«Калорийная еда вредна» и еще 4 мифа, из-за которых мы покупаем вредные продукты

Изотонические спортивные напитки действительно разработали для поддержания водно-солевого баланса, профилактики гипонатриемии и восполнения потерь электролитов с потом при длительных занятиях спортом с повышенной кардионагрузкой. Занимаетесь вы легкой атлетикой, бегом, велоспортом, лыжами или еще чем выматывающим — вот вам изотоник, чтобы прийти в себя. В основе состава таких напитков — сода (источник натрия), калий, магний, хлориды и сульфаты. Но если вы пробежали 200 метров и чувствуете, что уже супергеройски устали, и потянулись за изотоником, или решили пить его просто потому, что вам нравится вкус — это так себе идея.



— Употреблять изотоники рекомендуется спортивными врачами, только если планируемая нагрузка составит свыше трех часов, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Часть напитка употребляют за 30 минут до начала нагрузки, а затем через равные промежутки или по чувству жажды. При длительной кардионагрузке, наоборот, не рекомендуется пить много обычной воды. Превышение содержания воды в организме спортсмена снижает концентрацию ионов натрия, ускоряет развитие гипонатриемии, повышает риск летальных осложнений. Изотоники чаще не нужны при занятиях фитнесом для здоровья, в этом случае достаточно пить обычную воду во время тренировки и сбалансировано питаться в остальное время.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

