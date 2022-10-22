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Обзор

Лев из риса и пирог-собака: мама создает шедевры из завтраков для сына, который плохо ест, — только посмотрите на эту красоту

Возможно, эта статья вдохновит вас на креативный подход к приготовлению еды

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Король джунглей — ароматный рис басмати с сашими из свежего тунца, лапшой и соевым соусом

Король джунглей — ароматный рис басмати с сашими из свежего тунца, лапшой и соевым соусом

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Если искусство может быть съедобным, то это должно быть искусство 54-летней Иоланды Стоккерманс из Бельгии. Супермама начала готовить креативные завтраки для своего сына, который всегда плохо и неохотно ел. Женщина превращает здоровую пищу в шедевры, которые слишком красивы, чтобы их есть. Наши коллеги из Wday.ru собрали фото, наверное, самых необычных завтраков, которые вы видели.

Наличие двоих детей и двух собак не помешало Иоланде стать популярной и сделать на этом бизнес. Всё началось с того, что она стала оформлять еду на тарелке в виде известных актеров, популярных персонажей, очаровательных животных и великолепных цветов.

— Я не хотела просто рисовать скучную картинку какой-то еды на тарелке, поэтому я попыталась проявить немного творчества и изобразила из еды несколько фигурок, — рассказывала она журналистам.

Позже оказалось, что творчество, которое началось за семейным столом, превратилось в бизнес.

— Я запустила веб-сайт о приготовлении еды с 5 меню, которые можно было готовить на несколько дней вперед. В поисках красивых фотографий блюд я решила сама спроектировать и сфотографировать тарелки. Я не хотела делать скучные фотографии, поэтому дала волю своему творчеству. Это немного вышло из-под контроля и закончилось животными, горизонтами и портретами. По образованию я графический дизайнер, — призналась она прессе.

Дети женщины настояли, что творения должен увидеть мир социальных сетей. Теперь у дизайнера еды много поклонников в интернете. Посмотрите, какие шедевры она создает. Может быть, вы тоже сможете сделать что-то большее, чем улыбка на яичнице из кетчупа.

Суши-тарелка со свежим лососем и огурцом. Подавать с соевым соусом, васаби и имбирем

Суши-тарелка со свежим лососем и огурцом. Подавать с соевым соусом, васаби и имбирем

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Пирог с хрустящей корочкой — портрет Фредди Меркьюри

Пирог с хрустящей корочкой — портрет Фредди Меркьюри

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Единорог — восторг. Сливочное пюре из репы с морковью, сладкой кукурузой, горошком, рукколой, брокколи и сладким перцем

Единорог — восторг. Сливочное пюре из репы с морковью, сладкой кукурузой, горошком, рукколой, брокколи и сладким перцем

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Блюдо из риса, приправленное маслом чили, черным трюфелем, куркумой и свежей петрушкой

Блюдо из риса, приправленное маслом чили, черным трюфелем, куркумой и свежей петрушкой

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Бисквитный пирог с начинкой из шоколадного крема с молоком и какао

Бисквитный пирог с начинкой из шоколадного крема с молоком и какао

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Африканская красавица! Вегетарианская вермишель с домашним соусом из свежих помидоров, моркови, зеленого перца, лука и чеснока

Африканская красавица! Вегетарианская вермишель с домашним соусом из свежих помидоров, моркови, зеленого перца, лука и чеснока

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Морковное рагу «Белка» — рагу из моркови, картофеля, лука и зеленого яблока

Морковное рагу «Белка» — рагу из моркови, картофеля, лука и зеленого яблока

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Мистер Бин со сливочно-чесночным пюре

Мистер Бин со сливочно-чесночным пюре

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Греческий йогурт, мармелад, ростки пшеницы, какао-порошок и шоколадные крупки

Греческий йогурт, мармелад, ростки пшеницы, какао-порошок и шоколадные крупки

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Почему нельзя запрещать детям есть сладости и какой десерт для них лучший


Наверное, каждый родитель говорил эту фразу: «Сначала обед, а потом десерт». Ребенок недовольно морщит лобик и начинает ковырять вилкой картошку в ожидании заветной печеньки или конфетки. Детей можно понять: взрослые тоже любят съесть пирожное втайне от всех. Мы вместе с нашими коллегами из Wday.ru разбирались, во сколько лет можно начинать давать сладкое и что категорически нельзя детям.

— Любовь к конфетам, булочкам, пирожным заложена в нас природой: все эти продукты содержат быстрые углеводы, которые мгновенно обеспечивают клетки притоком энергии на несколько часов. А растущему организму это жизненно необходимо. Недостаток глюкозы приводит к нарушению обмена веществ, что сразу сказывается на самочувствии и настроении, — объясняет педиатр Наталья Тогоскина.

Только немножечко, чайную ложечку


Эксперт говорит, что до 3 лет ребенок получает свою норму глюкозы из молока, каш и пюре. По мнению специалиста, именно после наступления этого возраста можно дать попробовать зефир, мед, нежирное мороженое и пирожное без крема. Но хорошего понемножку.

5-летним детям, по мнению педиатра, можно предложить и шоколад. Сначала молочный, а затем и горький.

По опыту психологов, лучше не использовать десерт как поощрение или приз, а просто объяснить, что его едят после основного приема пищи.

Распространенная ошибка мам — сахарить еду, чтобы малыш точно доел и ел с аппетитом. Но так ребенок привыкнет есть только сладкое, и ему будет сложно понять, почему именно этот куриный суп, а не пирожное, ему нужно сегодня съесть на обед.

Педиатр советует выбрать для детского десерта натуральный шоколад, сорбет, мармелад, зефир или батончики мюсли.

Какие фрукты и овощи нужно есть осенью?


Если ваш ребенок приходит из сада с соплями и кашлем реже чем раз в 2 недели — считайте, вам крупно повезло. Сейчас такая пора, что вирусы поджидают нас за каждым углом. Кроме очевидных правил, которые знают все, есть неочевидные — пищевые: соблюдая их, можно избежать больничных. Мы спросили у врачей, какие овощи, фрукты и ягоды стоит есть осенью, чтобы в ближайшее время поддержать иммунитет.

Это, например, морковь. В ее состав входят витамины В, Е, РР, К, аскорбиновая кислота, минералы (калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор) и каротин, который при попадании в организм человека трансформируется в витамин А. Долгое время считалось, что витамин А необходим для нормального развития зрительной системы, но факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден. Зато исследования показали, что у людей, которые ели много моркови, на 40% снижался риск развития макулярной дегенерации и куриной слепоты с возрастом. Есть у моркови и другие полезные свойства.

Тыква — хороший источник карнитина, который дает организму энергию и стимулирует работу мозга. Еще один полезный элемент тыквы — витамин К. Он нужен для нормального обмена веществ и здоровой работы почек. А благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, способствуя усвоению тяжелой пищи и разгружая печень.

Врачи начала прошлого века лечили кукурузой туберкулез, проказу, подагру и волчанку. Сегодня некоторые из этих болезней потеряли актуальность, зато полезные свойства кукурузы никуда не делись.

В кукурузных зернах полно витаминов: РР, Е, D, К, группы В и аскорбиновая кислота. Кроме того, как отмечают в Роспотребнадзоре, в початках есть ценные минеральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа и магния. А в кукурузном белке еще и незаменимые аминокислоты присутствуют — триптофан и лизин. Но один из главных полезных элементов — клетчатка. Ее в ста граммах сырой кукурузы — 2,5 грамма. Поэтому кукуруза полезна при некоторых заболеваниях ЖКТ и способствует нормализации стула при запорах.

Если регулярно есть кукурузу, можно снизить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, так как организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки, калия, магния, фосфора, витамина Е и других полезных веществ.

Недавно мы собрали 10 необычных и простых рецептов полезных завтраков для вашего ребенка — он точно не откажется от них.

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