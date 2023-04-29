В рагу не пожелаешь: врачи рассказали, кому нельзя есть репчатый лук

Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.



Также считается, что кверцетин обладает омолаживающими свойствами, уменьшает воспалительные процессы в организме, оздоравливает его, предотвращает и устраняет аллергические реакции.



Другое важное вещество, которое содержится в репчатом луке, — аллицин. Его в луке в разы больше, чем в чесноке: 43,6 мг против 6,6 мг на 100 граммов.



— У аллицина есть антибактериальные свойства, он способствует улучшению памяти, уменьшает риск болезней сосудов, — говорит Инна Зорина. — Аллицин расширяет сосуды, благодаря чему снижается давление, избавляет клетки от свободных радикалов и борется с новообразованиями.

