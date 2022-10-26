Хреновое варенье, стерлядь из Коченёво и птицы-гиганты: чем ещё торгуют на выставке в «Экспоцентре»

В «Экспоцентре» начала работать выставка «Сибирская продовольственная неделя». В отличие от подобных форумов, которые проводились на этой площадке ранее, сегодня выставленную продукцию можно не только попробовать, но и купить.



Для того, чтобы вместить участников выставки, хватило одного из двух залов «Экспоцентра», да и он был занят не полностью. Здесь же разместился зал для пленарных заседаний, часть помещения и вовсе была отгорожена. Тем не менее организаторам удалось привлечь не меньше сотни участников из разных регионов.

