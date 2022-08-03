Coca-Cola провела ребрендинг в России. Рассказываем, как теперь будет называться напиток
Также поменяются названия Fanta и Schweppes, Sprite временно пропадет с полок магазинов
Компания Coca-Cola провела ребрендинг в России после ухода из страны. Теперь популярный напиток будет называться «Добрый Cola». О ребрендинге рассказал производитель газированных напитков «Мултон» (часть российской Coca-Cola).
Mash сообщает, что помимо «Колы» названия поменяют Fanta (станет «Добрый Orange») и Schweppes (будет называться «Rich Тоник»). Sprite и вовсе временно исчезнет с полок магазинов. Это объясняют тем, что напиток и ранее не пользовался спросом.
Кроме того, в линейку газировки добавятся новые вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Цена на напитки, скорее всего, не изменится. Новые газированные напитки появятся на полках магазинов осенью.
Ранее MSK1.RU рассказывал, что в московский агрокластер «Фуд Сити» завезли Coca-Cola, Sprite и Fanta, произведенные в Казахстане. Их продают упаковками по несколько бутылок.