Не любят одиночество: 9 продуктов и напитков, которые опасно употреблять на голодный желудок, — это может привести к раку

Сегодня мы развенчаем миф о том, что гламурные завтраки это полезно. В кино часто можно увидеть сцену — на подносе свежая булочка, йогурт, кофе и апельсиновый сок. Томная красавица открывает глаза и сразу начинает прием пищи. Не надо так. Специально для Wday.ru и редакции Городских порталов врачи и специалисты по питанию рассказали, от какой еды стоит отказаться, если вы голодны. Некоторые из продуктов кажутся безумно полезными, но нет.
Кофе
Оказывается, традиционная чашечка кофе, открывающая день, — это настоящее испытание для пустого желудка. Дело в том, что этот напиток стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, раздражает слизистую желудка, а отсюда — изжога и тошнота. А если у вас синдром раздраженного кишечника, то кофе только ухудшит его симптомы — рези в области брюшной полости, вздутие живота, повышенное газообразование и расстройства пищеварения.
— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — рассказывала врач-гастроэнтеролог Валентина Смирнова. — После еды, напротив, можно позволить себе чашечку кофе — источник микроэлементов и антиоксидантов.
Выпечка
Популярный завтрак по-французски тоже не принесет пользы. Свежие булочки или пирожки из дрожжевого теста — не лучший вариант для первого приема пищи.
— Дрожжи в составе выпечки раздражают стенки желудка. Такой завтрак может вызвать повышенное газообразование и вздутие живота, — говорит врач-диетолог Юлия Чумичева.
А еще хлебобулочные и мучные изделия на голодный желудок — прямая дорога к ожирению. Они быстро перевариваются и не задерживаются в желудке, зато вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина.
— Любой белый хлеб, любые быстрые углеводы, выпечка, какие-то дешевые макароны, лапша, любая мука высшего сорта — всё это действительно вызывает процесс брожения, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Потому что организм не готов с утра к быстрым углеводам. Это нагрузка и на желудок, и на кишечник, и на поджелудочную железу. Особенно тем людям, у которых предрасположенность к диабету, преддиабет, инсулинорезистентность. Это всё крайне неблагополучно сказывается на работе всего пищеварительного тракта. Страдают стенки желудка и поджелудочная железа.
Вода
Всё дело в температуре. Холодную воду натощак не рекомендуют пить, если у вас проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой. Слишком горячая вода (с температурой выше 65 градусов, но вряд ли вы каждый раз ее измеряете), если пить ее регулярно, повреждает слизистую пищевода, а из-за слишком частых ожогов будет появляться всё больше аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.
— Стакан теплой воды с утра натощак стимулирует секрецию и моторику органов пищеварения, — говорит врач-гастроэнтеролог Валентина Смирнова. — Вода не должна быть очень холодной или, наоборот, горячей, не стоит добавлять мед или лимон — эти продукты могут раздражать слизистую желудка.
Фрукты
Оказывается все красивые завтраки, которые часто показывают в фильмах, не очень то и полезны. Взять даже апельсиновый сок. По словам врача-диетолога Юлии Чумичевой, этот фрукт содержит массу кислот, которые натощак могут вызвать изжогу и спровоцировать язву желудка. То же самое, кстати, относится и к яблокам.
Бананы тоже попали в стоп-лист. Всё дело в том, что они богаты магнием, который при приеме натощак может спровоцировать большую нагрузку на сердце.
— Польза фруктовых перекусов сильно преувеличена. Они возможны для людей без лишнего веса и без проблем с ЖКТ. Так как сахар крови тоже быстро повышается плюс активируется процесс брожения в кишечнике, — объясняет Юлия Чумичева.
Не стоит злоупотреблять по утрам грушами. В них очень много клетчатки и трудноперевариваемых волокон, которые будут слишком тяжелы для еще непроснувшегося организма. К тому же этот безобидный плод может замедлить работу желудка и кишечника, что плохо скажется на переваривании.
Йогурты
Кисломолочка на голодный желудок не то чтобы сильно вредна — она просто бесполезна. Утром после сна в человеческом желудке высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные лактобифидобактерии, которые содержатся в «живых» кисломолочных продуктах. Поэтому йогурты, кефиры и прочую кисломолочку смело оставляйте на перекус.
Алкоголь
Продолжаем разносить гламурные завтраки в пух прах. Редко у приличного человека случается ситуация, когда он выпил прямо с утра (вспомните свой такой последний случай). Всем понятно, что это никому не полезно. А еще может быть опасно для вашего окружения и организма. Во-первых вы банально очень быстро напьетесь.
— Спиртные напитки, принятые на пустой желудок, быстро попадают в кровь, и это приводит к резкому падению уровня глюкозы в крови. А резкое падение сахара в крови — это серьезный стресс для организма, — объясняет диетолог.
Каши
Выбор крупы — это всегда индивидуально. И вопрос не только во вкусовых привычках. Обладателям целиакии или чувствительности к глютену, понятно, надо исключить из рациона глютеносодержащие каши. А это всеми любимая овсянка, манная, ячневая и пшеничная каши. Рисовая каша не подойдёт диабетикам и тем, кто следит за весом, так как белый рис имеет высокий гликемический индекс. Секрет здорового и полезного завтрака кроется в правильном соотношении макронутриентов: белков, жиров и углеводов.
Целиакия — иммунологически опосредованное заболевание, развивающееся у генетически предрасположенных лиц и обусловленное непереносимостью глютена, что приводит к воспалению слизистой оболочки, атрофии ворсинок, что, в свою очередь, вызывает мальабсорбцию. К типичным проявлениям относятся диарея и дискомфорт в животе.
— С детства мы привыкли, что завтрак — это каша: овсяная, манная, рисовая и т. д. Особо фанатичные зожники готовят овсянку на воде без соли и сахара, но с добавлением, например, меда и сухофруктов, наивно полагая, что именно это и есть суперполезный завтрак. Но с точки зрения биохимии это скорее углеводная бомба, которая быстро поднимает уровень глюкозы в крови и дает краткосрочное насыщение, — рассказывала нутрициолог Алена Ли. — Как правило, через час — полтора снова возникает чувство голода, и руки сами тянутся за очередным перекусом. Если человек в этот момент находится на работе в офисе, то в ход идут чай и кофе с печеньем, шоколадками и булками, а это снова быстрые углеводы. И так по кругу. Мы устраиваем себе «инсулиновые горки», что в долгосрочной перспективе приводит к печальным последствиям в виде различных заболеваний.
Оптимальный вариант — гречневая и пшенная крупа, а также каша из киноа и амаранта.
Мюсли и хлопья
Мюсли и хлопья — тоже не лучший вариант для завтрака, так как в них содержится слишком много сахара, это быстрые углеводы, — рассказывала врач-эндокринолог Ольга Головня. А быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели». В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть.
Примеры правильного завтрака
Вместе с нутрициологом, специалистом по коррекции пищевого поведения и фитнес-инструктором Анастасией Бузуновой мы составили рейтинг завтраков, которые вы можете попробовать в ближайшее утро — это будет вкусно, просто и полезно.
Например, шакшука — блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ. Вам понадобятся две головки репчатого лука, красный или зеленый перец, пара помидоров и яиц, немного сыра, соль, приправы и по желанию — кокосовое молоко.
— Режем лук (как вам удобно), выкладываем на сковородку, смазанную кокосовым или топленым маслом, и тушим пару минут. Режем перец и добавляем его к луку. Затем режем помидоры и также отправляем на сковородку. Закрываем крышкой и тушим две-три минуты. Когда овощи станут мягкими, добавляем ложку кокосового молока (но можно и без него), солим и добавляем приправы, разбиваем яйца. Добавить тертый сыр и закрыть крышкой. Когда яйцо станет белым, а желток затвердеет, можно снимать, — делится рецептом Анастасия Бузунова.
Не хотите готовить шакшуку — прекрасным блюдом для завтрака станет более привычный омлет. Только добавьте в него немного сыра, творога 9% и зелени — так будет и вкуснее, и полезнее.
И не забывайте про горячие бутерброды — они тоже не попадают под утренний запрет. Идеально, если это будут бутерброды на бездрожжевом хлебе, с индейкой, помидором, зеленью, сметаной и сыром.
Хочется побольше экзотики — попробуйте скандинавский завтрак. Это запеченный авокадо, на приготовление которого у вас уйдет 20 минут. Вам пригодятся собственно авокадо (спелый), пара яиц, соль и перец.
— Пока духовка разогревается до 200 градусов, разрезаем фрукт на половинки, извлекаем косточку и чуть-чуть мякоти, чтобы освободить место для яйца. В получившиеся лунки разбиваем по яйцу, солим, перчим и отправляем в духовку на 15–18 минут. Белок должен запечься, а желток — оставаться жидким, так вкуснее, — говорит Анастасия Бузунова.
Ну а если вы любите блины, приготовьте их из овсяных хлопьев. Вам понадобится 30–40 граммов хлопьев и одно яйцо. Начинку готовим по вкусу. Для более серьезной подойдут творожный сыр, огурцы, помидоры, авокадо, курица и свежая зелень, для сладкой — арахисовая паста, банан, корица, кокосовая стружка и ягоды. Просто смешайте овсянку и яйцо, обжарьте на сковороде с двух сторон и доведите под крышкой до готовности. После — заправьте начинкой на свой вкус.
Творог с овощами. По сути, это тот же овощной салат, только вместо масла или сметаны добавляется творог. Можно попробовать немного соевого соуса. Творог обычно 5-процентный. Обезжиренным не наедитесь, говорят эксперты.
Также можно приготовить на завтрак ленивую запеканку. Вбейте в творог яйцо, добавьте немного изюма и отправляйте всё это в микроволновку. Посуду можно закрыть пищевой пленкой, чтобы влага не испарялась. Запеканку можно есть с творогом из баночек, он полностью заменяет сметану.
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