Не любят одиночество: 9 продуктов и напитков, которые опасно употреблять на голодный желудок, — это может привести к раку

Выпечка

Популярный завтрак по-французски тоже не принесет пользы. Свежие булочки или пирожки из дрожжевого теста — не лучший вариант для первого приема пищи.

— Дрожжи в составе выпечки раздражают стенки желудка. Такой завтрак может вызвать повышенное газообразование и вздутие живота, — говорит врач-диетолог Юлия Чумичева.

А еще хлебобулочные и мучные изделия на голодный желудок — прямая дорога к ожирению. Они быстро перевариваются и не задерживаются в желудке, зато вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина.