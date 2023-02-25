Диетологи рассказали, кому нельзя есть картофель

Раньше редкое блюдо обходилось без картофеля. Сегодня и меню стало разнообразнее, и специалистов по питанию появилось больше, которые начали приписывать картошке разные смертные грехи. В общем, на столах ее стало заметно меньше. Но стоит ли от нее отказываться и есть ли такие люди, которым картофель вообще нельзя? Эти и другие вопросы мы задали врачам.
Что полезного есть в картофеле?
По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, картофель сам по себе — достаточно полезный продукт. Это источник минералов, витаминов и аминокислот. Например, в нем содержится много калия. Кроме того, картофель очень хорошо насыщает. Причем надолго. Поэтому людям, которые интенсивно тратят энергию в течение дня и не подвержены лишнему весу, он даже показан к применению.
— Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В 100 граммах картофеля содержится 500 миллиграммов калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов).
Кроме того, в клубнях отварного картофеля встречаются другие витамины, магний и фосфор.
Фиолетовый картофель лучше белого?
Фиолетовый картофель действительно по многим показателям лучше белого. В нем больше витамина С (но, как мы с вами поняли, налегать на картошку ради этого витамина не стоит, есть и более удачные в этом плане продукты) и меньше крахмала. Как раз из-за большого количества крахмала нам часто приходится слышать о том, что белый картофель — нездоровый.
— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность:
Можно еще рассуждать о том, что у фиолетового картофеля гликемический индекс ниже, чем у белого, но здесь всё зависит от способа приготовления. Если, например, пожарить фиолетовый картофель, а белый приготовить в мундире, то у фиолетового ГИ окажется выше. А сырую картошку мы есть еще не научились.
— Картошка, приготовленная при помощи интенсивной быстрой термообработки, практически полностью теряет крахмал, становится быстрым углеводом. При употреблении такого блюда очень быстро повышается уровень сахара в крови, — объясняет диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Чтобы понять, насколько опасен картофель, прошедший экстремальную термообработку, можно сравнить его с глюкозой. Гликемический индекс глюкозы — 100, а картофеля фри — 97.
Как правильно есть картофель?
Еще один важный фактор, из-за которого может появиться лишний вес, то, с чем и как вы будете есть картофель. Масло, жирное мясо, соусы сведут все старания на нет.
— Чтобы картофель приносил нам пользу, а не вред, нужно его съедать в первой половине дня, когда наиболее активна поджелудочная железа, — говорит Инна Зорина. — И картофель желательно есть без мяса, отдельно от животного белка, допустим, с овощами, квашеной капустой. По сути картофель не вреден — вредно его неправильное употребление. И, конечно, важно, сколько человек ест.
Есть даже картофельная диета, и существуют те, кто ей активно пользуется. Но диетологи напоминают: такой образ питания совершенно точно не подойдет пациентам с сахарным диабетом, пониженной кислотностью желудка, при мочекаменной болезни, ожирении и малоподвижном образе жизни. Не пытайтесь сидеть на картофельной диете, если склонны к запорам и метеоризму, в периоды обострения колитов и при энтерите.
Кому нельзя есть картошку?
Сахарный диабет и ожирение, гастрит с пониженным уровнем кислотности — всё это противопоказания, при которых картофель в рационе стоит значительно сократить. Чтобы он составлял не больше 10% от общего суточного рациона. Также от картофеля следует отказаться при индивидуальной непереносимости — он относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию. Также картофель не рекомендуется людям с нарушениями метаболизма и углеводного обмена.
А если хотите сделать картофель максимально безвредным, диетологи советуют есть его в вареном виде или на пару.