Просто добавь щепотку: 9 специй, которые заставят вас худеть — они сожгут калории с невероятной скоростью

Чеснок

Он помогает худеть, активизируя работу пищеварительной системы, особенно если сочетать его с белковыми продуктами. Также чеснок известен как народное средство от простуды.

Заведующий отделением сети многопрофильных клиник Олег Цыпляев говорит, что есть те, кто считает, что если каждый день есть чеснок, то гриппом не заболеешь. По его словам, чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа:



— Содержащиеся в нем фитонциды в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. А большие дозы чеснока попросту сожгут слизистую желудка. Можно, конечно, наедаться чесноком каждый день так, чтобы отбить желание окружающих приближаться к вам за километр. В этом случае, наверное, риск заразиться гриппом будет меньше.



Врач объясняет, что самое полезное вещество в чесноке — аллицин, который вместе с сульфоновыми кислотами предотвращает развитие онкологических заболеваний и накопление плохого холестерина. В 100 г чеснока содержится половина суточной нормы аллицина.

