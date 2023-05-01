Фигура, прощай! Эти 8 пар продуктов вам лучше не есть вместе

Одно из любимых блюд многих домашних застолий и праздников на самом деле может «добить» любого гостя. Просто потому, что животный белок мяса не очень-то сочетается с крахмалистым картофелем. И такая парочка вызовет дискомфорт, вздутие и брожение в желудке. А если еще и сидеть на картофельно-мясной диете, то не за горами тот день, когда вы увидите в отражении изрядно раздобревшего (и раздобревшую) себя.

— Подходящий гарнир для мяса — это овощи, в которых не содержится крахмала. Это, например, спаржа, перец, сельдерей, баклажаны, капуста, брокколи, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — В таких овощах содержатся грубые пищевые волокна, которые впитывают лишний холестерин и помогают очистить кишечник.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

