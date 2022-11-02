«Под штукатуркой были гранитные камни»: в подвале на Красном проспекте открылось кафе с «армянской пиццей»

Пока из алкогольных напитков в заведении только пиво. По словам владельца кафе Армена Бжишкяна, он не смог к моменту начала работы получить домашнее вино из Армении. Армен рассказал, что это не первый его ресторанный опыт. У него было уже кафе с итальянской кухней «Палермо» на улице Галущака. Кроме того, у него есть действующая пекарня, которая, в частности, поставляет булки для бургерных.

