Только не на завтрак: 12 продуктов, которые лучше не есть на голодный желудок

Мясо кажется слишком тяжелым вариантом завтрака. И не просто так! Чтобы переварить его, организму понадобится очень много энергии. А где ее взять голодному человеку? С утра лучше отдавать предпочтение углеводам, а уж потом можно и в сторону мяса посмотреть.



— Организм устроен так, что утром очень активно работает поджелудочная, вырабатываются инсулин и кортизол, — объясняет диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Они в паре отвечают за то, чтобы клетки получили энергию, а энергия — это глюкоза. Поэтому утром нам нужны сложные углеводы. А такие продукты, как мясо, животные белки — их лучше оставить на вторую половину дня.



Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.



О бутербродах с колбасой лучше тоже забыть. С одной стороны, это лишние консерванты и красители, с другой — хлеб.

