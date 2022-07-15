Шеф-повар вывел на чистую воду продукты из «нищемаркетов». Чем отличается дешевая колбаса от дорогой?
Мы купили сгущенку, вареную колбасу, сыр из разных ценовых категорий. И дали попробовать эксперту (смотрите видео)
Магазины с ультранизкими ценами на продукты есть в каждом городе. И в последнее время их становится только больше — в Новосибирске и Екатеринбурге появились первые жесткие дискаунтеры от «Магнита», в Челябинск до конца зайдет сеть супермаркетов низких цен от X5 Retail Group.
В народе такие магазины прозвали «нищемаркетами» за то, что продукты там крайне дешевые — иногда разница достигает 50% по сравнению с обычными магазинами. Но можно ли их есть? По нашей просьбе профессиональный повар протестировал два одинаковых набора продуктов — из дискаунтера и обычного продуктового. Посмотрите в нашем коротком видеосюжете, что из этого вышло.
Что и как сравнивали?
Мы купили продукты одинаковых категорий в «Светофоре» и «Перекрестке»: вареную колбасу, молодой сыр, имитированную икру форели и сгущенное молоко. Два продуктовых набора привезли шеф-повару Вячеславу Бондину и предложили вслепую угадать, из какого магазина перед ним товары. И это оказалось не так просто!
— Я часто тестирую продукты от разных поставщиков и выбираю, какие из них лучше для ресторана, — рассказал шеф. — Дешевые продукты от более качественных разительно отличаются. Например, в дешевой колбасе сразу чувствуется текстура паштета, у более дорогого сыра всегда есть выраженный вкус.
Но даже несмотря на большой опыт, справиться с задачей оказалось не так легко. Посмотрите в ролике, что выдало товары из «нищемаркетов».
Маркетолог объясняла, как такие магазины манипулируют нашим сознанием. Кроме того, мы выясняли, почему товар одной и той же марки в дискаунтерах выглядит по-другому.