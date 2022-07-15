Шеф-повар вывел на чистую воду продукты из «нищемаркетов». Чем отличается дешевая колбаса от дорогой?

Магазины с ультранизкими ценами на продукты есть в каждом городе. И в последнее время их становится только больше — в Новосибирске и Екатеринбурге появились первые жесткие дискаунтеры от «Магнита», в Челябинск до конца зайдет сеть супермаркетов низких цен от X5 Retail Group.

В народе такие магазины прозвали «нищемаркетами» за то, что продукты там крайне дешевые — иногда разница достигает 50% по сравнению с обычными магазинами. Но можно ли их есть? По нашей просьбе профессиональный повар протестировал два одинаковых набора продуктов — из дискаунтера и обычного продуктового. Посмотрите в нашем коротком видеосюжете, что из этого вышло.