Потрескавшиеся зубы и аппендицит: проверьте, что из того, что мы знаем о семечках, — ложь

Вспоминая те времена, когда бабушки торговали семечками у магазинов, можно сказать, что семена подсолнечников реально были едой. Сегодня такую торговлю окультурили, бабульки самоустранились, а сами семечки стали продавать в аккуратной упаковке. Но вопросов к ним от этого меньше не стало. Разбираемся с самыми наболевшими из них.

Семечки портят зубы?

Привычка грызть семечки для многих — своеобразный антистресс. Если выбирать между обгрызанием ногтей и щелканьем семечек, второй вариант, конечно, более желателен. Но вряд ли его можно назвать более красивым или полезным. По крайней мере, для зубов точно.

