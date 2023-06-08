Взрослым нельзя? Так ли полезно молоко, как о нем говорят, и кому его лучше не пить

Полезных свойств у молока — хоть отбавляй. Молочная кислота, которую оно производит, на раз справляется с вредными микроорганизмами. Лактоза отвечает за здоровую микрофлору в кишечнике. Также в нем предостаточно микроэлементов и минеральных веществ, которые способствуют профилактике остеопороза и помогают укрепить кости. Правда, еще в 1997 году ученые доказали, что сколько молока ни пей, риск перелома костей у женщин в возрасте от 34 до 59 лет от этого меньше не становится. А детям для здорового роста и получения кальция рекомендуют пить не меньше 300 мл молока в день.

Есть в молоке и белки, которые участвуют в формировании мышечной ткани. А если совмещать молоко с физическими нагрузками, можно и наступление саркопении отсрочить. Это дегенеративное изменение скелетной мускулатуры и функции мышц, обычно связанное с возрастом. Но для этого, как мы понимаем, надо еще себя с дивана поднять, и одно молоко нас моложе не сделает.

Кроме того, некоторые исследования доказывают, что молоко снижает окислительный стресс и помогает при некоторых заболеваниях, связанных с мозгом, например при болезни Альцгеймера или Паркинсона. Также считается, что оно полезно для очищения печени от разных вредных веществ, благоприятно влияет на состояние ЖКТ и даже помогает справиться с гастритом и язвой желудка, потому что снижает кислотность.

Да и в целом витамины и микроэлементы, содержащиеся в молоке, помогают улучшить иммунитет, могут нормализовать кровяное давление и благотворно влияют на стенки сосудов.