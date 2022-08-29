Три конфеты в день: почему нельзя запрещать детям есть сладости и какой лучший десерт для них — отвечают эксперты

Наверное, каждый родитель говорил эту фразу: «Сначала обед, а потом десерт». Ребенок недовольно морщит лобик и начинает ковырять вилкой картошку в ожидании заветной печеньки или конфетки. Детей можно понять: взрослые тоже любят съесть пирожное втайне от всех. Мы вместе с нашими коллегами из Wday.ru разбирались, во сколько лет можно начинать давать сладкое и что категорически нельзя детям.
— Любовь к конфетам, булочкам, пирожным заложена в нас природой: все эти продукты содержат быстрые углеводы, которые мгновенно обеспечивают клетки притоком энергии на несколько часов. А растущему организму это жизненно необходимо. Недостаток глюкозы приводит к нарушению обмена веществ, что сразу сказывается на самочувствии и настроении, — объясняет педиатр Наталья Тогоскина.
Только немножечко, чайную ложечку
Эксперт говорит, что до 3 лет ребенок получает свою норму глюкозы из молока, каш и пюре. По мнению специалиста, именно после наступления этого возраста можно дать попробовать зефир, мед, нежирное мороженое и пирожное без крема. Но хорошего понемножку.
По опыту психологов, лучше не использовать десерт как поощрение или приз, а просто объяснить, что его едят после основного приема пищи.
Распространенная ошибка мам — сахарить еду, чтобы малыш точно доел и ел с аппетитом. Но так ребенок привыкнет есть только сладкое, и ему будет сложно понять, почему именно этот куриный суп, а не пирожное, ему нужно сегодня съесть на обед.
Педиатр советует выбрать для детского десерта натуральный шоколад, сорбет, мармелад, зефир или батончики мюсли.
Полезен ли детям сок?
Спойлер — нет. Лучший источник жидкости как для ребенка, так и для взрослого — это вода, а вот давать детям (в том числе школьникам) сок оказалось вредно.
— Теоретически соки могут быть использованы для детского питания, но мы должны помнить, что пакетированные соки содержат большое количество сахара, имеют высокий гликемический индекс, повышают аппетит. Сладкий вкус соков может привести к формированию неправильных вкусовых пристрастий и отказу от несладкой пищи (овощного пюре, каш без сахара), — рассказывала врач-диетолог Ирина Бородина. — В рекомендациях ВОЗ по прикорму нет фруктовых соков, в
Соков без сахара не бывает, потому что в любом фрукте содержится фруктоза, а это моносахарид. Кроме того, известно, что употребление большого количества грейпфрутового сока может нарушить сердечный ритм, а клюквенный сок способствует разжижению крови. Но это далеко не все противопоказания.
— Соки из зелени противопоказаны людям, принимающим антикоагулянты; апельсиновый, яблочный, лимонные соки противопоказаны при язвенной болезни желудка. Так называемые фреши противопоказаны при заболеваниях поджелудочной железы. Увлекаться соками не рекомендуется при сахарном диабете, аллергических заболеваниях, кариесе, избыточном весе, — перечисляет Ирина Бородина.
А еще из-за соков ребенок может просто-напросто отказаться от несладкой еды.
«Детей не нужно лишать конфет»
В наше время детское ожирение стало настоящей проблемой. Вопросы о том, как уберечь детей от чипсов и сладких перекусов (и надо ли), редакция 76.ru задавала детскому эндокринологу Наталье Ломоносовой.
— Часто мамам полных детей говорят: «Не переживай, всё в рост уйдет». Это правда?
— Небольшой избыток массы уйдет. У нас есть четыре степени ожирения. Первая степень может уйти за счет скачка в росте. Но опять же, когда-то ребенок расти перестанет, неправильные пищевые привычки в конечном итоге приведут к ожирению во взрослом возрасте.
— В каком возрасте дети чаще всего страдают ожирением?
— Как правило, это 7–8–9 лет. У кого-то это связано с появлением половых гормонов, у кого-то с тем, что уходят из садика и сбивается правильный режим дня.
— Получается, детям с избыточным весом совсем ничего нельзя?
— Детей не нужно лишать конфет. Я всем родителям говорю, что ребенок должен знать, что у него будет десерт. Но только после основного приема пищи. С чаем — пожалуйста, дайте ему конфету. Три конфеты в день — ничего страшного. Ребенок не должен воровать конфеты. Конечно, для детей с высокой степенью ожирения будут другие рекомендации, там более жесткая диета.
— А что делать с походами в кино, в кафе, на прогулку? Там столько всего, и сразу всё хочется.
— Все мы ходим в фастфуд, иногда нам всем этого хочется. Но, если вы туда идете, так не покупайте всё подряд. Опять же, купите маленький бутерброд и маленькую газировку. Если вы позволили себе такой высококалорийный прием пищи, так вы удлините прогулку и сделайте менее калорийный ужин. И тогда вы не превысите суточную норму калорий.
Недавно мы собрали 10 необычных и простых рецептов полезных завтраков для вашего ребенка — он точно не откажется от них.
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