Кефир, брокколи и еще пять продуктов, которые только притворяются полезными

Полезных элементов в отрубях порядком. Здесь вам и магний с калием, и селен с железом, и разные витамины (E, B1, B2, В6 и PP), но главное — клетчатка. Она и насытит в два счета, и пищеварение улучшит, и обменные процессы ускорит. Главное — выбрать правильные отруби. Они бывают двух видов: рассыпные и гранулированные. И рассыпные лучше. Потому что во время производства в прессованные отруби могут добавить усилители вкуса, муку, пищевые добавки, сахар или соль. А вам оно надо? По словам врачей, лучшие отруби — твердые, непримечательные на вид (желто-серого цвета), без ярких вкусов и запахов. Но какие бы отруби вы ни выбрали, не забывайте, что это не еда. Врачи обращают внимание на то, что отруби — это источник пищевых волокон, а норма их потребления — порядка 30 граммов в день.



— Отруби могут являться добавкой к рациону при дефиците клетчатки и пищевых волокон, когда не удается съесть минимум 500 граммов разнообразных овощей в течение дня, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Если в вашем рационе достаточно зелени, овощей и фруктов, использовать отруби необязательно, дополнительной пользы они не принесут. Кроме того, важно, чтобы отруби были тщательно перемолоты, не имели в составе грубых частиц, царапающих слизистую пищеварительного тракта.

Рекомендуемая норма отрубей составляет одну столовую ложку в день, предельно допустимые значения — три-четыре столовые ложки в сутки. Чем может грозить переедание? Раз уж отруби — это клетчатка и пищевые волокна, то и последствия от их переедания может представить себе любой, кто хотя бы раз переусердствовал с овощами и фруктами.



Кроме того, пациентам с гастродуоденитом, холециститом и гастритом специалисты рекомендуют для начала проконсультироваться с лечащим врачом, который определит, можно ли им вообще добавлять отруби в рацион.

