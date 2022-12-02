«Уже не персик, но еще не курага»: мать и дочь пекут популярные мини-торты с забавными надписями и интимными посланиями

Года два тому назад соцсети заполонили фото с забавными мини-тортиками. Люди недоумевали, что это, зачем и почему, а неугомонные блогеры продолжали постить картинки в духе Pinterest, разжигая любопытство публики. Японское слово «бенто» означает блюдо, упакованное на одного человека, а идея торта появилась в Корее. Довольно быстро мини-торты стали желанным подарком ко дню рождения или к любому другому празднику за счет своей уникальности, и спрос на них только растет. В Новосибирске не так много кондитеров, которые в совершенстве овладели навыками приготовления бенто, но мы нашли их. Елена Лукина и Виктория Горбачова рассказали историю своего сладкого хобби.
История с бенто-тортами началась, когда Виктория собралась уходить в декрет. На семейном совете пришли к заключению, что ей наверняка понадобится помощь в уходе за маленьким ребенком, и Елена, мама Виктории, приняла решение оставить работу по найму и стать ближе к семье.
— На деле всё оказалось не так, как мы думали. Помощи понадобилось меньше, а свободного времени оставалось больше. Наши руки не для скуки, как мы любим с мамой говорить: начали думать, чем заполнить неожиданно появившееся время. Искали — и вот, нашли то, что нам по душе, — рассказывает Виктория Горбачева.
Выбор матери и дочери пал на бенто: мини-торты, выполненные по индивидуальному заказу. Картинка, фраза, послание, шутка, понятная только вам, популярный мем — всё это можно изобразить на торте. Подают бенто в специальном ланч-боксе с маленькой деревянной ложечкой. Весит бенто торт вдвое меньше обычного: 400–500 граммов, в диаметре составляет около 10 см.
— Мы выбрали бенто, потому что сами любим посмеяться. Это очень классная идея для того, чтобы выразить свои чувства, или как дополнение к подарку: вместо цветов подарить тортик с локальным приколом или надписью, которые поймут только несколько людей. Эмоции в наше время — это очень ценно, плюс вкусно покушать любят все, — смеется Виктория.
Женщины прошли необходимое обучение и приступили к работе. Елена занимается выпечкой коржей, пропитками и кремами, задача Виктории — промазка тортов и декор. Иногда помогают мужья — доставляют заказы.
— О больших тортах мы и не думали, это совсем другой формат, другие знания. Мы с мамой нацелены на шутки, а не на классические торты. Фишкой бенто я бы назвала индивидуальность и эмоции, это нам и нравится, — продолжает Виктория.
Первые торты женщины пекли для себя, а потом постепенно начали появляться клиенты. Люди не знали, что это такое, интересовались. Новый формат, размер, оформление — все это вызывало любопытство. Привычные торты на праздник как будто бы надоели, хотелось чего-то нового, свежего и современного.
— На одном из последних бенто заказчица попросила изобразить две руки, как на фотографии, которую она показала, и написать: «Любимой мамочке». Это такой супериндивидуальный посыл, получатель обязательно поймет, о каком событии, моменте идет речь, — делится Виктория.
Популярна также тематика из фильмов: герои, диалоги, рождественская тематика, торт Хагрида из «Гарри Поттера» — тот самый, розовый, с орфографическими ошибками, который великан подарил мальчику на его 11-летие. Кондитеры работают по готовому заданию от клиентов и редко что-то советуют: могут отправить примеры работ, но в основном предлагают заказчикам прислушаться к себе, ответить на вопрос, что нравится получателю.
Виктория рассказывает, что со временем дизайн бенто-тортов стал более раскрепощенным. Появился спрос на интимные надписи и формы — их часто заказывают на девичники или мальчишники.
— Заказчики считают такой формат смешным, и мы тоже. Если шутка хорошая, то почему нет? — считает Виктория. — Мы никогда не считали наши надписи пошлыми или оскорбительными. У нас есть разные формы тортов, не потому что мы такие смелые и дерзкие, а потому что для этой категории шуток нужно определенное чувство юмора. У всех оно разное, кого-то такой торт может шокировать, но не нас. Наши заказчики это знают, и мы друг друга находим.
— Однажды у нас украли торт: курьер отвез его своей девушке вместо того, чтобы доставить получателю. Мы узнали о краже, потому что нам написала сама девушка этого курьера, посчитавшая форму торта оскорбительной (торт был в форме мужских гениталий. — Прим. ред.). Она решила, что ее молодой человек не мог сделать такой заказ, мы что-то перепутали: он заказывал романтический торт, а не пошлый. Курьера мы нашли, и справедливость восторжествовала, — рассказывает детективную историю Виктория.
Стоимость одного торта — 1100–1300 рублей в зависимости от начинки. В арсенале у кондитеров 6 позиций: 3 вида начинки и 3 вида бисквита. Количество заказов разное, бывает один торт в день, а бывает наплыв, особенно перед праздниками. На изготовление одного торта нужны сутки, чтобы ночь он постоял в холодильнике и хорошо пропитался. На оформление уходит от 20 минут до 1 часа.
— Мы работаем в ненапряженном графике, в определенные дни, у нас есть выходные. Бенто — это для души, и на такой работе не устаешь. Большую часть времени мы с мамой занимаемся ребенком, а в промежутках делаем торты, — поясняет Виктория.
Женщины поделились, что мечтают о собственной мастерской, а впоследствии — кондитерской, где будут продаваться не только вкусные десерты, но и завтраки.
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