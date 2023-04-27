Мы попросили диетологов назвать самое вредное мясо, и вот что они ответили

Крольчатина

Крольчатина не часто оказывается на наших столах, и совершенно зря. Это низкоаллергенное и нежирное мясо, которое по количеству белка превосходит курятину. Кстати, белки крольчатины усваиваются организмом на 90%, в то время как белки говядины — всего на 60%. В крольчатине много полезных витаминов, минералов и других элементов, зато солей — минимум. А скрытой соли мы и без того съедаем куда больше, чем надо.



Хотя химический состав крольчатины (как и любого другого мяса) зависит преимущественно от возраста животного и его кормления, она в любом случае считается абсолютно диетическим продуктом. С крольчатины рекомендуют начинать вводить мясные продукты в рацион маленького ребенка, она разрешена даже в строгих диетах, показана беременным женщинам, кормящим матерям. Кроме того, крольчатину рекомендуют пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов ЖКТ и печени, а также людям с пищевой аллергией.

