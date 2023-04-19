Почему нельзя выливать в раковину воду после варки яиц — ответ вас удивит

Можно также вспомнить, что сероводород достаточно ядовит и приводит к самым разным эффектам — от головокружения и головной боли до судорог и отека легких.



Почему нельзя выливать воду после варки яиц?

Дело в том, что в яичной скорлупе содержится много витаминов и минералов: фосфор, железо, магний и самый важный — карбонат кальция. Последний присутствует в составе в максимальной концентрации. Всё это попадает в воду, в которой варятся яйца. Именно поэтому просто выливать ее в раковину будет настоящим преступлением. Так что расскажем вам об альтернативном ее использовании.