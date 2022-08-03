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Кризис-2022

Coca-Cola провела ребрендинг в России. Рассказываем, как теперь будет называться напиток

Также поменяются названия Fanta и Schweppes, Sprite временно пропадет с полок магазинов

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Теперь напитки Coca-Cola будут продаваться под названием «Добрый Cola»

Теперь напитки Coca-Cola будут продаваться под названием «Добрый Cola»

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Компания Coca-Cola провела ребрендинг в России после ухода из страны. Теперь популярный напиток будет называться «Добрый Cola». О ребрендинге рассказал производитель газированных напитков «Мултон» (часть российской Coca-Cola).

Mash сообщает, что помимо «Колы» названия поменяют Fanta (станет «Добрый Orange») и Schweppes (будет называться «Rich Тоник»). Sprite и вовсе временно исчезнет с полок магазинов. Это объясняют тем, что напиток и ранее не пользовался спросом.

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Кроме того, в линейку газировки добавятся новые вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Цена на напитки, скорее всего, не изменится. Новые газированные напитки появятся на полках магазинов осенью.

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Ранее MSK1.RU рассказывал, что в московский агрокластер «Фуд Сити» завезли Coca-Cola, Sprite и Fanta, произведенные в Казахстане. Их продают упаковками по несколько бутылок.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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