Кефир, брокколи и еще пять продуктов, которые только притворяются полезными

1
Отруби
Полезных элементов в отрубях порядком. Здесь вам и магний с калием, и селен с железом, и разные витамины (E, B1, B2, В6 и PP), но главное — клетчатка. Она и насытит в два счета, и пищеварение улучшит, и обменные процессы ускорит. Главное — выбрать правильные отруби. Они бывают двух видов: рассыпные и гранулированные. И рассыпные лучше. Потому что во время производства в прессованные отруби могут добавить усилители вкуса, муку, пищевые добавки, сахар или соль. А вам оно надо? По словам врачей, лучшие отруби — твердые, непримечательные на вид (желто-серого цвета), без ярких вкусов и запахов. Но какие бы отруби вы ни выбрали, не забывайте, что это не еда. Врачи обращают внимание на то, что отруби — это источник пищевых волокон, а норма их потребления — порядка 30 граммов в день.
— Отруби могут являться добавкой к рациону при дефиците клетчатки и пищевых волокон, когда не удается съесть минимум 500 граммов разнообразных овощей в течение дня, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Если в вашем рационе достаточно зелени, овощей и фруктов, использовать отруби необязательно, дополнительной пользы они не принесут. Кроме того, важно, чтобы отруби были тщательно перемолоты, не имели в составе грубых частиц, царапающих слизистую пищеварительного тракта.
Рекомендуемая норма отрубей составляет одну столовую ложку в день, предельно допустимые значения — три-четыре столовые ложки в сутки. Чем может грозить переедание? Раз уж отруби — это клетчатка и пищевые волокна, то и последствия от их переедания может представить себе любой, кто хотя бы раз переусердствовал с овощами и фруктами.
Кроме того, пациентам с гастродуоденитом, холециститом и гастритом специалисты рекомендуют для начала проконсультироваться с лечащим врачом, который определит, можно ли им вообще добавлять отруби в рацион.
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2
Рисовые хлебцы
— Рисовые хлебцы, продукт простого понятного состава, могут являться альтернативой обычному хлебу, особенно удобны в походах и путешествиях: легкие, могут долго храниться, хорошо насыщают за счет калорийности (315 ккал на 100 г) и пищевых волокон, — говорит Вероника Черанева. — Рисовые хлебцы могут применяться в безглютеновом рационе у пациентов с целиакией. Однако при избыточном употреблении могут провоцировать метеоризм и запоры, поэтому важно следить за питьевым режимом, употребляя хлебцы.
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3
Гранола
Одно время гранола была (да и сейчас старается удерживать свои позиции) популярным завтраком или перекусом. А всё потому, что она, как считалось, снижает уровень холестерина, регулирует пищеварение, помогает сбросить вес, улучшает работу сердца, насыщает энергией, предотвращает анемию, способствует нормальной работе органов. И это еще не полный список ее волшебных свойств.
— Гранола представляет собой овсяные хлопья или хлопья других злаков, дополнительно подвергшиеся обработке, — говорит Вероника Черанева. — Хлопья чаще обжарены с добавлением масла, сахарного сиропа или меда, в составе могут быть также сухофрукты, цукаты, засушенные ягоды и прочее. Гранола — это полноценный десерт с высоким содержанием простых углеводов, пример быстрого и калорийного завтрака. Польза регулярного употребления гранолы в долговременной перспективе сомнительна. Каша из цельного овса с добавлением ягод и фруктов будет полезнее и надолго обеспечит энергией.
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4
Нежирные спреды
Нежирные спреды (растительный аналог сливочного масла, эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира не менее 39%) — не лучший выбор, потому что содержат потенциально вредные для здоровья переработанные растительные масла. Также в них содержатся трансжиры — верные проводники к воспалениям, сердечным заболеваниям и ожирению.
— Трансжиры практически не участвуют в обмене веществ человека, нарушают липидный профиль и способны привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Согласно рекомендациям ВОЗ, на долю трансжиров должно приходиться не более 1% от общего количества калорий (в среднем 2,2 грамма, допустимый предел при 2000 ккал). По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, лидером по содержанию трансжиров и насыщенных жирных кислот остается фастфуд (особенно гамбургеры, чизбургеры и так далее). Чтобы найти трансжиры в продуктах питания, нужно внимательно смотреть этикетку: такие слова, как «маргарин», «растительный или фритюрный жир», «гидрогенизированный или частично гидрогенизированный жир», могут говорить об этом.
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5
Брокколи
Какой бы полезной ни казалась брокколи, к сожалению, она влияет на работу щитовидной железы, потому что, как и все крестоцветные овощи, по своей природе является гойтрогеном — веществом, которое подавляет нормальную работу щитовидной железы и приводит к зобу.
Кроме того, исследователи выяснили, что брокколи содержит тиоцианаты. Это соединение очень опасно, потому что приводит к гипертиреозу, из-за которого увеличивается вес, выпадают волосы и появляется быстрая утомляемость. Всего этого можно добиться, если серьезно превысить норму потребления. Но где грань, которую лучше не перешагивать? В одном из исследований описан случай развития крайней степени микседемы (которая сама по себе является крайней формой гипотиреоза) у 88-летней женщины, которая съедала примерно полтора килограмма сырого бок-чой (сорт китайской капусты) ежедневно в течение нескольких месяцев, чтобы контролировать сахарный диабет.
Также есть исследование, которое подтверждает, что аккуратнее с брокколи нужно быть людям, которые принимают разжижающие кровь лекарства. Всё дело в том, что в брокколи содержится витамин К, который может повлиять на эффективность препаратов.
Капусту врачи рекомендуют исключить из рациона, если у вас нарушена работа ЖКТ (в этом случае можно есть разве что вареную капусту), есть заболевания щитовидной железы (капуста содержит йод в больших количествах), обострение или воспаление язвы (капуста может стать причиной ухудшения состояния). У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.
— Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день.
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6
Кефир
В кефире есть белки, витамины А (увеличивает эластичность кожи и волос), С (усиливает иммунитет и работоспособность), бета-каротин, аминокислота триптофан (устойчивость к стрессам), целый набор витаминов группы В и минеральных веществ, таких как магний, натрий, калий, фосфор и кальций (укрепляют скелет и предотвращают развитие старческой ломкости костей) и другие.
— В стакане кефира содержится 250 мг кальция, это достаточно много, учитывая суточную норму, — говорит диетолог Светлана Соломеина. — Установленный уровень потребности для взрослых в среднем составляет 1000 мг в сутки, для пожилых людей, беременных и кормящих матерей эта цифра увеличивается — до 1200, 1300 и 1400 мг соответственно. Другой вопрос, что среднее потребление кальция в России недостаточно — по статистике, это примерно 750 мг в сутки.
Но даже если кефир вам рекомендовали по медицинским показаниям (его советуют при дисбактериозе, заболеваниях печени, сахарном диабете, аутоиммунных и аллергических заболеваниях, гастрите с пониженной кислотностью и запорах), не стоит на него налегать. Во-первых, кисломолочка — высокоаллергенный продукт. Аллергия на кефир может появиться и у детей, и у взрослых, а проявляется самыми разными способами — от элементарной сыпи до анафилактического шока. Реакцию провоцируют молочный белок и кефирные дрожжи. Во-вторых, кефир может нанести вред организму людей, страдающих хроническими заболеваниями ЖКТ.
— Кефир противопоказан людям с повышенной кислотностью желудочного сока. Также кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гиперацидном гастрите или панкреатите, — говорит Светлана Соломеина. — Наравне с другими продуктами, в основе которых лежат грибковые культуры, кефир лучше исключить пациентам с заболеваниями ЖКТ, молочницей.
Здоровым людям с нормальной кислотностью бояться серьезных отклонений уровня pH, изжоги и других неприятностей из-за кефира не стоит. Если он как-то и повлияет на внутреннюю кислотность организма, то незначительно: вам просто не выпить столько кефира, чтобы уровень pH поднялся выше восьми или опустился ниже шести (нормальная кислотность крови составляет 7,35–7,45 рН).
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7
Растительное молоко
В растительном молоке нет лактозы, непереносимость которой в последнее время стала прямо трендом. Также оно менее жирное, в нём можно найти витамины (например, С и Е) и растительные эстрогены, снижающие содержание «плохого» холестерина в крови, а вместе с ним и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но всё не так уж очевидно.
— Важно понимать, что растительное молоко очень часто относится к категории сладких десертных напитков, — говорит специалист по здоровому питанию Марина Макиша. — Поэтому при покупке растительного молока всегда важно смотреть состав, позицию «углеводы». Если углеводов 3–4 грамма на 100 миллилитров напитка, то, в принципе, это нормально. Но если вы видите в составе 8–12 граммов углеводов на 100 миллилитров, важно понимать, что это практически так же, как в сладкой газировке.
Кроме того, на растительное молоко тоже может быть аллергия. Особенно на соевое и ореховое (миндальное, фундучное и другие). Белки в растительном молоке неполноценные и неспособны обеспечить человеческий организм необходимыми аминокислотами так, как это делает молоко коровье. Ну и еще растения склонны накапливать гербициды и пестициды, которые могут попадать в молоко.
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