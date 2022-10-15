На Ватутина на «проклятом месте» открылась точка сети фастфуда из Краснодара

В Новосибирске заработала точка сети из Краснодара WOW Street Food. Заведение открылось в помещении, где сменилось уже больше десятка заведений — от пекарен до кондитерских.



Сеть WOW (читается, видимо, как «Вау») Street food основана в Краснодаре. Там работает одна точка сети и расположен офис компании, которая продает франшизу этой концепции. Всего в России сейчас работает 15 заведений в 15 городах. В Новосибирске кафе открыл так же по франчайзингу индивидуальный предприниматель Аъзам Мадмаров. ИП зарегистрировано в 2020 году, информации о какой-то другой его бизнес-активности в базе системы «Контур.Фокус» нет.