человек доверяет шеф-повару, раз уж сюда пришел.
И закуска (севиче из тунца), и основное блюдо (филе сибаса) подавались с несколько неожиданным советом есть их ложкой. Судя по соседним столикам, это правило распространялось на большую часть меню. Везде блюдо существовало как минимум в тех уровнях: основной продукт, что-то сверху (или вокруг) и некий соус (или пенка — эспума), в которую вся эта конструкция погружена.
Тунец в окружении нектарина, юдзу и помидорок черри сам был немного похож на какой-то диковинный фрукт, что радовало и озадачивало одновременно. Всё-таки когда заказываешь какую-то рыбу или мясо, ждёшь некий знакомый вкус, а не такой вот органолептический фокус. Сибас сочетал в себе сразу несколько текстур и вкусов, и хотя такого неожиданного эффекта не производил, но сама рыба приготовлена очень деликатно. И отправлять его в рот вместе с изрядной долей соуса действительно интересней, чем в соус просто макать. Можете взять на вооружение. И если кто-то попробует вас уличить в плохих манерах, шлите его сразу в Петербург, можно прямо в ресторан «Бёрч».
Цены нельзя, конечно, назвать низкими, но учитывая место и уровень заведения, они выглядят прямо-таки божескими. Изучая карты не отмеченных решительно никакими призами заведений, я не нашел в некоторых ничего дешевле 1000 рублей вообще. Ну, может, гарнир был какой-нибудь простой за 900. А тут дороже 890 рублей в меню ничего не было в принципе, а закуски стартовали и вовсе с 350 рублей.
Кстати, лайфхак: без десерта можно было обойтись — в качестве комплимента в конце принесли лимонный сорбет, выложенный в кожуру лимона. Ярко, свежо, не особенно сладко, очень уместно для финальной точки трапезы.
Общее впечатление
Сложно оценивать то, место, которое уже получило признание, тем более по одному визиту и паре блюд. Более того, можно точно сказать, что понравится там далеко не всем. Эти эспума, немногочисленные кусочки рыбы и мяса в сложном соусе не столько даже требуют внимания и понимания, сколько предусматривают иное отношение к жизни в принципе.
Это не совсем та еда, которой можно поразить подписчиков своих социальных сетей. В ней, конечно, имеет место некоторый аттракцион и стремление вызвать эмоции. Но в целом, целевой клиентурой заведения выглядят люди, которые живут в квартирах с дизайнерским ремонтом (то есть чтобы было интересно, а не просто дырку закрыть картиной на обоях), тщательно комбинируют предметы гардероба и вообще следят за тем, чтобы в жизни было побольше красивого. И даже в ресторан вот приходят тоже не просто поесть, а за красотой. А ещё такого рода современная кухня помогает держать себя в форме. Ну, конечно, если держать себя в руках и не завернуть после ресторана за шавермой.
Обед в Birch с бокалом вина и парой блюд обойдется примерно в 2000–2500 рублей, что недешево, но это значительно меньше цены билета в ресторан нового ЛДС «Сибирь-Арена». Правда, там можно смотреть хоккей, а еда и вино доступны без ограничений.