Залезли под корочку: 5 опасных свойств мандаринов, о которых вы даже не подозревали (и очень зря)

Прежде чем в экстазе съесть килограмм мандаринов за раз под душевные фильмы и шампанское, подумайте: а вам оно надо? Как и почти в любом продукте, у мандаринов есть полезные и не самые полезные свойства — об этом стоит помнить. Наши коллеги из Wday.ru узнали, кому и как может навредить этот фрукт, а редакция Городских порталов собрала полезную памятку на все случаи жизни, которые связаны с мандаринами.
В чем вред мандаринов?
Как объясняет нутрициолог Ната Гончар, мандарины с твердой и очень плотной кожурой небезопасны для людей с гипоацидностью — снижением кислотности желудка. Такие мандарины, как правило, содержат наибольшее количество клетчатки, которое провоцирует тяжесть и боли в животе
Ната Гончар — президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).
С осторожностью нужно есть мандарины людям с сахарным диабетом, так как фрукт содержит фруктозу, которая может спровоцировать скачки уровня инсулина в крови.
— Большое содержание клетчатки в мандаринах может стать причиной вздутия живота и метеоризма. Косточки мандаринов могут спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ, так как твердая клетчатка раздражает слизистую. Пострадать могут и здоровые люди, если съедят слишком много косточек цитруса. В большом количестве они могут оказывать токсическое воздействие на организм. Человек может почувствовать тошноту, определенный дискомфорт в области желудка и кишечника, — говорит эксперт.
И это еще не всё — кислоты в мандаринах могут стать причиной разрушения поверхностных слоев зубной эмали, спровоцировать развитие кариеса, налета и в дальнейшем зубного камня.
В чем польза мандаринов?
По данным Роспотребнадзора, мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов. Лимонная кислота, входящая в их состав, нейтрализует вредные соединения, являясь природным «противоядием».
Мякоть мандарина (кстати, ее полезные свойства полностью сохраняются при транспортировке) на 87% состоит из воды, еще 7% приходится на сахар, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. Особенно много в мандаринах аскорбиновой кислоты (это характерно для цитрусовых вообще). Богаты мандарины витаминами группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины — отличный антидепрессант.
В Роспотребнадзоре также говорят, что полезна в мандаринах не только мякоть, но и кожура. Она богата эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами.
— От цитрусовых большая польза за счет содержания флавоноидов — веществ, которые помогают нормализовать и стимулировать иммунитет, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Поэтому цитрусовые едят при простуде или для профилактики простуды. Основной их эффект — противовирусный. Всем известно, что в цитрусовых содержится много витамина С. И это действительно так. Что касается питательной ценности, то самыми полезными в этом случае являются грейпфруты и лимоны.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
Кстати, мы однажды разбирали, что в мандаринах полезны даже косточки. Они могут помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями и раком. А всё благодаря витамину B17, обнаруженному в них. Важное правило: не запивать их водой, а разжевывать, чтобы получить необходимую пользу и полностью раскрыть потенциал.
Как выбрать и хранить мандарины?
Понятно, что подозрительные на вид мандарины мы с прилавка брать не будем. К фруктам со следами гнили и пятнышками даже рука не потянется.
Спелые мандарины долго не хранятся. Если вы купили их заранее, постарайтесь хранить правильно.
— Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов, — говорит диетолог Елена Девяткина. — Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся. Также важно не забывать, что перед транспортировкой все цитрусовые проходят обязательную обработку сернистыми соединениями. Поэтому перед едой фрукты из магазина следует мыть теплой водой с мылом.
Елена Девяткина — диетолог, врач
Что будет, если съесть слишком много мандаринов?
Даже если у вас нет противопоказаний по части мандаринов, переедать их всё равно не стоит. Потолок суточной нормы — 300 граммов. Это три-четыре фрукта в день.
— Она стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, инсулин нарушает расщепление жира, и он отправляется в жировое депо, а человек набирает вес, — говорит Елена Девяткина. — Если есть мандарины в рекомендуемых количествах, фруктоза не опасна. Желательно распределять эту норму и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. И не забывайте, что чем слаще и спелее фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит и порция должна быть меньше.
Еще одно «мандариновое правило»: не стоит есть мандарины натощак. А всё
Что еще почитать:
- Открывают дверь простуде: эти продукты подорвут ваше здоровье — откажитесь от них в сезон ОРВИ;
- лучше есть ее сырой? Всё о пользе и вреде тыквы;
- всё дело в кожуре: 13 фруктов и овощей, которые никогда нельзя чистить.