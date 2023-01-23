Все делают это неправильно: как идеально приготовить яйца в микроволновке всего за 44 секунды

Когда кажется, что вы уже всё знаете, — это подкрадывается старость. Учиться новому, даже в обыденных вещах, никогда не поздно. Особенно если это новое сэкономит вам время. Дизайнер Дана Ребекка поделилась в Сети необычным кулинарным лайфхаком. Она рассказала нашим коллегам из Wday.ru, как научилась идеально готовить яйца.
Дело в том, что Дана готовит яйца в микроволновке. Ну и что, скажите вы, так делают многие. Но женщина не просто варит яйца, у нее получаются идеальные яйца пашот, приготовить которые на плите гораздо труднее.
Рецепт идеального яйца пашот в микроволновке
Итак, разбиваем одно яйцо в стеклянную тару, сверху заливаем его водой настолько, чтобы жидкость покрывала собой желток. Ставим смесь в микроволновку на 44 секунды. После берем решетчатую ложку и выкладываем приготовленное яйцо на тарелку. Чтобы проверить, что получилось, достаточно разрезать яйцо — желток должен быть идеально жидким.
А если варить на плите — как правильно?
Во время варки яиц происходит, наверное, один из сложнейших химических процессов готовки. А всё из-за серы в составе белка. Сочетаясь с водородом, она образует токсичный сероводород, который по мере нагревания проникает в продукт. В желтке, в свою очередь, содержится железо. Когда оно взаимодействует с сероводородом, появляются сульфиды. Увидеть их очень легко в готовом продукте — они придают желтку серовато-зеленый оттенок. Соответственно, чем дольше варится яйцо, тем их больше, и специалисты не советуют варить яйца дольше десяти минут.
Идеальное время для варки яиц вкрутую (когда яйцо полностью сварено) — девять минут после закипания воды, яйца «в мешочек» (полностью сваренный белок и уже не жидкий, но еще не твердый желток) готовятся три минуты, а для яиц всмятку (белок и желток едва схватились) хватит и полутора минут в кипятке.
— Яйцо всмятку и омлет — самые удобоваримые варианты. Пережаренная яичница даст нам дополнительный объем калорий, которые нам не нужны, и коагулированный белок, а яйцо вкрутую, переваренное больше 10 минут, когда уже почернел ободок у желтка, лучше вообще не есть. Случаев смерти от переваренных яиц в истории медицины, конечно, не зафиксировано, но токсины могут привести к отравлению или удушью, — рассказывала гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Можно также вспомнить, что сероводород достаточно ядовит и приводит к самым разным эффектам — от головокружения и головной боли до судорог и отека легких.
Отвечаем на популярные вопросы про яйца
Сколько яиц можно есть за один раз?
Врачи напоминают, что яйца — продукт калорийный, поэтому больше двух штук за один раз есть не рекомендуют. Калорийность напрямую связана, например, с атеросклерозом. А вот бояться яиц из-за холестерина не стоит — прямой связи между умеренным употреблением яиц и ростом холестерина в крови ученые не находят.
— Долгое время людям с повышенным холестерином советовали исключить продукты, которые могут увеличить его уровень, в том числе и яйца. В желтках и правда много холестерина. Только он пищевой, «хороший» и не всегда повышает уровень холестерина в крови. Главное — знать меру и не есть по десять яиц в день. Одна-две штуки никакого вреда не нанесут, — говорит Галина Барташевич.
Можно ли есть на завтрак одни яйца?
Одного белка и жира, содержащихся в яйцах, будет мало. Поэтому к яичному завтраку врачи советуют добавить сложные углеводы. Это может быть горстка каши, кусочек хлеба, огурец, помидор, капуста. Такой завтрак обеспечит чувство сытости на несколько часов.
Можно ли есть яйца каждый день?
Главное правило правильной еды — разнообразие. Поэтому каждый день есть одну и ту же еду врачи не рекомендуют. Будь это хоть яйца, хоть овсянка, хоть гречка, хоть овощной салат с отварной курицей. У чередования еды есть вполне логичное научное объяснение. Иммунная система человека реагирует на всё, что попадает в организм, вырабатывая те или иные титры иммуноглобулинов (антител). Даже на пищу. Крайнее проявление реакции иммунной системы — это аллергия. Если в организм на протяжении длительного времени попадает одна и та же еда, титры растут, может развиться пищевая непереносимость.
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