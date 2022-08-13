Под водку и в еду: 8 лучших рецептов заготовок из огурцов на зиму

— После этого переложите огуречный салат в кастрюлю, доведите до кипения, проварите пять минут, разложите салат в стерилизованные банки, закатайте стерильными крышками, переверните вверх дном, укутайте одеялом и так оставьте на сутки, — рассказывает Галина. — Хранить такой салат из огурцов лучше всего в прохладном темном месте.



Огурцы маринованные «Как магазинные»

Читательница под ником night-73, которая поделилась с нами этим рецептом, говорит, что для такой заготовки лучше всего подойдут, конечно, корнишоны, но если их нет, то и обычные огурцы тоже не подведут. Вам пригодятся:



перец черный горошком (можно заменить несколькими кусочками чили);

зерновая горчица;

лавровый лист (но можно и без него);

чеснок — по вкусу и желанию (можно заменить мелкими луковицами);

сахар;

соль;

уксусная эссенция;

укроп;

листья смородины;

листья хрена;

корень сельдерея или петрушки — по вкусу;

вода.



— Первое, что нужно сделать, — вымыть банки и простерилизовать их, я провожу данную процедуру и с крышками, так надежнее, — рассказывает night-73. — Моем огурчики, укладываем их в банки, я беру банки небольшие, в основном 1 и 1,5 литра. Кипятим воду, кипятком заливаем банки с огурцами и накрываем крышками, даем остыть. До того как залить банки кипятком, я наливаю в них простую холодную воду и выливаю в кастрюлю, в которой буду готовить маринад (для точного определения количества маринада). Если, например, у нас пять банок с огурчиками, значит столько и воды (сколько было с огурчиками и умножить на пять).

