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Новосибирск занял третье место в России по стоимости фастфуда

Средний чек в Новосибирске составляет 499 рублей

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Новосибирцы стали реже ходить в заведения общественного питания, но траты на фастфуд всё равно выросли

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Новосибирцы стали реже ходить в заведения общественного питания, но траты на фастфуд всё равно выросли.

Новосибирск занял третье место среди крупных городов России по величине среднего чека на фастфуд. Это следует из данных исследования, которое провели Tinkoff Data и «Тинькофф Бизнес».

— Среди крупных городов дороже всего поесть фастфуд оказалось в Москве — средний чек составил 576 рублей. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург — 530 рублей и Новосибирск — 499 рублей, — говорится в исследовании.

Отметим, что за последний год траты новосибирцев на фастфуд выросли на 11% за год. При этом число посещений заведений снизилось на 6%.

Ранее мы составили список 10 самых крупных рестораторов Новосибирска.

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