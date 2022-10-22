Лев из риса и пирог-собака: мама создает шедевры из завтраков для сына, который плохо ест, — только посмотрите на эту красоту

— Я не хотела просто рисовать скучную картинку какой-то еды на тарелке, поэтому я попыталась проявить немного творчества и изобразила из еды несколько фигурок, — рассказывала она журналистам.

Позже оказалось, что творчество, которое началось за семейным столом, превратилось в бизнес.

— Я запустила веб-сайт о приготовлении еды с 5 меню, которые можно было готовить на несколько дней вперед. В поисках красивых фотографий блюд я решила сама спроектировать и сфотографировать тарелки. Я не хотела делать скучные фотографии, поэтому дала волю своему творчеству. Это немного вышло из-под контроля и закончилось животными, горизонтами и портретами. По образованию я графический дизайнер, — призналась она прессе.