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Новосибирск стал лидером в Сибири по ценам на яйца и говядину — сравниваем с другими городами

При этом здесь самые дешевые хлебобулочные изделия среди городов Сибирского федерального округа

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Томскстат рассказал о средних ценах на основные виды продуктов в городах Сибири

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В Новосибирске самые дорогие куриные яйца и говядина среди городов Сибирского федерального округа и при этом самый дешевый хлеб. Это следует из расчета средних цен на основные продукты в городе в центрах регионов Сибирского федерального округа на 24 апреля от Томсстата.

Как показало исследование, один килограмм говядины в Новосибирске продавали в среднем по 514,53 рубля, это самая высокая цена в СФО. В Кызыле говядина обходится по 404 рубля за килограмм.

Десяток яиц в Новосибирске стоит 86,17 рублей, что также является потолком средней цены в Сибири. В Барнауле цена на яйца 73,29 рубля, дешевле в райцентрах СФО не найти.

Один килограмм хлебобулочных изделий в Новосибирске, напротив, дешевле чем у конкурентов: в среднем он стоит 78,36 рулей. Самый дорогой хлеб в Абакане: его цена перевалила за сотню, составив 102,35 рубля.

Цены на остальные основные продукты в Новосибирске не выделяются среди прочих, ознакомиться с исследованием можно по ссылке. По итогам прошлого года инфляция в Новосибирской области составила 10,4%.

В апреле НГС сообщал, что в Новосибирской области падает выручка розничной торговли. За первые два месяца ретейлеры не досчитались 11,5% оборота, что ощутимо хуже общероссийских показателей. Начал проседать и общепит, который еще в прошлом году чувствовал себя замечательно.

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