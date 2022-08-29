Три конфеты в день: почему нельзя запрещать детям есть сладости и какой лучший десерт для них — отвечают эксперты

5-летним детям, по мнению педиатра, можно предложить и шоколад. Сначала молочный, а затем и горький.

По опыту психологов, лучше не использовать десерт как поощрение или приз, а просто объяснить, что его едят после основного приема пищи.

Распространенная ошибка мам — сахарить еду, чтобы малыш точно доел и ел с аппетитом. Но так ребенок привыкнет есть только сладкое, и ему будет сложно понять, почему именно этот куриный суп, а не пирожное, ему нужно сегодня съесть на обед.

Педиатр советует выбрать для детского десерта натуральный шоколад, сорбет, мармелад, зефир или батончики мюсли.