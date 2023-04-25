Не морозь меня: 14 продуктов, которые мы портим в холодильнике, — их надо хранить совсем иначе

Бытовые привычки — это наши с вами якоря, на которых держится привычный мир. Замечали, есть люди, у которых хлеб только из холодильника (и такой хлеб у вас часто ассоциируется с конкретным родственником, который так его хранит)? Нужно ли складывать в холодильник картошку? Этот вопрос, наверное, поднимался на кухне почти любой семьи, может, не реже, чем дилемма: футбол или сериал. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов узнали у экспертов, как правильно хранить привычные продукты.
Сырой картофель
Он любит прохладу темных помещений, но не холод. Ведь в холодильнике начнет расщепляться содержащийся в картошке крахмал, и ее будет неприятно есть — текстура станет слишком грубой. Кроме того, на вкус повлияет сахар, в который превратится после расщепления в крахмал.
Лук
Для продолжительного хранения луку необходимы воздух, постоянная комнатная температура и влажность помещения от 60 до 70%. А вот если положить его в холодильник, то он через какое-то время станет мягким, заплесневеет и начнет еще и подгнивать (из-за избыточной влаги и отсутствия циркуляции воздуха).
— В холодильнике никакой лук не хранится никогда. Репчатый не выдерживает температуру холодильника. Он уйдет в стрелку, даст семена, луковица станет меньше, потому что все усилия отдаст на формирование нового урожая, — говорит академик Татьяна Симакова. — Репчатый лук хранится в обычных условиях — при температуре от +15 до +18 градусов. Шалот можно хранить холодным и теплым способом. В первом случае температура должна быть от +2 до +4 градусов, во втором — от +18 до +23, желательно около печки.
Татьяна Симакова — академик Международной академии аграрного образования, директор информационно-консультативного центра садоводства и огородничества Уральского государственного горного университета.
Ну и не стоит забывать, что у лука достаточно сильный и специфический запах. Особенно у разрезанного. Если у вас осталась неиспользованной половина луковицы, вы, конечно, можете положить ее в холодильник, но только на очень непродолжительное время и в плотно закрытую емкость — контейнер или банку, откуда не просочится аромат луковицы.
Мясо и рыба
Здесь всё довольно просто. Охлажденное мясо и рыба могут храниться в холодильнике не более двух-трех дней. Так что если вы в ближайшее время не планируете ничего из них готовить, отправляйте их в морозилку. Но предварительно нарежьте небольшими порционными кусками, чтобы потом не приходилось размораживать весь кусок, отрезать от него необходимую часть, а оставшееся снова замораживать. Когда мясо замораживается и размораживается, кристаллы льда изменяют его структуру; размораживание ведет к потере жидкости, а вместе с ней теряются сочность, вкус и полезные вещества. Так же происходит и с другими продуктами: ягодами, овощами, рыбой и так далее.
— Когда вы домой приносите рыбу и кидаете в морозилку, вы же ее не шоково заморозили, — говорит директор компании по заморозке продукции Сергей Севрюков. — В результате у вас в местах, где наиболее долго происходило промораживание (как правило, вокруг хребта), появляется кисельная масса. Это, конечно, можно есть, но пользы вам от этого не будет. В лучшем случае. В худшем — вы хватанете патогены. Точнее, даже не после обработки самого патогена, а от результатов его жизнедеятельности.
Консервы
С закрытыми консервами всё просто — они выживут в любой человеческой среде как минимум до конца срока годности, а то и еще дольше. А если закинуть их в холодильник, то срок годности продлится чуть ли не до бесконечности. А вот если вы консервы открыли, то долго они в таком состоянии не проживут. Их лучше переложить в плотно закрывающуюся посуду и хранить в холодильнике.
При хранении в холодильнике теряет всю остроту вкуса. Чтобы сохранить ее, храните головки чеснока в прохладном проветриваемом сухом контейнере, а еще лучше — в бумажном пакете. Кстати, если головка уже разделена на зубчики, их надо использовать в течение 10 дней, иначе они начнут портиться.
Мёд
Благодаря низкой влажности и большому количеству сахаров, впитывающих влагу, мёд может храниться очень долго. Кроме того, повышенная кислотность (уровень pH меда колеблется от 3,5 до 4,5) не дает бактериям размножаться, из-за чего продукт не портится. Но неправильное содержание может одним махом сократить срок хранения и внести правки в полезные качества мёда. Самая подходящая температура для его хранения — от +5 до +20 градусов. Если его переморозить, он засахарится и затвердеет.
— В холодильнике, при низких температурах кристаллизация пойдет быстрее. Это может произойти и за одну ночь. Ничего страшного в употреблении кристаллизованного мёда нет, — говорит председатель областного общества пчеловодов «Уральская пчела» Геннадий Ковалев, добавляя: — Но если вы решите потом такой мёд растопить, нужно соблюдать определенные правила. Делать это нужно при температуре не выше +40 градусов и только на водяной бане. При нагреве выше 40 градусов начнут выделяться вредные для человека элементы, а полезные и вкусовые свойства пропадут. При перегреве мёд потемнеет и станет горчить, а витамины в его составе полностью разрушатся.
А поскольку температура вашей квартиры вряд ли превышает 40 градусов, то и смысла отправлять мёд в холодильник попросту нет. К тому же на стенках, полках и дверцах холодильника образуется конденсат, который негативно влияет на свойства продукта. Кроме того, мёд быстро впитывает запахи даже в посуде с плотно закрытой крышкой. А есть мёд с привкусом, например, рыбы или квашеной капусты вам вряд ли захочется.
Лучшее место для хлеба — деревянная хлебница. Дерево — экологический материал, в котором хлеб дышит. А холодильник среди неподходящих для хранения хлеба мест занимает лидирующую позицию. Здесь мякиш станет влажным и жестким. Всё дело в том, что внутри холодильника складываются все подходящие для этого условия: низкая температура и относительно высокая влажность.
Да, в холодильнике батон дольше сохранит товарный вид, потому что влага в таких обстоятельствах из него не испарится, но это же приведет и к более быстрому заплесневению. Кстати, еще раньше мы писали, почему один хлеб испортится через три дня, а другой спокойно пролежит пару недель.
Кроме того, хлеб, как губка, впитает все соседствующие запахи. Положить его рядом с рыбой, чесночной закуской (что там еще у вас есть ароматного в холодильнике?) — идеальный вариант, если хотите испортить продукт и аппетит.
Главное правило для хлеба — не набирать его слишком много. (Впрочем, это правило действует для всех продуктов.) Тогда, если у вас нет деревянной хлебницы, его можно спокойно хранить на столе под салфеткой или в бумажном пакете.
— Хотя не секрет, что сегодня при производстве хлебной продукции пользуются стабилизаторами, усилителями, веществами, которые поднимают пышность теста. Это уже не хлеб в натуральном виде, а хлебный продукт. Он может долго не плесневеть, но диетологическая ценность снижается, — добавляет врач-диетолог Галина Барташевич.
Орехи
С одной стороны, хранение в холодильнике действительно продлит им жизнь. Но при этом они потеряют свой вкус, а заодно и впитают запахи соседей по полке. Поэтому хранить орехи лучше в герметичном контейнере при комнатной температуре. А чтобы вернуть вкус тем, которые вы уже охладили, разогрейте и немного обжарьте их на сухой сковороде.
Хотите, чтобы ваши помидоры стали рыхлыми, потеряли упругость, а их мякоть стала напоминать кашу? Тогда убирайте их в холодильник. Если же хотите сохранить их свежесть, храните их при комнатной температуре.
Вспомните, ведь в магазине они не лежат в холодных отделах? Недозрелые помидоры можно выложить на подоконник, спелые — убрать в темное сухое прохладное место.
За счет большого количества уксуса, который поглощает бактерии, ему даже в открытом виде не нужно охлаждение, чтобы не испортиться. Но при этом, как и в случае с чесноком, холод будет частично поглощать вкус острого перца. А без него какой же это острый соус?
В холодильнике она превратится в камень. Или, если хотите, просто в шоколадку с орехами, только в банке. Поэтому туда ее не надо ставить ни в коем случае, если потом не хотите два часа ждать, когда можно будет намазать ее на тост. Открытая банка спокойно хранится на полке около месяца.
Бананы
Вы и сами замечали, как быстро чернеют бананы в холодильнике. Но потеря товарного вида — не единственный минус такого хранения. Вы же не думали, что банан станет менять цвет просто так? Этот процесс происходит из-за распада сложных углеводов, а вместе с потемнением кожуры меняются вкусовые качества продукта. При низких температурах это происходит быстрее.
— Там уже и гликемический индекс более высокий, это не полезно, — объясняет Галина Барташевич. — К тому же низкие температуры замедляют созревание. В нормальных условиях крахмал в банане трансформируется в глюкозу, фрукт становится сладким. Низкие температуры будут этому препятствовать, в результате никакой сладости вы не получите, а крахмал станет проблемой для кишечника, вызвав повышенное газообразование.
Бананы — вообще не тот продукт, который надо долго хранить. Купили — съели. Не надо ждать, когда они покроются темными пятнами. Но если вы переоценили свои силы и взяли лишнего, идеальный способ хранения бананов — подвесить их без пакета при комнатной температуре в месте, куда не проникают прямые солнечные лучи.
Да, из холодильника в летнюю пору она идеально вкусная. Впрочем, как и арбуз. И после нарезки их можно держать там три-четыре дня. Но дожидаться этой самой нарезки дыня должна при комнатной температуре. В противном случае она потеряет все свои полезные свойства, к тому же холод сделает мякоть рыхлой.
Единственное исключение, когда плод можно разместить в отсеке для фруктов, — если он слишком спелый. В таком случае его нужно обернуть тканью или бумагой.
Почему молоко нельзя хранить в дверце холодильника
У каждого продукта есть свое место в холодильнике, правда, мало кто об этом задумывается. Молоко, яйца, мясо, овощи и фрукты могут храниться дольше, если их положить на «правильные» полки. Немецкие специалисты Федерального центра питания (BzfE) рассказывали, как навести порядок в холодильнике.
Колбаса внизу, сыр наверху
Любые скоропортящиеся продукты мы убираем в холодильник, расставляя их на свободные полки без всяких раздумий. Такой подход к хранению пищи — большая ошибка, считают эксперты. В холодильнике есть разные так называемые «холодные зоны». Самая низкая температура — в его нижней части, именно там лучше всего хранить рыбу, мясо, колбасу и сосиски. Над ней, на средних полках, находится условная «средняя зона», туда лучше всего поместить кисломолочные продукты. Сыр и остатки готовой еды нужно размещать на верхней полке. Помните, что для фруктов и овощей в холодильнике предусмотрены специальные контейнеры.
В дверце холодильника нельзя хранить скоропортящиеся продукты, так как это самое теплое место, говорят эксперты. Люди часто размещают там молоко и творог, тем самым сокращая их срок годности. К хранению молока нужно подходить очень осознанно — не оставляйте его в дверце, если не планируете употребить в течение 1–2 дней.
— Если молоко уже открыто, его можно хранить в дверце непродолжительное время. Но если вы покупаете несколько упаковок и хотите хранить их дольше, вам следует положить их в более прохладное среднее отделение, — рассказывает Габриэле Кауфманн, специалист Федерального центра питания.
При неправильном хранении меняется не только качество молока, но и его вкус. Оно может впитать в себя запахи других продуктов, например, от пахучих сыров или колбас. Поэтому постарайтесь расположить эти продукты как можно дальше друг от друга.
Эксперты напоминают: свежее молоко, произведенное традиционным способом, можно хранить от семи до десяти дней при температуре ниже 8 градусов, а в открытой упаковке — до пяти дней. Ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности можно хранить от трех до шести месяцев в закрытой упаковке при комнатной температуре. Вскрытый пакет хранится около семи дней.
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