Улицу Сибиряков-Гвардейцев перекроют ради городской ярмарки 8 апреля

В субботу, 8 апреля, на площади им. Карла Маркса в Новосибирске состоится городская ярмарка. Время ее работы с 10.00 до 16.00, на эти часы перекроют движение транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев, сообщили в мэрии.
На ярмарке представят свою продукцию фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и крупные производители пищевой и перерабатывающей промышленности. Торговые места могут предоставить по предварительной заявки, которую нужно отправить на портал мэрии по утвержденной форме.
С 22 по 25 апреля впервые за три года в Новосибирске пройдет уличная ярмарка белорусских продуктов. Место проведения — площадь Гарина-Михайловского.