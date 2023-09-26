Вилки не нужно: обозреватель НГС поел в «лучшем ресторане России» — чем там кормят и сколько это стоит

Дизайн, что называется, северный: строгий, но элегантный — бетон, дерево, сталь. Грамотный свет, который на каждом столе выделяет именно блюдо (удобно для фотографирования).

В обед в воскресенье найти место внутри было невозможно, причём столы были заняты отнюдь не табличками «резерв», а действительно сидящими за ними посетителями. По большому столу тянулись клубы пара от какого-то блюда или коктейля, поданного с жидким азотом, были слышны движения приборов, зал окутывал ровный гул негромких разговоров.