Ешь, чтобы не пить: врачи назвали 8 продуктов, которые снижают тягу к алкоголю

Некоторая еда просто обречена стать закуской. С ней даже самый стойкий трезвенник рискует сдаться и пропустить бокал пива или вина, а то и чего покрепче. Не исключено, что некоторые успешно вольются в такой образ жизни и станут профессионалами алкогольной арены, которым уже не нужны ни повод, ни закуска. В то же время, как выяснилось, существуют продукты, способные снизить тягу к алкоголю. Лекарством их, конечно, не назовешь, а избавляться от зависимости лучше всего по советам врачей и под их контролем, но от того, что вы проверите это меню на себе, когда в следующий раз захочется выпить, хуже точно не будет.
Врачи не перестают повторять, что безопасной дозы алкоголя не бывает, и представляют бесконечный список заболеваний, с которыми крепкие выпивохи могут познакомиться на собственном примере. Но раз уж мы заговорили о дуэте еды и алкоголя, не лишним будет разобрать, как он влияет на вес. А влияет он на него самым прямым образом. Даже не в самых больших количествах.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова вспомнила случай, как одна из ее пациенток, молодая женщина, за 9 месяцев сбросила 16 килограмм, 13 из которых были жировой тканью. Всё шло отлично, пока у пациентки не случился жесточайший стресс. Чтобы немного расслабиться, она добавила к ужину свой любимый антидепрессант — бокал вина с сыром.
— Сначала по субботам, затем и по пятницам, а потом вино стало появляться почти каждый вечер, — рассказывает Зухра Павлова. — А с ним всегда что-то вкусненькое. Жирные сыры и прочие закуски, которые дают не только сиюминутное удовлетворение, но и море калорий. Алкоголь, как известно, стимулирует аппетит, и человек съедает значительно больше. На приеме увидели, что всё, что с таким трудом сбрасывалось, вернулось обратно. За считаные месяцы.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
При этом лучшим способом избавиться от зависимости врач называет физическую активность. Одно из доказательств этому — исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Addictive Behaviors. В нем ученые рассказали про свой опыт, в котором участвовали 60 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Их попросили рассказать о своих любимых напитках и алкогольных привычках и показали видео о приготовлении коктейлей. Потом участников разделили на две группы. Первые выполняли несложные физические упражнения (пять минут приседаний, отжиманий и прыжков), вторые занимались незамысловатым творчеством (раскрашивали картинки), а третьи ничего не делали — просто молча сидели. После этого ученые опросили респондентов еще раз.
Выяснилось, что лучше остальных сработали простые упражнения — эти студенты заметно меньше интересовались алкоголем, чем остальные. А у «художников» просто улучшилось настроение. У «бездельников», как и ожидалось, не изменилось ничего. В общем, из этого исследования мы можем сделать простой вывод: хочешь выпить — поприседай. Но мы здесь собрались вовсе не для этого. Так что осматриваем свой холодильник и шкафы с продуктами и выясняем, какая еда нам пригодится, чтобы сбить тягу к алкоголю.
Чай
Абы какой чай тягу к спиртному не снимет — в этом случае помогут разве что лекарственные чаи: с настоем валерианы, пустырника, мелиссы, зверобоя и других «успокоительных». Кстати, экстракт зверобоя для борьбы с легкими формами депрессивных расстройств начали применять давно. А его эффективность проверили во время клинических исследований. Поили крыс-алкоголиков настоем зверобоя, и те стали пить меньше алкоголя, чем до эксперимента. Даже если им давали неограниченный доступ к бару.
Кроме того, оказалось, что ежедневный прием небольшого количества экстракта на протяжении 15 дней позволяет снизить тягу к алкоголю, а также его можно применять для профилактики, чтобы не запить снова. Правда, на людях такой эксперимент еще не проводили, так что пока это хорошие новости разве что для пьющих крыс. А токсикологи и вовсе считают, что чаи с травами от алкоголизма — не больше чем плацебо.
— Они могут помочь, если человек верит в их действенность, — говорит токсиколог Станислав Радченко. — То же самое касается и монастырского чая от алкоголизма. На разных сайтах предлагают чай с разным составом. Обычно в него входят растительные антидепрессанты. Они могут частично облегчить состояние, но в качестве основного лекарства от алкоголизма не подходят.
Станислав Радченко — токсиколог, врач-терапевт, врач-кибернетик, кандидат медицинских наук.
— Конечно, это ни в коем случае не заменит лекарственных препаратов, — подтверждает нарколог Евгений Рысин. — Но в разумных количествах их употребление способствует нормализации эмоционального состояния и снижению влечения к алкоголю.
Евгений Рысин — врач-психиатр, нарколог.
Бананы
— Известно, что диета, состоящая из 60 или более процентов сырых овощей и фруктов, помогает избавиться от тяги к алкоголю, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Бананы содержат аминокислоту триптофан, а также витамины А, В6 и С, клетчатку, калий, фосфор, железо и углеводы. Когда триптофан усваивается организмом, он превращается в «гормон счастья» серотонин. Кроме того, серотонин поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность, что также уменьшает тягу к алкоголю.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Курица, индейка, красная рыба
Все перечисленные продукты богаты белком, а у врачей есть гипотеза, что именно дефицит белка в рационе может провоцировать тягу к алкоголю (а также к сладкому и соленому).
— Для производства нейромедиаторных рецепторов, воздействующих на мозг (таких как дофамин и серотонин), требуется белок, и его недостаток может влиять на выработку гормонов и, соответственно, сказываться на состоянии мозга и тяге к алкоголю, — говорит Ирина Бородина.
Евгений Рысин добавляет, что страдающая от алкоголя печень не способна вырабатывать достаточное для организма количество белка. И для пациентов в «остром периоде» отказа от употребления спиртного у наркологов есть суточный норматив по питанию — в среднем 120 граммов белка в сутки. Для тех, кто в ремиссии — 1 грамм белка на килограмм массы тела.
— До определенного момента жировая инфильтрация печени может претерпеть полное обратное развитие, — говорит нарколог. — От четырех до шести месяцев соответствующего лечения и диеты — и можно ожидать неплохого результата.
Рис, горох, хлеб
По словам врачей, тягу к спиртному провоцирует голод. Поэтому тем, кто хочет воздержаться от злоупотребления, достаточно просто быть сытыми. А рис, горох и хлеб — источники сложных углеводов, которые дают быстрое насыщение и хорошо восполняют запасы энергии. Таких запасов хватает надолго, и желание выпить приходит с опозданием.
— Также в этих продуктах содержатся витамины группы В, которые помогают бороться с плохим настроением и апатией, стимулируют и наполняют энергией, а уставший человек чаще берется за спиртное, — говорит Ирина Бородина.
Иногда достаточно сменить зависимость
Также специалисты отмечают, что избавиться от тяги к алкоголю часто помогает смена зависимости. Достаточно вместо условной бутылки пива взять банан, налить себе чашку кофе или позволить себе немного шоколада. Выбрать «заменитель» алкоголя можно по своему усмотрению — к чему душа больше лежит. Главное, чтобы это не была, например, вяленая вобла, которую сложно представить на столе без кружки пива.
Ну а если вы почувствуете, что такая замена начала откладываться в боках, можете еще немного порыться в своих запасах и присмотреть, какие там есть крупы — как раз недавно врачи перечислили нам 8 каш, которые помогают похудеть.