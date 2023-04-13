На Пасху не увлекайтесь: врачи рассказали, кому нельзя есть яйца

Сколько яиц в день можно есть

Среди адептов здорового питания популярна байка о том, что яйцо делится на две части: вредный желток и однозначно полезный и легкоусвояемый белок. Но в желтке тоже есть своя польза — протеин, витамин D, антиоксиданты и холин, который поддерживает функцию печени. Так что желтками тоже разбрасываться не стоит. Но если яйца такие уж полезные, может быть, стоит есть их почаще да побольше?

— Яйца очень полезны для растущего организма. В состав яичного белка входят аминокислоты, полезные для роста клеток, улучшения деятельности мозга, формирования крепкого иммунитета, — говорит врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Бородина. — В желтке содержатся насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют росту ребенка и укреплению волос и ногтей. Но употреблять яйца здоровому человеку, у которого нет повышенного холестерина, рекомендуется не более двух-трех штук в день.