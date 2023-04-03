СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дня8-летний мальчик пропал под Новосибирском
Все новости
Все новости

Улицу Сибиряков-Гвардейцев перекроют ради городской ярмарки 8 апреля

Производителей и фермеров приглашают принять в ней участие городские власти

79

Улица будет перекрыта с 10:00 до 16:00

Поделиться

В субботу, 8 апреля, на площади им. Карла Маркса в Новосибирске состоится городская ярмарка. Время ее работы с 10.00 до 16.00, на эти часы перекроют движение транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев, сообщили в мэрии.

На ярмарке представят свою продукцию фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и крупные производители пищевой и перерабатывающей промышленности. Торговые места могут предоставить по предварительной заявки, которую нужно отправить на портал мэрии по утвержденной форме.

С 22 по 25 апреля впервые за три года в Новосибирске пройдет уличная ярмарка белорусских продуктов. Место проведения — площадь Гарина-Михайловского.

По теме

ЯрмаркаУличная ярмаркаТорговля
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter