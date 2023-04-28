Горячие штучки: выбираем мясо для шашлыка — ищем дешевое и хорошее в магазинах и на рынках Новосибирска

Почти лакшери вариант шашлыков — это купить порционные стейки. Обычно в магазинах в этом сегменте доминирует «Мираторг». Но в сети SPAR, например, доступен также «Праймбиф» (производитель поменьше с чуть более убедительным качеством). А в фирменном отделе на Шевченко доступна порционная алтайская мраморная говядина (бренд «Дружба»). С таким мясом уже и делать ничего не нужно — посолил, поперчил, смазал немного оливковым маслом, и можно выкладывать на решетку. А там главное — его не пересушить. Цены на порционные стейки очень сильно разнятся в зависимости и от отруба, и от наличия или отсутствия скидок. Если повезет, какие-то совсем недорогие стейки вроде пиканьи, чак-ролла или паризьена можно купить, начиная от 250 рублей за 200-граммовый кусок мяса, а 400-граммовый рибай может обойтись в 2200 рублей (порядка 5600 рублей за килограмм). Но здесь уж кто на что заработал.