Врачи назвали 7 причин, из-за которых нельзя есть яблоки. А вас это касается?

Главная польза яблок заключается в антиоксидантах. Как раз из-за них яблоки стали называть молодильными — они действительно защищают нас от старения. А еще — от заболеваний сосудов и сердца и от рака. Мощнее экстракта яблок раковые клетки блокирует разве что экстракт клюквы. Никакие болезни вы яблоками, конечно, не вылечите, но справиться с некоторыми недугами организму наверняка поможете.



— Благодаря витаминам и минералам яблоки укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга, помогают при стрессах и усталости. Вообще, чтобы снизить нервную возбудимость в целом, рекомендуется включать в свой рацион такие продукты, как спелые сладкие яблоки, спаржа, сладкие апельсины, свежая красная морковь, тыква, свекла и зелень сельдерея, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Кроме того, яблоки помогают повысить уровень гемоглобина, что полезно при малокровии и после большой кровопотери, удаляют из организма избыточные соль и воду, способствуют снижению кровяного давления, из-за чего полезны гипертоникам.

