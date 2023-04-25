Не морозь меня: 14 продуктов, которые мы портим в холодильнике, — их надо хранить совсем иначе

— Когда вы домой приносите рыбу и кидаете в морозилку, вы же ее не шоково заморозили, — говорит директор компании по заморозке продукции Сергей Севрюков. — В результате у вас в местах, где наиболее долго происходило промораживание (как правило, вокруг хребта), появляется кисельная масса. Это, конечно, можно есть, но пользы вам от этого не будет. В лучшем случае. В худшем — вы хватанете патогены. Точнее, даже не после обработки самого патогена, а от результатов его жизнедеятельности.



Консервы

С закрытыми консервами всё просто — они выживут в любой человеческой среде как минимум до конца срока годности, а то и еще дольше. А если закинуть их в холодильник, то срок годности продлится чуть ли не до бесконечности. А вот если вы консервы открыли, то долго они в таком состоянии не проживут. Их лучше переложить в плотно закрывающуюся посуду и хранить в холодильнике.

