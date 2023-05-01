Новосибирск стал лидером в Сибири по ценам на яйца и говядину — сравниваем с другими городами

В Новосибирске самые дорогие куриные яйца и говядина среди городов Сибирского федерального округа и при этом самый дешевый хлеб. Это следует из расчета средних цен на основные продукты в городе в центрах регионов Сибирского федерального округа на 24 апреля от Томсстата.
Как показало исследование, один килограмм говядины в Новосибирске продавали в среднем по 514,53 рубля, это самая высокая цена в СФО. В Кызыле говядина обходится по 404 рубля за килограмм.
Десяток яиц в Новосибирске стоит 86,17 рублей, что также является потолком средней цены в Сибири. В Барнауле цена на яйца 73,29 рубля, дешевле в райцентрах СФО не найти.
Один килограмм хлебобулочных изделий в Новосибирске, напротив, дешевле чем у конкурентов: в среднем он стоит 78,36 рулей. Самый дорогой хлеб в Абакане: его цена перевалила за сотню, составив 102,35 рубля.
Цены на остальные основные продукты в Новосибирске не выделяются среди прочих, ознакомиться с исследованием можно по ссылке. По итогам прошлого года инфляция в Новосибирской области составила 10,4%.
В апреле НГС сообщал, что в Новосибирской области падает выручка розничной торговли. За первые два месяца ретейлеры не досчитались 11,5% оборота, что ощутимо хуже общероссийских показателей. Начал проседать и общепит, который еще в прошлом году чувствовал себя замечательно.