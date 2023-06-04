Опасно для здоровья? Врачи рассказали, кому нельзя пить воду с лимоном

Врачи говорят, что, когда воды достаточно, организм чувствует себя хорошо, а если ее не хватает, начинаются проблемы. Первый признак нехватки воды — сухость во рту.



Что будет, если пить мало воды

— Первое, что «предъявляет» организм из-за нехватки воды — отеки. Так он запасает те небольшие миллилитры, что вы ему даете, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Если воды достаточно, то отеки даже летом (и особенно летом!) вам не грозят. Важно понимать, что сейчас речь идет о тех отеках, что случаются время от времени. Если они мучают вас постоянно, значит, не в порядке сердечно-сосудистая, мочевыделительная или эндокринная системы.

