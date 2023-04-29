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В рагу не пожелаешь: врачи рассказали, кому нельзя есть репчатый лук

И в каких случаях от него никак не отказаться

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У лука наберется достаточно противопоказаний, но и совсем отказываться от него не стоит

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Как только появился лук, так человечество и разделилось на два лагеря. В первом говорили о том, что он вкусный и полезный, во втором кричали, что это гадость похуже заливной рыбы и как его вообще можно есть. В любом виде. Разрешить этот спор могут разве что люди, которые вдоль и поперек изучили продукты и их свойства. Самое время приглядеться к луку внимательнее и разобраться, сколько в нем пользы и когда его совсем нельзя.

Чем полезен лук

О луке мы слышали, что его полезно есть зимой, когда вокруг разгуливает множество респираторных заболеваний. И это никакая не выдумка. Всё дело в том, что лук — настоящий рекордсмен среди продуктов по части содержания кверцетина.

— Кверцетин считается одним из самых мощных антиоксидантов, помогает организму регулировать высокое давление и снижать уровень холестерина в крови, укрепляет стенки сосудов, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Также он помогает снизить восприимчивость к респираторным заболеваниям.

Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.

Также считается, что кверцетин обладает омолаживающими свойствами, уменьшает воспалительные процессы в организме, оздоравливает его, предотвращает и устраняет аллергические реакции.

Другое важное вещество, которое содержится в репчатом луке, — аллицин. Его в луке в разы больше, чем в чесноке: 43,6 мг против 6,6 мг на 100 граммов.

— У аллицина есть антибактериальные свойства, он способствует улучшению памяти, уменьшает риск болезней сосудов, — говорит Инна Зорина. — Аллицин расширяет сосуды, благодаря чему снижается давление, избавляет клетки от свободных радикалов и борется с новообразованиями.

Но похвастаться лук может не только кверцетином и аллицином. У него в принципе богатый химический состав, в котором нашлось место витаминам группы В, марганцу, меди, калию, фосфору, хрому, сере. Все вместе эти элементы превращают лук в полезный продукт.

При ближайшем рассмотрении в луке можно найти много полезного

При ближайшем рассмотрении в луке можно найти много полезного

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Можно ли лук беременным

В луке содержится одно из самых важных для беременных женщин веществ — фолиевая кислота. Она способствует нормальному течению беременности, участвует в развитии плода. А вот если фолиевой кислоты будущей маме будет не хватать, это увеличит вероятность преждевременных родов и опасно риском развития врожденных пороков.

Кроме того, всем женщинам (не обязательно только беременным) лук может пригодиться для красоты и молодости. Он улучшает внешний вид кожи, увеличивает синтез коллагена, уменьшает возрастные изменения и благотворно влияет на цвет лица.

Чем лук полезен для мужчин

«Мужская» польза лука заключается в том, что он стимулирует кровообращение, а следовательно увеличивает потенцию. Вместе с тем богатый витаминно-минеральный комплекс в луке способен повысить тестостерон и улучшить фертильность. Если не злоупотреблять луком, он благоприятно влияет на либидо.

Сколько лука в сутки можно есть

Чтобы выжать из лука максимум пользы, специалисты рекомендуют есть его сырым (мы же помним, что из-за термической обработки многие полезные вещества улетучиваются). Но у всего есть норма. У лука она составляет 70–100 граммов в день. Если слишком налегать на лук, можно себе навредить.

Чем вреден лук

Во-первых, лук раздражает ЖКТ. А это может привести к расстройству желудка, метеоризму, вздутию, диарее. Также луковый перебор может спровоцировать обострение язвенной болезни, гастрита, панкреатита, колита.

Кому противопоказан лук

— Лук лучше не есть при гипертонии, так как он способен повысить давление. Он противопоказан при бронхиальной астме, потому что он может спровоцировать приступ, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — С осторожностью лук нужно употреблять людям с заболеваниями печени — гепатитами, жировым гепатозом, циррозом. Лук не рекомендован при нарушении ритмов сердца и сердечной недостаточности.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

В некоторых случаях лук лучше оставить врагу

В некоторых случаях лук лучше оставить врагу

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Окажется лук вредным или полезным, во многом зависит не только от его количества и наличия хронических заболеваний, но и от способа приготовления — после термической обработки он теряет свои природные вредные свойства. Правда, в зависимости от способа приготовления, приобретает новые.

— Вареный лук становится менее агрессивным для ЖКТ, но в нем всё еще остаются полезные вещества, пусть и в меньшем количестве, чем в сыром, — говорит Галина Барташевич. — А вот после жарки лук теряет практически всю свою пользу, зато впитывает в себя весь жир.

Жареный лук становится еще более вредным для пациентов с заболеваниями печени, болезнями сердца и повышенным артериальным давлением. Да и калорийность жареного лука серьезно подскакивает.

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