«Уже не персик, но еще не курага»: мать и дочь пекут популярные мини-торты с забавными надписями и интимными посланиями

История с бенто-тортами началась, когда Виктория собралась уходить в декрет. На семейном совете пришли к заключению, что ей наверняка понадобится помощь в уходе за маленьким ребенком, и Елена, мама Виктории, приняла решение оставить работу по найму и стать ближе к семье.

— На деле всё оказалось не так, как мы думали. Помощи понадобилось меньше, а свободного времени оставалось больше. Наши руки не для скуки, как мы любим с мамой говорить: начали думать, чем заполнить неожиданно появившееся время. Искали — и вот, нашли то, что нам по душе, — рассказывает Виктория Горбачева.