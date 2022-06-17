«Гастрокорт» на Центральном рынке увеличился на треть — ожидается, что число заведений скоро достигнет 50
Недавно тут открылся третий зал площадью 1200 квадратов
В «Гастрокорте» на Центральном рынке Новосибирска появился новый зал — там заработали первые точки.
Владельцы рынка («Гастрокорт» — это их собственный проект) выделили для него большое пространство со стороны внутреннего двора. Сейчас на корте работают около 30 точек, здесь расположены три зала — по 1200 квадратов каждый.
Как рассказали в администрации, в новом зале разместится еще двадцать точек общепита. В минувшие выходные здесь открылись большая закусочная с вьетнамской кухней, заведение с копчеными деликатесами и кофейня с фиксированными ценами. Кроме того, тут заработают небольшая пиццерия, точка с китайской кухней, заведение с азербайджанскими блюдами, мексиканская кухня, уйгурская кухня, точка с том ямом и другие заведения.
Весной «Гастрокорт» дополнился залом на втором этаже, сейчас там работает пять точек и идут строительные работы в других слотах.
Сейчас «Гастрокорт» — это самое большое единое пространство для общепита региона. Так, в крупнейших новосибирских ТЦ — «Ауре» и «МЕГЕ» — на фуд-кортах работает по 15 точек (включая заведения с собственным залом).
Формат, в котором работает «Гастрокорт», обычно называют гастромаркетом. В России первый такой проект появился на Даниловском рынке в Москве. А сейчас подобные пространства появляются во многих крупных городах. От обычных фуд-кортов в ТЦ их отличает ставка на штучные (или как минимум не массовые) проекты рестораторов-энтузиастов. В Новосибирске попытку организовать еще один гастромаркет предпринимают сейчас владельцы ТЦ «Река». Пока там, впрочем, открылись только несколько точек, в частности, заведение с авторскими хот-догами и пышечная.