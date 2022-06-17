«Гастрокорт» на Центральном рынке увеличился на треть — ожидается, что число заведений скоро достигнет 50

Как рассказали в администрации, в новом зале разместится еще двадцать точек общепита. В минувшие выходные здесь открылись большая закусочная с вьетнамской кухней, заведение с копчеными деликатесами и кофейня с фиксированными ценами. Кроме того, тут заработают небольшая пиццерия, точка с китайской кухней, заведение с азербайджанскими блюдами, мексиканская кухня, уйгурская кухня, точка с том ямом и другие заведения.