Мы попросили врачей назвать самые вредные каши, и вот что они ответили

1
Кукурузная каша
В кукурузной каше много витаминов (А, группы В, С, Е, К и РР), пищевых волокон и микроэлементов (кальций, калий, медь, железо, фосфор, кремний). Всё это помогает нам сохранять здоровье, стабилизировать нервную систему и бороться с заболеваниями, в том числе с болезнью Альцгеймера. Также кукурузная каша способствует сохранению упругости кожи, блеска волос и крепости зубов.
— Кукурузная каша помогает бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Никотиновая кислота в ее составе понижает уровень холестерина. Кроме того, кукуруза помогает улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Но кукурузная каша — продукт аллергенный. Так что тем, у кого есть индивидуальная непереносимость, лучше от нее отказаться. Как и диабетикам: у кукурузной каши высокий гликемический индекс — от 70 до 80. А если есть кукурузную кашу каждый день, усилится перистальтика кишечника, могут возникать боли. Поэтому пациентам с обострениями заболеваний двенадцатиперстной кишки или язвы от кукурузной каши лучше отказаться.
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2
Пшенная каша
По концентрации незаменимых аминокислот пшенная каша уступает только овсянке и гречке. Она не содержит глютена и является геропротектором. Это вещества, которые не только повышают сопротивление стрессу и снижают скорость развития различных возрастных заболеваний, но и замедляют старение и в целом увеличивают продолжительность жизни.
За счет своего микроэлементного состава пшенка полезна для кожи, волос и костей. Она облегчает состояние при артритах и артрозах, вывихах и растяжениях. Витамины группы В в составе такой каши улучшают состав крови, налаживают работу мозга, регулируют жировой и углеводный обмен, а магний и калий положительно влияют на работу сердца и сосудов. Также пшенка улучшает моторику кишечника, избавляет от запоров и сжигает жировые отложения.
Несмотря на все плюсы, ложка дегтя есть и в чашке пшенки. Например, специалисты советуют воздержаться от нее при заболеваниях щитовидной железы: каша мешает всасыванию йода. Кроме того, диабетикам ее рекомендуют варить только на воде, а если у вас повышенная кислотность желудка, язва или гастрит, к пшенке тоже лучше лишний раз не прикасаться.
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3
Рисовая каша
Рис больше остальных круп богат витаминами группы В. А это залог свежей кожи, стабильного обмена веществ и здоровой нервной системы. Но стоит помнить, что вся польза содержится в зерновой оболочке. Так что выбор стоит остановить на нешлифованном рисе, например, басмати и диком буром. Их диетологи рекомендуют для похудения, к тому же каша из бурого риса регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти, активизирует мозговую деятельность.
Самый калорийный красный рис выводит холестерин, улучшает состояние кожи и работу сердца, а черный — укрепляет иммунитет, улучшает зрение, полезен при анемии. А вот белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам. Более того, его употребление может спровоцировать образование камней в почках.
Мы же для приготовления рисовой каши чаще всего используем белый шлифованный рис. И это не очень хорошо с точки зрения здоровья. У белого риса высокий гликемический индекс, и такая каша не подойдет диабетикам и тем, кто следит за весом.
— Суточная норма употребления риса для взрослых — 150 граммов. Но есть рисовую кашу ежедневно не рекомендуется. Это может стать причиной нарушения пищеварения, тяжести в желудке, запоров, — резюмирует Галина Барташевич.
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4
Овсянка
Овсянка — хороший источник углеводов, белков, жиров, витаминов (РР, группы В, Е, А), микроэлементов (фосфор, кальций, магний, кремний) и пищевых волокон. А по своему аминокислотному составу овес вообще приближен к составу мышечного белка.
— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов. Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Но как бы хороша ни была овсянка, в ней есть несколько нюансов, о которых стоит знать. Например, большая любовь к овсянке может привести к остеопорозу. Потому что частое употребление овсяной крупы провоцирует вымывание кальция.
— В овсяной крупе, как и во всех зерновых, содержится фитиновая кислота. Это соединение действительно может выводить кальций из кишечника, тем самым сокращая его количество в циркулирующей крови, — объясняет Ирина Торопыгина. — Но всё зависит от дозы поступления фитина. Поэтому в одной порции незначительное количество — в пределах допустимых значений, которые не оказывают влияния на организм.
— Ежедневное употребление овсяной каши по утрам приводит к препятствованию всасывания кальция, добавляет Галина Барташевич. — Потому что в ней содержатся фитаты, которые и затормаживают усвоение кальция. Поэтому чисто диетологически такую кашу следует есть не каждый день, а два-три раза в неделю.
Кроме того, овсянка — источник углеводов. Она полезна, если вы занимаетесь спортом или тяжелой работой. Но если вы работаете в офисе и в течение дня особенно не двигаетесь, энергия в никуда не исчезает. Она переходит из одного вида в другой. В вашем случае — в жировую ткань.
— Овсяная каша — это углеводы. Их желательно в течение дня потратить. Понятно, что при офисной работе мы будем меньше расходовать калорий. Тогда лучше использовать каши с меньшей калорийностью (дробленый горох, гречневую и ячневую крупы), — говорит Ирина Торопыгина. — А вот по части белка овсянка проигрывает многим продуктам. Поэтому неплохо будет сочетать кашу с белковыми: йогуртом, творогом или сыром.
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5
Кускус
Выбирая кускус, смотрите, чтобы он был сделан из пшеницы твердых сортов. Только в этом случае можно говорить о какой-либо пользе. Такой продукт богат витамином В5, который положительно влияет на жизненный тонус, борется с хронической усталостью и депрессией, лечит бессонницу и улучшает регенерацию кожи и волос.
— Другая важная составляющая кускуса — селен. В одной порции этой крупы содержится 60% рекомендуемой дозы селена. Это мощный антиоксидант, он снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и нормализует уровень холестерина, — объясняет Ирина Торопыгина.
В кускусе из твердых сортов пшеницы содержится много важных микроэлементов, способствующих нормальной работе ЖКТ. Это фосфор, калий, железо, медь и пищевые волокна. Такая крупа стимулирует деятельность мозга, стабилизирует водно-солевой обмен, укрепляет сердечную мышцу. Является хорошим источником растительного белка и пребиотиком, способствует росту полезной микрофлоры.
За счет высокой питательности и калорийности каши из кускуса рекомендуют спортсменам, пожилым людям, детям и тем, кто следит за фигурой. На 70% состоящий из углеводов, кускус надолго даст чувство сытости. Но за счет той же калорийности он практически противопоказан людям с избыточным весом — его можно употреблять только в рамках диеты или рекомендованного правильного питания. Желательно максимально исключить кускус из рациона диабетикам, чтобы не спровоцировать заболевание. Содержит глютен, поэтому противопоказан людям с непереносимостью глютена.
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6
Манная каша
Подходящий вариант для людей с больным желудком и кишечником и абсолютно неполезный — для всех остальных. По сути, это побочный продукт, образующийся при производстве пшеничной муки. После размола всегда остается
В манной каше мало клетчатки (из-за этого она не нагружает ЖКТ), зато много крахмала. Чистого и быстрого углевода.
— Раз манка относится к быстрым углеводам, то быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности, — говорит Ирина Торопыгина. — Такая каша даже детям не показана. Главным образом из-за входящих в ее состав фитатов (веществ, снижающих доступность содержащихся в рационе питательных веществ). Они связывают кальций и выводят его из организма. У малышей могут возникнуть проблемы при формировании костей.
— Из-за того что на манной каше легко прибавить в весе, ей кормят преимущественно детей, которые плохо едят и, соответственно, плохо набирают массу, — рассказывает Галина Барташевич. — Но надо понимать, что с манки в мышцы быстро все не пойдет. Помимо питания, мышцы надо еще тренировать. Только тогда вес набирается. Плюс из-за вкусовых качеств в манку (приготовленную к тому же на молоке) постоянно хочется добавить ложку меда или варенья. Получается пищевая бомба.
Кстати, манка, приготовленная на молоке, затрудняет всасывание железа. Это прямая дорога к анемии и нарушению работы ЖКТ, а у детей — еще и к рахиту, частым простудам и постоянному насморку. Но это еще мелочи по сравнению с тем, что способен сделать глютен, которого в манке предостаточно. Этот белок может привести к целиакии. Болезнь проявляется, когда маленькому ребенку начинают давать манную кашу. Ребенок перестает прибавлять в весе, у него уменьшаются мышцы и увеличивается живот. Если болезнь проявляется в более старшем возрасте, ребенок жалуется на боли в животе.
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