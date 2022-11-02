«Под штукатуркой были гранитные камни»: в подвале на Красном проспекте открылось кафе с «армянской пиццей»
Выяснили, что известно о необычном подвале, а также о самом заведении
В подвале офисного здания на Красном проспекте, 35 в Новосибирске заработало армянское кафе Lamadjo. Во время ремонта создатели заведения обнаружили дореволюционную кладку.
Lamadjo заняло подвал в офисном здании, где располагается Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу, а излишки площадей сдаются коммерческим арендаторам.
Меню составлено из простых блюд кавказской кухни, большая часть которых готовится в печи. Прежде всего это «армянская пицца» ламаджо — тонкая лепешка с тонким слоем запеченной вместе с лепешкой достаточно однородной начинки (259–299 рублей). Самые дорогие позиции стоят 599 рублей, это хачапури по-мегрельски и фирменный шашлык.
Пока из алкогольных напитков в заведении только пиво. По словам владельца кафе Армена Бжишкяна, он не смог к моменту начала работы получить домашнее вино из Армении. Армен рассказал, что это не первый его ресторанный опыт. У него было уже кафе с итальянской кухней «Палермо» на улице Галущака. Кроме того, у него есть действующая пекарня, которая, в частности, поставляет булки для бургерных.
Помещение подвала, которое выбрал предприниматель для своего нового проекта, принесло сюрпризы.
— Когда мы начали ремонт, здесь на стенах была просто штукатурка. В одном месте она облупилась, и проступила старая кладка. Мы начали сдирать ее и обнаружили не только кирпичи, но и гранитные камни. И решили просто очистить их, дополнив деревянными элементами, — говорит создатель «Ламаджо».
Часть стен заведения действительно сложена из гранитных камней разного размера и формы. По словам Армена, на месте нынешнего пятиэтажного здания еще до революции стоял двухэтажный дом, который позже был надстроен, превратившись во вполне обычное для советских времен здание. Каменная кладка была частью фундамента того самого — изначально существовавшего здесь строения.
Такая технология действительно встречается в Новосибирске. Кладку из камней разной формы можно увидеть в подвале исторического дома купцов Сурикова и Молчанова (Красный проспект, 22) — там она стала частью интерьера пивного ресторана «Пиво Factory».
Краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев говорит, что не обладает информацией об истории здания на Красном проспекте, 35, но считает, что оно вполне могло быть построено на основе уже существовавшего ранее дома. Это характерная особенность Новосибирска, таким образом появились, например, нынешние здания Консерватории, Почтамта, здание конторы Текстильсиндиката и
— Здание Дома с часами тоже построено на старом фундаменте, — говорит Голодяев.
В самом здании, где открылось Lamadjo, заведений общепита больше нет. Но весь соседний дом (визуально они составляют одно целое) представляет собой ресторанно-барный комплекс. Здесь работают паназиатский бар, английский паб, итальянское кафе, ресторан кавказско-среднеазиатской кухни и открывшийся совсем недавно бар «Руки вверх!».