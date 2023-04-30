«Из какой деревни ваше деревенское мясо?»: Новосибирск наводнили «фермерские» магазины — но значит ли это хоть что-то

По запросу «фермерские продукты» 2ГИС выдает в Новосибирске больше 100 адресов. Однако в большинстве из них покупателей ждет продукция, которую назвать фермерской можно с большой натяжкой. Да и само по себе понятие «фермер» в нынешней экономической действительности не имеет четких границ и критериев. Что делать в этой ситуации покупателю и как изменить такое положение вещей, размышляет обозреватель НГС Стас Соколов.
Умиление сельской жизнью преследует горожан с тех времен, как появились города. Пасторальные элегии были крайне популярны в европейской поэзии XVIII–XIX веков. Но по-настоящему за эту тему взялись маркетологи компаний, занятых промышленным производством еды. Сегодня трудно найти какую-то товарную группу, где не было бы производителя, который рисует на упаковке сельские пейзажи, образы деревенских тружеников или хотя бы бабушку в ее уютном домике. Мы все, конечно, понимаем, что это ложь, но сердце такие образы по-прежнему греют. Иначе их просто не стали бы использовать.
Но если рисунки полей и лесов на упаковке публика всё же научилась определять как просто рекламу и часть оформления, то со словом «фермерский» в названии дело обстоит сложнее. Оно всё еще обещает каких-то суровых, но добрых людей с мозолистыми руками, которые сами произвели для вас колбасу или масло, продающееся в магазине, обещающем фермерские продукты.
На деле же в магазине со словом «фермерский» в названии вас может ждать всё что угодно: белорусское масло, армянский пармезан, колбаса какого-то небольшого, но мясокомбината. Но даже когда речь заходит о просто говядине или свинине, то едва ли в одном из десяти магазинов, где торгуют «деревенским мясом», вам смогут сказать, из какой именно деревни его привезли.
По запросу «фермерские магазины» 2ГИС выдает в Новосибирске больше 100 адресов, но стоит приглядеться к ним повнимательней, и вы понимаете, что фермеры там если и бывают, то лишь как покупатели. Во-первых, это сеть «Фермер-Центр.Рф», которая действительно создавалась с претензией работать с фермерами напрямую, но сейчас представляет собой по-своему интересный, но совершенно ритейлерский проект, в магазинах которого может продаваться всё что угодно (включая креветки и «японские бутерброды» онигири). «Белая ферма» на деле оборачивается просто розничным брендом мясоперерабатывающей компании «Торговая площадь». И даже владелец сети «Калина-Малина» фермером в классическом смысле был когда-то давно, сейчас это довольно крупный агрохолдинг. Просто работающий в более высоком ценовом сегменте.
Но даже если обратиться к не упакованной, не брендированной продукции, то называть ее по умолчанию фермерской вряд ли возможно. То есть, конечно, возможно, но смысла в этом определении не будет никакого. Не существует ни норм, определяющих какой-то «фермерский» способ производства, ни организаций, которые бы за этим следили. С точки зрения закона существуют только личные подсобные хозяйства (ЛПХ), крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и предприятия универсальных форм организации (ООО, ЗАО, ОАО). Теоретически ЛПХ должны производить продукцию преимущественно для собственного употребления (но продажа излишков разрешена), КФХ предусматривают совместную собственность на имущество. Это влечет за собой различия в юридическом оформлении самой хозяйственной деятельности. Но к качествам самих продуктов имеет мало отношения.
Существуют ЛПХ с сотней (или даже двумя) животных, условия содержания которых уже принципиально не отличается от крупного агрокомплекса. Просто у такого «частника» один корпус, а у агрохолдинга — десять. И еще неизвестно, у кого будет выше уровень безопасности. Ведь чем больше предприятие, тем проще ему организовать регулярные проверки, следить за здоровьем животных и
Между тем разница между животными или растениями, выращенными в разных условиях, конечно же, есть. Одно дело, если курица гуляет по просторному двору, совсем другое — когда она сидит в темной клетке. Чем выше скученность, тем больше необходимости применять антибиотики, тем скуднее корм, тем более тусклым будет вкус мяса. Однако «фермерское» происхождение само по себе более высокого качества не гарантирует. Фермер тоже человек и тоже умеет пользоваться глобальной сетью Интернет. И может приобрести и использовать в хозяйстве всё, что позволит ему больше зарабатывать и меньше тратить.
К сожалению, в России отсутствуют какие-то реально применяющиеся системы сертификации продукции, которые позволили бы покупателю самому делать выбор между едой, созданной в разных условиях и обладающей разными качествами. Нет никаких маркировок, которые отличали бы животных по способу выращивания, типам кормов. Во всём этом приходится полностью полагаться на производителя и продавца. Особенно настойчивые могут искать и находить реальных фермеров, которые что-то продают сами или возят в конкретные точки. Но гарантии это тоже не дает.
Теоретически хотя бы отчасти решить проблему доверия к фермерской продукции могла работа торговых сетей и владельцев торговой недвижимости. Магазин с хорошим мясом, интересными (но не сверхдорогими) сырами, немассовыми сортами овощей будет гарантированно привлекать покупателей с достатком выше среднего. Однако работать на обычных коммерческих условиях такие точки вряд ли способны (по крайней мере, на начальном этапе точно).
Но если предложить предпринимателям, готовым заняться поиском и закупками такой продукции, льготные условия по аренде и организационную помощь по оформлению документов на фермерскую продукцию, это создало бы работающие каналы доступа такой продукции покупателю. А дальше спрос будет стимулировать и предложение. Если фермер увидит, что он может продать не только абстрактную свинину и курятину, но и мясо животных каких-то особенных пород, то станет их разводить. Сажать редкие сорта картофеля, добиваться определенных кондиций молока (чтобы его покупали сыровары). А возможность производить не просто еду, а какие-то интересные (и более дорогие) продукты сделает и саму сельскую жизнь более привлекательной. В конце концов, умудряются же фермеры из французского города Бресс продавать своих знаменитых кур в пять с лишним раз дороже, чем стоит обычный бройлерный цыпленок.
Те, кто не готов ждать появления фермерских продуктов в продаже, могут начать выращивать хотя бы что-то самостоятельно. Недавно эксперты рассказали НГС, что посадить, если ухаживать за огородом нет времени или желания.