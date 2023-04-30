«Из какой деревни ваше деревенское мясо?»: Новосибирск наводнили «фермерские» магазины — но значит ли это хоть что-то

Но если рисунки полей и лесов на упаковке публика всё же научилась определять как просто рекламу и часть оформления, то со словом «фермерский» в названии дело обстоит сложнее. Оно всё еще обещает каких-то суровых, но добрых людей с мозолистыми руками, которые сами произвели для вас колбасу или масло, продающееся в магазине, обещающем фермерские продукты.



На деле же в магазине со словом «фермерский» в названии вас может ждать всё что угодно: белорусское масло, армянский пармезан, колбаса какого-то небольшого, но мясокомбината. Но даже когда речь заходит о просто говядине или свинине, то едва ли в одном из десяти магазинов, где торгуют «деревенским мясом», вам смогут сказать, из какой именно деревни его привезли.

