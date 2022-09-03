Сплошное надувательство: 10 «диетических» продуктов, от которых вы на самом деле толстеете

Растворимые каши и мюсли

По мнению эксперта, покупая растворимые каши-минутки или мюсли, мы получаем продукт с более высоким гликемическим индексом и меньшим количеством клетчатки. Она не будет так насыщать, как обычные серые крупы, и у человека, который позавтракал такой кашей, повышается риск того, что он будет переедать в течение дня.

— Все мы знаем, что крупы нужно употреблять как источник сложных углеводов, но часто люди выбирают быстрые каши, которые варятся за 3–5 минут, и думают, что таким образом они обогащают свой рацион клетчаткой и сложными углеводами. Но такие каши уже подвергнуты обработке на производстве и уже не будут содержать того количества клетчатки, которое содержится в обычных серых крупах. Либо будет зерно уже расплющенное и часть клетчатки удалена, либо эти злаковые будут обработаны паром, — рассказывает Ирина Татарникова.