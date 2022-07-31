«Калорийная еда вредна» и еще 4 мифа, из-за которых мы покупаем вредные продукты
Как в стремлении нанести себе пользу мы огребаем больше вреда
Не бери калорийную еду — возьми лучше что-нибудь обезжиренное! Зачем тебе это коровье молоко — соевое и миндальное в тысячу раз лучше и полезнее! В мире еды так много заблуждений, в которые нас заставляют поверить, что мы просто не могли пройти мимо и не обсудить некоторые из них с диетологами.
1
Изотоники помогают поддерживать высокий уровень активности
Изотонические спортивные напитки действительно разработали для поддержания водно-солевого баланса, профилактики гипонатриемии и восполнения потерь электролитов с потом при длительных занятиях спортом с повышенной кардионагрузкой. Занимаетесь вы легкой атлетикой, бегом, велоспортом, лыжами или еще чем выматывающим — вот вам изотоник, чтобы прийти в себя. В основе состава таких напитков — сода (источник натрия), калий, магний, хлориды и сульфаты. Но если вы пробежали 200 метров и чувствуете, что уже супергеройски устали, и потянулись за изотоником, или решили пить его просто потому, что вам нравится вкус — это так себе идея.
— Употреблять изотоники рекомендуется спортивными врачами, только если планируемая нагрузка составит свыше трех часов, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Часть напитка употребляют за 30 минут до начала нагрузки, а затем через равные промежутки или по чувству жажды. При длительной кардионагрузке, наоборот, не рекомендуется пить много обычной воды. Превышение содержания воды в организме спортсмена снижает концентрацию ионов натрия, ускоряет развитие гипонатриемии, повышает риск летальных осложнений. Изотоники чаще не нужны при занятиях фитнесом для здоровья, в этом случае достаточно пить обычную воду во время тренировки и сбалансировано питаться в остальное время.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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2
Растительные жиры полезнее животных
Нежирные спреды (растительный аналог сливочного масла, эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира не менее 39%) — не лучший выбор, потому что содержат потенциально вредные для здоровья переработанные растительные масла. Также в них содержатся трансжиры — верные проводники к воспалениям, сердечным заболеваниям и ожирению.
— Трансжиры практически не участвуют в обмене веществ человека, нарушают липидный профиль и способны привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Согласно рекомендациям ВОЗ, на долю трансжиров должно приходиться не более 1% от общего количества калорий (в среднем 2,2 грамма, допустимый предел при 2000 ккал). По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, лидером по содержанию трансжиров и насыщенных жирных кислот остается фастфуд (особенно гамбургеры, чизбургеры и так далее). Чтобы найти трансжиры в продуктах питания, нужно внимательно смотреть этикетку — такие слова, как маргарин, растительный или фритюрный жир, гидрогенизированный или частично гидрогенизированный жир, могут говорить об этом.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
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3
Сахарозаменители помогают держать вес в норме
— Причина ожирения — избыток калорий из любых источников, а не только от сахара, — объясняет врач и фитнес-тренер Виктория Яблокова. — Если в рационе соблюдена норма калорий, белка и необходимых витаминов, неважно, из каких источников вы берете остальные калории, они могут быть как из «медленных» углеводов (крупы, овощи), так и из «быстрых», то есть из сахара.
Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.
Да и сахарозаменители бывают разные. В состав одних входят сахарин, ксилин, цикламат, которые могут вызвать расстройство желудка, если злоупотреблять сахарозаменителем. В других — фруктоза, которая не имеет никакого преимущества перед сахаром с точки зрения снижения веса. Это тоже легкий углевод с аналогичной калорийностью. Есть сахарозаменители, которые дают сладкий вкус, но в кровь не всасываются — это те баночки, на которых написано «0 калорий». Можно полностью перейти на сахарозаменитель, но если человек будет превышать допустимую норму калорий за счет других продуктов, съедаемых в течение дня, то снижения веса ожидать не приходится.
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4
Калорийная еда вредна
Как только люди научились считать, первым делом они начали подсчитывать съеденные калории. И, соответственно, стали выбирать с полок продукты с более низкой калорийностью. Но, по словам диетологов, это, как правило, очень сильно обработанные продукты, в которых к минимуму сведены не только калории, но и витамины, клетчатка, микронутриенты и питательные вещества. Зато искусственных рафинированных жиров в таких продуктах бывает — хоть отбавляй. Так что лучше опасаться не калорийной, а высокообработанной еды.
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5
Растительное молоко — полезная замена обычного
В растительном молоке нет лактозы, непереносимость которой в последнее время стало прямо трендом. Также оно менее жирное, в нём можно встретить витамины (например, С и Е) и растительные эстрогены, снижающие содержание «плохого» холестерина в крови, а вместе с ним и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но всё не так уж очевидно.
— Важно понимать, что растительное молоко очень часто относится к категории сладких десертных напитков, — говорит специалист по здоровому питанию Марина Макиша. — Поэтому при покупке растительного молока всегда важно смотреть в состав, в позицию «углеводы». Если углеводов 3–4 грамма на 100 миллилитров напитка, то в принципе это нормально. Но если вы видите в составе 8–12 граммов углеводов на 100 миллилитров, важно понимать, что это практически так же, как в сладкой газировке.
Марина Макиша — врач-диетолог, ведущий специалист по снижению веса, осознанному питанию и здоровому образу жизни.
Кроме того, на растительное молоко тоже может быть аллергия. Особенно на соевое и ореховое (миндальное, фундучное и другие). Белки в растительном молоке неполноценные и не способны обеспечить человеческий организм необходимыми аминокислотами так, как это делает молоко коровье. Ну и еще растения склонны накапливать гербициды и пестициды, которые могут попадать в молоко.
Еще немного заблуждений, в которые пора перестать верить, вы найдете в нашем тексте про шесть мифов о здоровой еде, из-за которых мы покупаем ненужные продукты, и в видео ниже.
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