Залезли под корочку: 5 опасных свойств мандаринов, о которых вы даже не подозревали (и очень зря)

В чем вред мандаринов?

Как объясняет нутрициолог Ната Гончар, мандарины с твердой и очень плотной кожурой небезопасны для людей с гипоацидностью — снижением кислотности желудка. Такие мандарины, как правило, содержат наибольшее количество клетчатки, которое провоцирует тяжесть и боли в животе из-за сложности переваривания (в индивидуальном порядке). Эксперт рекомендует выбирать сочные сорта с тонкой кожицей и маленькими прожилками, чтобы клетчатка хорошо переваривалась.

Ната Гончар — президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).