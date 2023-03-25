Врачи назвали 7 причин, из-за которых нельзя есть яблоки. А вас это касается?

Принято считать, что яблоки — это здоровый перекус и вообще один из самых полезных продуктов. С витаминами, незаменимыми веществами и другими приятными свойствами. Но что, если в поисках пользы слишком часто есть яблоки? Будет только лучше или начнутся проблемы со здоровьем? Может быть, есть те, кому их вообще нельзя? Для разжигания вашего аппетита расскажем, что яблоки — никакой не перекус, а полноценная еда.
Чем полезны яблоки
Главная польза яблок заключается в антиоксидантах. Как раз из-за них яблоки стали называть молодильными — они действительно защищают нас от старения. А еще — от заболеваний сосудов и сердца и от рака. Мощнее экстракта яблок раковые клетки блокирует разве что экстракт клюквы. Никакие болезни вы яблоками, конечно, не вылечите, но справиться с некоторыми недугами организму наверняка поможете.
— Благодаря витаминам и минералам яблоки укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга, помогают при стрессах и усталости. Вообще, чтобы снизить нервную возбудимость в целом, рекомендуется включать в свой рацион такие продукты, как спелые сладкие яблоки, спаржа, сладкие апельсины, свежая красная морковь, тыква, свекла и зелень сельдерея, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Кроме того, яблоки помогают повысить уровень гемоглобина, что полезно при малокровии и после большой кровопотери, удаляют из организма избыточные соль и воду, способствуют снижению кровяного давления, из-за чего полезны гипертоникам.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Какие яблоки полезнее — зеленые или красные
Цвет продуктов (в том числе и яблок) может многое о них рассказать. Например, в красных и желтых яблоках больше каротина, а в зеленых — железа.
— Зеленые продукты несут сильный энергетический комплекс, который особенно укрепляет внутреннюю систему человека и дает организму способность лучше усваивать все остальные продукты, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Зеленый цвет — цвет спокойствия. При приеме этих продуктов у человека восстанавливается нервная система и сердечный ритм, уменьшается тревожное состояние, очищаются сосуды, приходит в норму кровяное давление.
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
Если выбирать между красными и зелеными яблоками, то зеленые окажутся полезнее. Вы же обращали внимание на то, что сок делают преимущественно из зеленых яблок? В них элементарно больше ценных веществ, они не вызывают аллергии, их можно давать даже маленьким детям.
Яблоки — это не перекус
Часто можно наткнуться на советы есть яблоки в качестве перекуса. Есть даже диетологическая шутка: хочешь есть — ешь яблоко; не хочешь яблоко — не хочешь есть. Но яблоки — это больше десерт, чем еда. И есть их лучше (так же, как и десерты) после основного приема пищи.
— Перекус из яблока, как и вообще из любого фрукта, неважнецкий. Даже местами вредный, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Всё-таки самым важным нутриентом нашего рациона является белок. Потому что его нельзя получить ниоткуда, кроме как из еды. Ну или из собственных мышц, что является плохим вариантом. Поэтому идеальный перекус обязательно должен содержать белок. Потому что из белка могут синтезироваться и белки, и углеводы. А из яблока вы получите только фруктозу и глюкозу. Ну и пищевые волокна. Так что в перерыве между работой можно съесть, допустим, яйцо, а потом и яблочко.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
— Фруктоза быстро утоляет чувство голода, но потом резко снижает уровень малонил-КоА. Это вещество является важнейшим компонентом клеточного цикла выработки энергии и регулятора энергетического баланса в мозге, — добавляет Галина Барташевич. — Это приводит к повышению аппетита. А глюкоза, наоборот, повышает уровень малонил-КоА и снижает аппетит.
Таким образом, фруктовые перекусы сильно стимулируют центр голода и к следующему приему еды человек рискует съесть больше, чем планировал.
Есть яблоки до еды, для аппетита — тоже не лучшая идея. Фрукты меняют кислотность в ротовой полости, а это важный этап нашего пищеварения. Поэтому план такой: есть начинаем с щелочных продуктов (например, с овощей), а фруктами заканчиваем.
И совсем плохая идея — есть яблоки натощак. Это может привести к вздутию и обострению заболеваний ЖКТ.
Кому противопоказаны яблоки
Раз уж мы добрались до заболеваний ЖКТ, самое время перечислить тех, кому противопоказаны яблоки.
— В сыром виде яблоки нежелательно есть людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки. Так как содержащаяся в них кислота будет лишний раз раздражать слизистую, — говорит Галина Барташевич. — Но снизить количество кислот поможет термическая обработка. Например, если запечь яблоки, они будут меньше воздействовать на слизистые покровы пищеварительной системы.
Сколько яблок в день можно есть
Стандартная рекомендация диетологов — два-три яблока в день. Не больше. Всё дело в винной кислоте и клетчатке. В переизбытке они могут привести даже к гастриту. А еще — в калориях. Яблоки, конечно, выглядят легкими и безопасными, но на деле, как и в случае с любой другой едой, съеденной не по голоду (да еще и в избытке), они не усваиваются организмом, а калории уйдут в запас.
Ну и не забывайте, что есть яблоки лучше всего все-таки с кожурой. Как и другие 5 овощей и фруктов, которые никогда нельзя чистить. Именно в яблочной кожуре содержится максимальное количество полезных веществ.