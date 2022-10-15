На Ватутина на «проклятом месте» открылась точка сети фастфуда из Краснодара
Название заведения с первого раза сможет прочитать не каждый
В Новосибирске заработала точка сети из Краснодара WOW Street Food. Заведение открылось в помещении, где сменилось уже больше десятка заведений — от пекарен до кондитерских.
Сеть WOW (читается, видимо, как «Вау») Street food основана в Краснодаре. Там работает одна точка сети и расположен офис компании, которая продает франшизу этой концепции. Всего в России сейчас работает 15 заведений в 15 городах. В Новосибирске кафе открыл так же по франчайзингу индивидуальный предприниматель Аъзам Мадмаров. ИП зарегистрировано в 2020 году, информации о какой-то другой его бизнес-активности в базе системы «Контур.Фокус» нет.
В Новосибирске заведение открылось на площади Карла Маркса (Ватутина, 27), где до этого сменилось больше десяти арендаторов. Среди них, в частности, были и кофейни из сетей Traveler`s coffee и «Кофий Room», сразу несколько булочных (например, «Хлебо mania» из Барнаула), кондитерская-пекарня Bakery и другие. Мало кто продержался здесь хотя бы год.
WOW Street food предлагает довольно широкий выбор базовых блюд уличной еды — от хот-догов до гироса (греческое название того, что в России привыкли называть шаурмой). Самые дешевые блюда (хот-доги «по-чикагски» и «Канзас») стоят 210 рублей, за гирос «Блю чиз» с говядиной просят 299 рублей.
В помещении сделан довольно дорогой (для такого формата точек) ремонт, в зале имеется сразу несколько розеток с USB-разъемами для зарядки телефона. Есть стол для небольшой компании, романтический столик для двоих у окна и еще несколько посадочных мест в районе стойки обслуживания. Правда, места для туалета для посетителей уже не нашлось. Так что засидеться с ноутбуком здесь не получится.
Площадь Маркса — зона достаточно насыщенная предприятиями фастфуда разного формата. В пределах пятиминутной шаговой доступности здесь уже работает не меньше десяти точек с шаурмой и хот-догами. Кроме того, на Маркса открыты заведения всех основных сетей фастфуда: одна «Вкусно — и точка», по два «Бургер Кинга» и KFC.
В условиях снижения реальных доходов именно уличная еда становится наиболее востребованным форматом как у рестораторов, так и у публики. Трудно сказать, как сложится в таком непростом месте судьба WOW Street food. А вот специалисты новосибирского ресторанного объединения Restme, открыв на Красном проспекте по франшизе точку столичной сети Chiko, смогли так заинтересовать публику, что в день открытия очередь здесь вытянулась больше чем на 50 метров.