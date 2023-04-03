Улицу Сибиряков-Гвардейцев перекроют ради городской ярмарки 8 апреля

В субботу, 8 апреля, на площади им. Карла Маркса в Новосибирске состоится городская ярмарка. Время ее работы с 10.00 до 16.00, на эти часы перекроют движение транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев, сообщили в мэрии.

