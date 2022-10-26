Хреновое варенье, стерлядь из Коченёво и птицы-гиганты: чем ещё торгуют на выставке в «Экспоцентре»

В «Экспоцентре» начала работать выставка «Сибирская продовольственная неделя». В отличие от подобных форумов, которые проводились на этой площадке ранее, сегодня выставленную продукцию можно не только попробовать, но и купить.
Для того, чтобы вместить участников выставки, хватило одного из двух залов «Экспоцентра», да и он был занят не полностью. Здесь же разместился зал для пленарных заседаний, часть помещения и вовсе была отгорожена. Тем не менее организаторам удалось привлечь не меньше сотни участников из разных регионов.
Традиционно в этой выставке участвовало большое количество компаний-производителей упаковки, оборудования для пищевой промышленности, услуг для бизнеса. На этот раз таких участников оказалось заметно меньше, введенные против России санкции и уход с российского рынка западных поставщиков существенно сократили количество компаний, которые ищут клиентов на российском рынке.
Изменились и стенды предпринимателей, которые предлагают продукты питания. Прежде на выставке можно было только попробовать предлагаемый товар, выставка была рассчитана на профессиональных участников, которые найдя друг друга продолжат деловые контакты после. Нынешняя «Продовольственная неделя» частично представляет собой ярмарку, где выставленные образцы можно купить на месте, и посетители с удовольствием пользуются новой возможностью.
Существенную помощь в привлечении участников на этот раз оказали местные власти, которые позвали небольшие предприятия бесплатно показать свою продукцию. Такие совместные экспозиции на несколько стендов представили Забайкальский Край, Республика Алтай, Хакасия и, разумеется, Новосибирская область. Откровенно говоря, без них на выставке было бы совсем пусто.
Состав участников стенда Новосибирской области оказался весьма разношерстным. Здесь нашлось место и компании, которая выпускает таёжные деликатесы, сеть магазинов Фермер-Центр.РФ, производитель крафтового кваса и учебный центр «Гастроинкубатор». Последний привез не только книги, но и маленький сувенир — варенье из хрена.
Среди участников выставки корреспондент НГС заметил и героев материалов сайта. Так, создатель «Сибирского хамона» Алексей Крестьянов продолжает состязаться с испанцами в производстве вяленых свиных ног. Получается, нужно сказать, всё более и более похоже на оригинал.
А начинавший с разведения тилапии предприниматель Владимир Косторубов перешел, как и планировал, на более прибыльную осетрину. Живую рыбу, правда, на выставку не привезли, ограничились копчёной.
Впервые на выставке сделана попытка провести своего рода винный салон — в отдельном зале собрано больше десятка стендов винодельческих хозяйств и просто алкогольных дистрибьюторов. Хозяйства эти, правда, в Новосибирске по большей части представлены и так. Но есть и кое-какие новинки, а так же некогда известные названия, которые в последние годы пропали с полок.
Ещё одним нововведением выставки стал большой стенд точки общепита прямо в зале. Обычно в «Экспоцентре» поесть можно было только в кафе выставочного комплекса. На этот раз конкуренцию монополисту составила выносная точка бренда «Добрянка».
Выставка будет работать до 28 октября, так что желающие познакомиться с новинками местных производителей и даже прикупить понравившейся еды ещё могут это сделать просто приехав в «Экспоцентр».
А вот попасть на завод компании «Черноголовка» человеку с улицы будет непросто. Но фотокорреспондент НГС уже сделал это за вас — можно посмотреть, как выглядит предприятие изнутри в нашем репортаже.