Ешь, чтобы не пить: врачи назвали 8 продуктов, которые снижают тягу к алкоголю

Врачи не перестают повторять, что безопасной дозы алкоголя не бывает, и представляют бесконечный список заболеваний, с которыми крепкие выпивохи могут познакомиться на собственном примере. Но раз уж мы заговорили о дуэте еды и алкоголя, не лишним будет разобрать, как он влияет на вес. А влияет он на него самым прямым образом. Даже не в самых больших количествах.



Врач-эндокринолог Зухра Павлова вспомнила случай, как одна из ее пациенток, молодая женщина, за 9 месяцев сбросила 16 килограмм, 13 из которых были жировой тканью. Всё шло отлично, пока у пациентки не случился жесточайший стресс. Чтобы немного расслабиться, она добавила к ужину свой любимый антидепрессант — бокал вина с сыром.

