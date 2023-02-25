Диетологи рассказали, кому нельзя есть картофель

Кроме того, в клубнях отварного картофеля встречаются другие витамины, магний и фосфор.

Фиолетовый картофель лучше белого?

Фиолетовый картофель действительно по многим показателям лучше белого. В нем больше витамина С (но, как мы с вами поняли, налегать на картошку ради этого витамина не стоит, есть и более удачные в этом плане продукты) и меньше крахмала. Как раз из-за большого количества крахмала нам часто приходится слышать о том, что белый картофель — нездоровый.