Фигура, прощай! Эти 8 пар продуктов вам лучше не есть вместе

1
Картошка с мясом
Одно из любимых блюд многих домашних застолий и праздников на самом деле может «добить» любого гостя. Просто потому, что животный белок мяса не очень-то сочетается с крахмалистым картофелем. И такая парочка вызовет дискомфорт, вздутие и брожение в желудке. А если еще и сидеть на картофельно-мясной диете, то не за горами тот день, когда вы увидите в отражении изрядно раздобревшего (и раздобревшую) себя.
— Подходящий гарнир для мяса — это овощи, в которых не содержится крахмала. Это, например, спаржа, перец, сельдерей, баклажаны, капуста, брокколи, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — В таких овощах содержатся грубые пищевые волокна, которые впитывают лишний холестерин и помогают очистить кишечник.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
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2
Курица с грибами
И курица, и грибы — продукты белковые. Но разные по своей природе. Чтобы их расщепить, человеческому организму придется задействовать разные ферменты в разной концентрации. Время воздействия тоже будет отличаться. Из-за этого курино-грибной дуэт может дать максимальную нагрузку на органы пищеварения. Здесь диетологи советуют придерживаться простого правила: один вид белка в один прием пищи.
Может появиться вполне справедливое мнение о том, что различные белки отличаются составом аминокислот, которые должны поступать с продуктами питания для адекватного развития организма. И с этим никто не спорит. Но ведь и едим мы обычно трижды в день. А еще перекусы. Этого вполне достаточно, чтобы получить разные белки в разные приемы пищи.
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3
Яичница с беконом
Сама по себе яичница — прекрасный выбор для завтрака: это источник белка, жиров и полезного холестерина. В частности, в ней содержится лецитин, положительно влияющий на нервную ткань, улучшающий обмен веществ и состояние кожи. Но вместе с беконом в таком завтраке появляются насыщенные жиры, а их употребление рекомендуют сокращать для профилактики многих неинфекционных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.
— Более того, бекон относится к красному мясу, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное его употребление увеличивает риск рака поджелудочной железы: 100 граммов красного мяса (примерно таков вес пары традиционных кусочков бекона к яичнице) повышают опасность приблизительно на 17%. Кроме того, жареный бекон значительно повышает риск инсульта. По этой причине ученые советуют свести его употребление к минимуму. Поэтому в данном случае идеальный завтрак — это яичница с овощами или куском цельнозернового хлеба вместо бекона.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
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4
Творог с вареньем
Творог — прекрасный продукт с минимумом противопоказаний. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы), ожирение или атеросклероз. Во всех остальных случаях творог можно (и нужно) есть. Но стоит добавить к нему варенье или джем, как ситуация в корне меняется.
Всё дело в том, что гликемический индекс у творога низкий, а вот инсулиновый, наоборот, высокий — 120.
Величина инсулинового индекса показывает, какое количество инсулина выбрасывается в кровь при употреблении определенных продуктов.
Таким образом творог вызывает большой выброс инсулина. И если добавить к нему еще и варенье, он увеличится еще больше. В ответ организм начнет вырабатывать еще больше инсулина. А всё лишнее отложится в виде жира. Так что если следите за фигурой, не смешивайте творог с подсластителями. В крайнем случае можно добавить в него сухофрукты.
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5
Паста с томатным соусом и сыром
Макароны — это крахмалистые углеводы, а помидоры — кислотосодержащие. Смешивать их тяжело для желудка. А если вдобавок щедро посыпать сыром, переваривание станет еще более проблематичным. После подобного обеда захочется отдохнуть, полежать и даже вздремнуть. В Испании и Италии для этого есть сиеста, но у нас, к сожалению, подобной традиции нет.
Существует еще поверье, что из-за сыра с помидорами у вас будет скапливаться соль в суставах, но это выдумки.
— Поваренную соль содержат практически все сыры, однако в составе, скажем, моцареллы, адыгейского, рикотты, колби-джека, проволоне, мюнстера и чеддера соли гораздо меньше, чем в таких видах, как брынза, фета или голубой сыр, — говорит Ирина Бородина. — Здесь всё зависит от количества. Одно дело, если вы употребляете 30–40 граммов сыра в сутки, а другое — 150 и более. Здесь и объем соли будет значительно выше. А ее избыточное употребление (больше 5 граммов в сутки) повышает риск развития артериальной гипертензии, из-за которой врачи отмечают рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
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6
Кукурузные хлопья с апельсиновым соком
Во-первых, хлопья сами по себе продукт неважнецкий.
— В них содержится слишком много сахара, это быстрые углеводы, — говорит врач-эндокринолог Ольга Головня. — А быстрые углеводы вызывают гормональные качели. Особенно на завтрак. В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть.
Ольга Головня — врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, диетолог «Новой больницы».
Во-вторых, если запивать хлопья апельсиновым соком, они будут усваиваться медленнее, из-за чего вы довольно быстро ощутите в желудке неприятные ощущения. Всё потому, что апельсиновый сок снижает активность ферментов, которые расщепляют углеводы. Так что если хочется чем-то запить хлопья, то возьмите менее агрессивные напитки. Лучше всего — воду. Но кто ж запивает хлопья водой.
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7
Бананы с молоком
Банан на 25 процентов состоит из сахара. Молоко — на 20 процентов. И хотя может показаться, что банановый смузи — продукт вполне себе безобидный, на деле он (почему именно он? Потому что мы не понимаем, как можно есть бананы и запивать их молоком) приведет к всплеску инсулина. А это снова лишний вес и проблемы со здоровьем. Да что ты будешь делать.
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8
Кофе с алкоголем
Делая очередной глоток айриш кофе, мы с удивлением для себя узнали, что кофе и алкоголь — они, если честно, не пара. Кофеин, как выяснили ученые из американского Центра изучения зависимостей, всего лишь маскирует действие алкоголя. Чашка американо придает организму бодрости на шесть часов, и всё это время наше тело максимально обезвожено. В результате получается, что вместо заслуженного сна мы сталкиваемся с учащенным сердцебиением и бессонницей.
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