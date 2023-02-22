Мы попросили врачей назвать самые вредные каши, и вот что они ответили

Овсянка — хороший источник углеводов, белков, жиров, витаминов (РР, группы В, Е, А), микроэлементов (фосфор, кальций, магний, кремний) и пищевых волокон. А по своему аминокислотному составу овес вообще приближен к составу мышечного белка.



— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.



Но как бы хороша ни была овсянка, в ней есть несколько нюансов, о которых стоит знать. Например, большая любовь к овсянке может привести к остеопорозу. Потому что частое употребление овсяной крупы провоцирует вымывание кальция.



— В овсяной крупе, как и во всех зерновых, содержится фитиновая кислота. Это соединение действительно может выводить кальций из кишечника, тем самым сокращая его количество в циркулирующей крови, — объясняет Ирина Торопыгина. — Но всё зависит от дозы поступления фитина. Поэтому в одной порции незначительное количество — в пределах допустимых значений, которые не оказывают влияния на организм.



— Ежедневное употребление овсяной каши по утрам приводит к препятствованию всасывания кальция, добавляет Галина Барташевич. — Потому что в ней содержатся фитаты, которые и затормаживают усвоение кальция. Поэтому чисто диетологически такую кашу следует есть не каждый день, а два-три раза в неделю.



Кроме того, овсянка — источник углеводов. Она полезна, если вы занимаетесь спортом или тяжелой работой. Но если вы работаете в офисе и в течение дня особенно не двигаетесь, энергия в никуда не исчезает. Она переходит из одного вида в другой. В вашем случае — в жировую ткань.



— Овсяная каша — это углеводы. Их желательно в течение дня потратить. Понятно, что при офисной работе мы будем меньше расходовать калорий. Тогда лучше использовать каши с меньшей калорийностью (дробленый горох, гречневую и ячневую крупы), — говорит Ирина Торопыгина. — А вот по части белка овсянка проигрывает многим продуктам. Поэтому неплохо будет сочетать кашу с белковыми: йогуртом, творогом или сыром.

